Almada mengungkap faktor-faktor krusial yang membuatnya kembali ke Argentina, dengan secara khusus menyoroti peran pribadi yang dimainkan pelatih kepala Coudet. Meski ada minat dari raksasa-raksasa kontinental lain, termasuk tawaran menggiurkan dari klub Brasil Flamengo, daya tarik proyek di Estadio Mas Monumental terbukti mustahil ditolak oleh mantan bintang Velez Sarsfield itu.

Berbicara kepada Olé, Almada menegaskan bagaimana hierarki ruang ganti memengaruhi pilihannya. "Coudet menelepon saya, dan itu sangat besar artinya," ungkap gelandang tersebut.

"Saya terus berhubungan dengannya, juga dengan Nico Otamendi dan Angel Di Maria setelah dia bergabung. Mereka semua sangat berperan dalam kepindahan ini. Keluarga saya, istri saya, orang tua saya... kami semua mengambil keputusan ini bersama." Saat membahas bagaimana transfer itu dipercepat selama liburan musim panasnya, dia menambahkan: "Saya memantapkan keputusan saat sedang liburan. Itu terjadi berkat percakapan saya dengan Coudet dan ambisi proyek di sini. Sejak saat itu, saya tidak pernah berpikir dua kali."