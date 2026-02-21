"Mereka telah membuktikan diri" - Manchester City diunggulkan untuk mengalahkan Arsenal dalam perebutan gelar Premier League, dengan perbedaan kunci antara kedua tim dijelaskan

Lescott, yang memenangkan dua gelar Premier League selama lima tahun bersama City, mengatakan bahwa pemain baru City, Antoine Semenyo dan Marc Guehi, bermain seolah-olah mereka memiliki pengalaman memenangkan gelar meskipun baru saja bergabung dengan City dari Bournemouth dan Crystal Palace masing-masing.

"Bahkan pemain yang mereka beli yang tidak mereka kenal, Marc Guehi dan Semenyo, yang belum pernah memenangkan gelar, bermain seolah-olah mereka adalah juara," katanya. "Mereka bermain dengan ketenangan dan tidak terlalu emosional seperti pemain Arsenal, dan menurut saya itu kunci. Pengalaman yang dimiliki beberapa pemain di tim Man City, mereka bisa meneruskan pengalaman itu, tetap tenang, dan semoga bisa melewati garis finis."

Cole menambahkan tentang Semenyo dan Guehi: "Yang mereka bawa dari kedua pemain ini adalah semangat juang. Kedua pemain ini telah berjuang seumur hidup mereka untuk mencapai tahap ini dan menjadi juara. Mereka membawa semangat juang, mereka membawa sesuatu ke dalam tim. Mereka mungkin masuk ke ruang ganti dengan pikiran 'ini dia, saya di Man City, saya akan memenangkan gelar'. Mereka masuk ke tempat yang santai dan itu memungkinkan mereka untuk bermain sesuai gaya mereka dan membawa sesuatu ke dalam tim. Ini bisa menjadi salah satu jendela transfer Januari terbaik yang pernah dimiliki oleh klub yang bersaing di puncak Premier League. Kedua pemuda ini luar biasa."