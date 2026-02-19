"Mereka tidak seharusnya berada di dalam permainan" - Manajer Chelsea Liam Rosenior menyampaikan pesan anti-rasisme yang kuat setelah insiden pelecehan terhadap Vinicius Jr

Rosenior mengatakan kepada wartawan, seperti yang dilaporkan oleh The Independent: "Ini menyedihkan. Selalu, ada konteks di baliknya. Yang ingin saya katakan, bentuk rasisme apa pun dalam masyarakat, bukan hanya di sepak bola, tidak dapat diterima.

“Saya tidak bisa berbicara tentang insiden di mana penyelidikan masih berlangsung. Saya tidak akan berbicara tentang insiden itu. Yang ingin saya katakan adalah ketika Anda melihat seorang pemain kesal seperti Vinicius Jr, biasanya mereka kesal karena ada alasan.”

Rosenior menambahkan, kemungkinan merujuk pada komentar Mourinho setelah pertandingan, bahwa ras tidak boleh menjadi faktor “terlepas dari cara seorang pemain merayakan”.

“Saya sendiri pernah mengalami pelecehan rasial,” lanjut Rosenior. “Saya tahu orang-orang yang mengalaminya, dan yang perlu dipahami orang adalah, ketika Anda dihukum karena sesuatu yang seharusnya Anda banggakan, itu adalah hal terburuk.

“Jika ada pemain, pelatih, atau manajer yang terbukti bersalah melakukan rasisme, mereka tidak boleh berada di dunia sepak bola. Sesederhana itu.

"Ini adalah situasi yang sangat kompleks ketika membicarakan ras atau gender. Ada banyak hal yang perlu diubah dalam masyarakat. Jujur saja, hal ini membuat saya muak. Saya pikir ada perdebatan yang lebih luas daripada sepak bola. Saya pikir perlu ada pertanggungjawaban yang lebih besar untuk hal-hal ini yang perlu diberantas."