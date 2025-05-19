'Mereka Tak Senang' - Respons Calvin Verdonk Hadapi Klub Mees Hilgers

NEC NijmegenDonny Afroni'Mereka Tak Senang' - Respons Calvin Verdonk Hadapi Klub Mees HilgersC. VerdonkFC TwenteNEC NijmegenEredivisieM. HilgersLiga 1Calvin Verdonk meyakini bisa melewati adangan Twente, karena selalu mendapatkan hasil positif bila bertemu klub itu.NEC mengakhiri musim reguler di peringkat delapanTampil di play-off untuk tiket ke Conference LeagueVerdonk antusias menghadapi klub yang dibela HilgersGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarangArtikel dilanjutkan di bawah ini