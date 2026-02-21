Getty
"Mereka telah membuktikan diri" - Manchester City diunggulkan untuk mengalahkan Arsenal dalam perebutan gelar Premier League, dengan perbedaan kunci antara kedua tim dijelaskan
Kota memiliki elemen kunci yang tidak dimiliki Arsenal.
Meskipun Guardiola mengaku "tidak peduli sama sekali" dengan perubahan mingguan dalam persaingan gelar, beberapa pakar memprediksi City akan melaju hingga akhir dan menggeser Arsenal setelah kekalahan mengejutkan The Gunners di kandang Wolves, tim terburuk di liga musim ini. Berbicara menjelang pertandingan City melawan Newcastle di TNT Sports, mantan bek Joleon Lescott dan Joe Cole keduanya menyarankan bahwa tim Guardiola memiliki elemen kunci dalam skuad mereka yang tidak dimiliki oleh tim Mikel Arteta.
"Pep tahu para pemainnya adalah juara."
Cole mengatakan: "Mereka telah membuktikan diri. Semua pemain top sejati, semakin besar tekanan di sekitar mereka, semakin banyak mata yang tertuju pada mereka, semakin mereka menyukainya dan semakin mereka tampil maksimal. Arteta memiliki pemain yang dia yakini sebagai juara, jika tidak, dia tidak akan membelinya, tapi dia tidak tahu. Pep memiliki pemain yang dia tahu adalah juara. Saat dia menempatkan mereka di lapangan, dia hanya perlu mengatakan, 'Lakukan apa yang biasa kalian lakukan, kalian sudah memenangkan banyak gelar.'"
Lescott setuju: "Tim-tim pemenang gelar yang pernah saya ikuti itu baru. Ini bukan hal baru bagi Pep, ini bukan hal baru bagi klub ini lagi. Mereka berpengalaman. Harapan dan keyakinan mereka adalah Premier League, tapi ekspektasi mereka adalah setiap kompetisi. Untuk Arsenal, saya pikir itu Premier League. Jika mereka bisa memilih untuk memenangkan satu trofi sekarang, mereka akan memilih yang itu. City akan mengatakan tidak, kami tidak akan mengorbankan satu untuk mengejar empat dan percaya mereka bisa memenangkan keempatnya. Itulah yang dimaksud Pep ketika dia mengatakan dia tidak peduli, dia peduli sama rata pada semuanya."
Guehi dan Semenyo bermain seperti juara.
Lescott, yang memenangkan dua gelar Premier League selama lima tahun bersama City, mengatakan bahwa pemain baru City, Antoine Semenyo dan Marc Guehi, bermain seolah-olah mereka memiliki pengalaman memenangkan gelar meskipun baru saja bergabung dengan City dari Bournemouth dan Crystal Palace masing-masing.
"Bahkan pemain yang mereka beli yang tidak mereka kenal, Marc Guehi dan Semenyo, yang belum pernah memenangkan gelar, bermain seolah-olah mereka adalah juara," katanya. "Mereka bermain dengan ketenangan dan tidak terlalu emosional seperti pemain Arsenal, dan menurut saya itu kunci. Pengalaman yang dimiliki beberapa pemain di tim Man City, mereka bisa meneruskan pengalaman itu, tetap tenang, dan semoga bisa melewati garis finis."
Cole menambahkan tentang Semenyo dan Guehi: "Yang mereka bawa dari kedua pemain ini adalah semangat juang. Kedua pemain ini telah berjuang seumur hidup mereka untuk mencapai tahap ini dan menjadi juara. Mereka membawa semangat juang, mereka membawa sesuatu ke dalam tim. Mereka mungkin masuk ke ruang ganti dengan pikiran 'ini dia, saya di Man City, saya akan memenangkan gelar'. Mereka masuk ke tempat yang santai dan itu memungkinkan mereka untuk bermain sesuai gaya mereka dan membawa sesuatu ke dalam tim. Ini bisa menjadi salah satu jendela transfer Januari terbaik yang pernah dimiliki oleh klub yang bersaing di puncak Premier League. Kedua pemuda ini luar biasa."
Final Carabao Cup lebih penting bagi Arsenal.
City dan Arsenal akan bertarung memperebutkan trofi dua bulan sebelum perebutan gelar Premier League diputuskan, saat mereka bertanding di Wembley pada Maret dalam final Carabao Cup. Arsenal terakhir kali memenangkan trofi pada 2020, dan Lescott yakin final ini akan memiliki dampak yang lebih besar bagi Arsenal daripada City, terlepas dari hasilnya.
"Ini sangat penting, memiliki makna yang lebih besar bagi Arsenal," tambahnya. "Bahkan jika mereka menang, hal itu akan memberi mereka keyakinan lebih daripada City, tetapi jika mereka kalah, hal itu akan lebih merugikan Arsenal. Baik menang maupun kalah, hal itu bisa berdampak lebih besar pada Arsenal, bahkan bisa sedikit mengganggu mereka."
