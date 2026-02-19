Getty Images Sport
"Mereka tidak seharusnya berada di dalam permainan" - Manajer Chelsea Liam Rosenior menyampaikan pesan anti-rasisme yang kuat setelah insiden pelecehan terhadap Vinicius Jr
Rosenior angkat bicara mendukung Vinicius Jr di tengah penyelidikan kasus pelecehan rasial.
Rosenior telah angkat bicara di tengah kontroversi yang terus berlanjut setelah tuduhan pelecehan rasial yang dilayangkan terhadap Prestianni pada Selasa. Tokoh-tokoh seperti Jose Mourinho dan Mark Clattenburg mendapat kritikan tajam atas tanggapan mereka terhadap insiden tersebut, sementara Benfica merilis postingan media sosial untuk membela pemainnya, yang justru memperburuk situasi.
Penyelidikan terhadap pernyataan yang dibuat oleh Prestianni masih berlangsung, dan ia berisiko menghadapi larangan bermain minimal 10 pertandingan jika terbukti bersalah melakukan pelecehan rasial, menurut The Mirror. Pemain asal Argentina itu membantah tuduhan tersebut dalam pernyataan di media sosial.
Dalam konferensi persnya pada Kamis, Rosenior memberikan tanggapannya terhadap situasi tersebut dengan respons yang empati terhadap Vinicius Jr. Ia menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk diskriminasi rasial dalam sepak bola, dan siapa pun yang terbukti bersalah atas rasisme “tidak boleh berada di dalam permainan”.
Apa yang dikatakan Rosenior mengenai tuduhan rasisme terhadap Vinicius Jr.
Rosenior mengatakan kepada wartawan, seperti yang dilaporkan oleh The Independent: "Ini menyedihkan. Selalu, ada konteks di baliknya. Yang ingin saya katakan, bentuk rasisme apa pun dalam masyarakat, bukan hanya di sepak bola, tidak dapat diterima.
“Saya tidak bisa berbicara tentang insiden di mana penyelidikan masih berlangsung. Saya tidak akan berbicara tentang insiden itu. Yang ingin saya katakan adalah ketika Anda melihat seorang pemain kesal seperti Vinicius Jr, biasanya mereka kesal karena ada alasan.”
Rosenior menambahkan, kemungkinan merujuk pada komentar Mourinho setelah pertandingan, bahwa ras tidak boleh menjadi faktor “terlepas dari cara seorang pemain merayakan”.
“Saya sendiri pernah mengalami pelecehan rasial,” lanjut Rosenior. “Saya tahu orang-orang yang mengalaminya, dan yang perlu dipahami orang adalah, ketika Anda dihukum karena sesuatu yang seharusnya Anda banggakan, itu adalah hal terburuk.
“Jika ada pemain, pelatih, atau manajer yang terbukti bersalah melakukan rasisme, mereka tidak boleh berada di dunia sepak bola. Sesederhana itu.
"Ini adalah situasi yang sangat kompleks ketika membicarakan ras atau gender. Ada banyak hal yang perlu diubah dalam masyarakat. Jujur saja, hal ini membuat saya muak. Saya pikir ada perdebatan yang lebih luas daripada sepak bola. Saya pikir perlu ada pertanggungjawaban yang lebih besar untuk hal-hal ini yang perlu diberantas."
Komentar Mourinho sebagai mantan manajer Chelsea mendapat kritikan tajam.
Hal ini terjadi setelah mantan manajer Chelsea, Mourinho, berkomentar setelah insiden tersebut, yang memicu tuduhan gaslighting: "Itu seharusnya menjadi momen gila dalam pertandingan, gol yang luar biasa. Sayangnya, dia tidak hanya senang mencetak gol yang menakjubkan itu. Ketika kamu mencetak gol seperti itu, kamu merayakannya dengan cara yang menghormati."
Dia menambahkan: "Saya katakan kepada [Vinicius], ketika Anda mencetak gol seperti itu, Anda hanya merayakannya dan kembali. Ketika dia membicarakan tentang rasisme, saya katakan kepadanya bahwa orang terbesar dalam sejarah klub ini [Eusebio] adalah orang kulit hitam.
"Klub ini, yang terakhir kali disebut rasis. Jika di benaknya ada sesuatu terkait itu, ini adalah Benfica.
"Mereka [Vinicius dan Prestianni] mengatakan hal-hal yang berbeda kepadaku. Tapi aku tidak percaya pada salah satu atau yang lain. Aku ingin menjadi independen."
Penyelidikan akan dilanjutkan dengan leg kedua Liga Champions yang akan segera digelar.
Penyelidikan terhadap insiden di Estádio Da Luz diperkirakan akan memakan waktu beberapa minggu, artinya Prestianni mungkin bisa bermain saat Benfica bertandang ke Real dalam leg kedua babak gugur Liga Champions pada Rabu depan. Dampak dari komentar yang dibuat oleh Mourinho dan Benfica tentu akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan.
Chelsea akan menjamu Burnley yang berada di peringkat ke-19 di Premier League pada Sabtu dan berharap dapat kembali ke jalur kemenangan saat mereka berusaha meraih posisi empat besar di bawah asuhan Rosenior musim ini, dengan pertandingan tandang ke Arsenal di Emirates pada 1 Maret mendatang.
