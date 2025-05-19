Calvin Verdonk - NEC NijmegenNEC Nijmegen
Donny Afroni

'Mereka Tak Senang' - Respons Calvin Verdonk Hadapi Klub Mees Hilgers

C. VerdonkFC TwenteNEC NijmegenEredivisieM. HilgersLiga 1

Calvin Verdonk meyakini bisa melewati adangan Twente, karena selalu mendapatkan hasil positif bila bertemu klub itu.

  • NEC mengakhiri musim reguler di peringkat delapan
  • Tampil di play-off untuk tiket ke Conference League
  • Verdonk antusias menghadapi klub yang dibela Hilgers
GOAL Indonesia hadir di WhatsApp Channel
Ikuti sekarang
Artikel dilanjutkan di bawah ini

Pertandingan Berikut