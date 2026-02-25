"Mereka tidak akan mengembalikan poin itu kepada kami!" - Joan Laporta menanggapi pengakuan kesalahan Komite Wasit Spanyol terkait "tendangan kasar" dalam kekalahan Barcelona melawan Girona

Berbicara dalam acara kampanye di Mercabarna, di mana ia terlihat berinteraksi dengan para pekerja dan bahkan sempat naik ke atas forklift, Laporta tidak menahan diri. “Perasaan yang saya rasakan adalah bahwa keluhan kami diakui sebagai keluhan yang beralasan. Semua kekacauan ini bisa dihindari jika VAR campur tangan. Itu adalah pelanggaran yang jelas, dan semua pelanggaran dihukum. Untuk memperbaiki adalah bijaksana, saya mengucapkan selamat kepada mereka, tetapi mereka tidak akan mengembalikan poin itu kepada kami,” keluh Laporta, yang baru-baru ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Barcelona untuk mencalonkan diri kembali.

Laporan resmi CTA tentang insiden tersebut sangat jelas mengenai kegagalan teknologi pada malam itu. Setelah pengakuan tersebut, akun media sosial resmi klub bahkan menyerang otoritas, dengan posting: “Mengakui kesalahan adalah langkah besar. Menghindarinya adalah langkah berikutnya." Perdebatan publik ini menyoroti posisi Barca yang saat ini sedang berjuang melawan berbagai faktor eksternal dalam upaya mereka untuk merebut gelar domestik dari rival mereka, Real Madrid.