Reprodução/X/River Plate
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'Mereka semua berperan penting' - Almada ungkap peran Di Maria dan Otamendi dalam transfer ke River Plate dari Atletico Madrid
Pengaruh Coudet dan para bintang senior
Almada mengungkap faktor-faktor krusial yang membuatnya kembali ke Argentina, dengan secara khusus menyoroti peran pribadi yang dimainkan pelatih kepala Coudet. Meski ada minat dari raksasa-raksasa kontinental lain, termasuk tawaran menggiurkan dari klub Brasil Flamengo, daya tarik proyek di Estadio Mas Monumental terbukti mustahil ditolak oleh mantan bintang Velez Sarsfield itu.
Berbicara kepada Olé, Almada menegaskan bagaimana hierarki ruang ganti memengaruhi pilihannya. "Coudet menelepon saya, dan itu sangat besar artinya," ungkap gelandang tersebut.
"Saya terus berhubungan dengannya, juga dengan Nico Otamendi dan Angel Di Maria setelah dia bergabung. Mereka semua sangat berperan dalam kepindahan ini. Keluarga saya, istri saya, orang tua saya... kami semua mengambil keputusan ini bersama." Saat membahas bagaimana transfer itu dipercepat selama liburan musim panasnya, dia menambahkan: "Saya memantapkan keputusan saat sedang liburan. Itu terjadi berkat percakapan saya dengan Coudet dan ambisi proyek di sini. Sejak saat itu, saya tidak pernah berpikir dua kali."
- Getty Images Sport
Investasi pemecah rekor untuk River Plate
Dewan direksi River Plate telah menunjukkan kepercayaan yang sangat besar kepada Almada, dengan menyetujui paket finansial yang memecahkan rekor klub, senilai €20 juta yang mencengangkan untuk mengamankan 100 persen hak registrasinya. untuk mengamankan jasanya dari Atletico Madrid. Investasi ini mencerminkan keinginan klub untuk memperkecil jarak dengan standar Eropa, sebuah sentimen yang juga disuarakan Almada pada hari-hari pertamanya di fasilitas latihan River Camp.
Kedatangan Almada terjadi saat tim sedang kesulitan menemukan konsistensi di lapangan, tetapi ia tetap yakin bahwa kualitas dalam skuad pada akhirnya akan terlihat. "Saya tahu persis di mana saya berada dan apa arti River; para suporter tidak mengharapkan apa pun selain keunggulan. Saya datang ke sini untuk memainkan peran saya dan membantu kami melewati periode sulit ini. Dengan kualitas yang kami miliki dalam skuad ini, saya tidak ragu kami akan membalikkan keadaan," katanya.
Refleksi tentang kesuksesan internasional dan ikatan keluarga
Di luar karier klubnya, Almada tetap menjadi figur sentral dalam skuad tim nasional Argentina, sambil merefleksikan Piala Dunia 2026 yang baru-baru ini berakhir dengan Argentina menjadi runner-up. Ia mengungkapkan bagaimana dirinya bisa "memeras setiap tetes terakhir darinya." dari pengalaman itu, menikmati kebersamaan dalam skuad dan berbagi momen dengan rekan setim seperti Exequiel Palacios dan Nicolas Otamendi.
Sisi sentimental dari kepindahan ini disorot ketika Almada mengungkapkan siapa yang akan menerima jersey pertamanya yang dikenakan dalam pertandingan. "Jersey pertama yang saya berikan adalah kepada ibu saya, dia penggemar berat River," ungkapnya sambil tersenyum.
Gelandang itu juga sudah bersiap menghadapi invasi keluarga besar di stadion, seraya mengakui kerumitan logistik dari kepulangannya: "Saya sudah harus mulai mengurus tiket untuk hari Minggu. Kami rombongan besar... Saya bahkan belum yakin apakah jumlahnya lebih dari 50 orang!"
Tantangan langsung dan integrasi taktik
Sambil beradaptasi dengan skema taktik Coudet, Almada fokus untuk kembali ke kondisi fisik terbaiknya setelah melewati masa transisi antara Madrid dan Buenos Aires. Penundaan laga baru-baru ini memberi kesempatan yang disambut baik bagi sang gelandang serang untuk membangun ritme bersama rekan-rekan setim barunya dan memahami tuntutan spesifik dari sistem "Coudet".
"Saya berlatih keras dan melakukan semua yang saya bisa untuk tim," tegas gelandang itu. "Pertandingan yang ditunda itu sebenarnya menguntungkan saya; saya kembali menemukan ritme saya dengan bola dan merasa baik."
Menatap ke depan, ia tetap optimistis soal dampak yang bisa ia berikan di El Monumental: "Saya menganggap ini sebagai tantangan besar. Saya tahu tingkat ekspektasi dan antusiasme yang mengelilingi River, dan saya menjalani ini dengan pola pikir yang sama seperti saat saya pergi ke Brasil."
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