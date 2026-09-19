Menurut La Gazzetta dello Sport, mantan gelandang Inter dan Roma, Radja Nainggolan, memberikan pratinjau duel Serie A yang akan datang antara Roma dan Inter Milan, dengan menyebut sang juara tamu sebagai tim yang jelas harus dikalahkan dalam perburuan gelar. Ia menyoroti kedalaman skuad Cristian Chivu dan pengalaman mereka tampil di final Eropa baru-baru ini sebagai faktor penentu.

Namun, mantan pemain internasional Belgia itu menegaskan laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi tim Gian Piero Gasperini yang terus berkembang.

"Inter saat ini adalah tim yang dibangun dengan baik, mereka telah mencapai dua final Liga Champions dan memiliki pelapis penting," ujar Nainggolan dalam wawancara yang diterbitkan oleh La Gazzetta dello Sport. "Scudetto yang dimenangi Napoli dua musim lalu, menurut saya, hilang karena Inter. Saat ini mereka tidak punya rival, tetapi menghormati lawan Anda tidak berarti tidak menyerang."