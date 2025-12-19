"Mereka Selalu Berbohong!"- Presiden Barcelona Joan Laporta Sebut Real Madrid Tak Punya 'Etika & Moral'

Hubungan antara Barcelona dan Real Madrid telah memburuk tajam dalam beberapa pekan terakhir menyusul serangkaian pernyataan publik antara presiden masing-masing klub. Laporta dan Perez, yang dulunya sejalan dalam isu-isu institusional utama, telah berulang kali saling menyerang, dengan kasus Negreira bertindak sebagai titik pemicu utama.

Awal pekan ini, Laporta telah mengkritik Real Madrid, menuduh klub tersebut menderita "Barcelonaitis akut". Pernyataan itu dibingkai sebagai respons terhadap fokus baru Los Blancos pada pembayaran Barcelona kepada mantan wasit Jose Maria Enriquez Negreira, sebuah isu yang terus mendominasi berita utama.

Laporta kemudian mempertegas pernyataannya selama acara Natal Barcelona, menggunakan platform tersebut untuk menyampaikan teguran yang lebih keras. Tanpa menyebut Real Madrid secara langsung, ia secara jelas merujuk pada klub tersebut dan pemberitaan medianya melalui RMTV, menuduh mereka mengatur kampanye berkelanjutan yang dirancang untuk merusak citra dan reputasi Barcelona.