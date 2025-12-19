AFP
"Mereka Selalu Berbohong!"- Presiden Barcelona Joan Laporta Sebut Real Madrid Tak Punya 'Etika & Moral'
Laporta kembali mengkritik Real Madrid
Hubungan antara Barcelona dan Real Madrid telah memburuk tajam dalam beberapa pekan terakhir menyusul serangkaian pernyataan publik antara presiden masing-masing klub. Laporta dan Perez, yang dulunya sejalan dalam isu-isu institusional utama, telah berulang kali saling menyerang, dengan kasus Negreira bertindak sebagai titik pemicu utama.
Awal pekan ini, Laporta telah mengkritik Real Madrid, menuduh klub tersebut menderita "Barcelonaitis akut". Pernyataan itu dibingkai sebagai respons terhadap fokus baru Los Blancos pada pembayaran Barcelona kepada mantan wasit Jose Maria Enriquez Negreira, sebuah isu yang terus mendominasi berita utama.
Laporta kemudian mempertegas pernyataannya selama acara Natal Barcelona,
menggunakan platform tersebut untuk menyampaikan teguran yang lebih keras. Tanpa menyebut Real Madrid secara langsung, ia secara jelas merujuk pada klub tersebut dan pemberitaan medianya melalui RMTV, menuduh mereka mengatur kampanye berkelanjutan yang dirancang untuk merusak citra dan reputasi Barcelona.
"Selalu berbohong dan meracuni sepakbola"
Komentar Laporta tidak kompromi karena ia membahas mereka yang menurutnya menargetkan Barcelona. "Saya harus mengatakan bahwa dimensi yang telah kita capai ini juga menimbulkan rasa iri, dan bahwa hal-hal ini dikelola dengan sangat buruk oleh mereka yang, menggunakan cara-cara buruk, melanggar semua kode etik dan moral, dan bukan hanya kode etik olahraga," katanya.
Ia melanjutkan dengan secara langsung menyinggung Real Madrid dan saluran televisi mereka. "Saya kira Anda tahu siapa yang saya maksud: mereka merupakan arsitek kampanye fitnah terhadap perisai dan esensi kami. Dan kami tidak akan membiarkan ini," kata Laporta.
"Mereka adalah orang-orang yang sama yang menyamakan kekuasaan dengan despotisme yang tidak tercerahkan; mereka yang mempraktikkan sinisme dan kesombongan yang berlebihan; mereka yang memiliki televisi tempat mereka memuntahkan kebohongan."
Perang antara presiden berlanjut
Pernyataan terbaru Laporta menunjukkan perubahan nada yang tajam dibandingkan dengan awal tahun ini, ketika ia mencoba menenangkan hubungan dengan Perez. Pada tahap itu, presiden Barcelona tersebut menyarankan dialog, tetapi referensi yang terus-menerus terhadap kasus Negreira tampaknya telah mendorongnya ke sikap yang lebih ekstrem.
Hingga awal tahun 2023, Barcelona dan Real Madrid mempertahankan hubungan kelembagaan yang relatif stabil, meskipun persaingan olahraga mereka sangat sengit. Keseimbangan itu bergeser secara dramatis setelah investigasi Negreira menjadi publik, dengan Los Blancos kemudian memasuki proses hukum dan meningkatkan tekanan publik melalui pernyataan dan liputan media.
Laporta percaya bahwa serangan yang diperbarui itu bukanlah kebetulan. Dari perspektif Barcelona,
presiden telah membingkainya sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendiskreditkan sejarah, nilai-nilai, dan pemulihan olahraga klub baru-baru ini; sementara Real Madrid terus tertinggal dari Tim Catalan meskipun pendanaan mereka yang konstan untuk pemain-pemain utama. Alasan lain mengapa Los Blancos baru mengangkat kasus Negreira di tahap akhir proses ini berasal dari kemarahan Perez terhadap Laporta setelah Barcelona meninggalkan Real Madrid dalam keadaan sulit dengan Liga Super Eropa, dan kembali berpihak kepada UEFA.
Kerusakan total hubungan antara Barcelona dan Real Madrid
Masih harus dilihat apakah Perez atau pejabat senior Real Madrid lainnya akan menanggapi langsung ledakan terbaru Laporta. Dengan kasus Negreira yang masih berlangsung dan kedua klub menduduki posisi penting dalam struktur kekuasaan sepakbola Spanyol, perselisihan lain tampaknya mungkin terjadi. Runtuhnya kerja sama kelembagaan antara dua klub terbesar Spanyol ini juga dapat memiliki implikasi yang lebih luas bagi La Liga dan tata kelola sepakbola Spanyol.
