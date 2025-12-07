PMNFT
'Mereka Punya Banyak Bakat, Tapi...' - Filipina Siapkan Mental Hadapi Timnas Indonesia U-22
Filipina percaya diri menghadapi timnas U-22
Kemenangan 2-0 atas Myanmar U-22 dalam pertandingan pertama Grup C SEA Games 2025 menumbuhkan kepercayaan diri Filipina U-22 untuk menghadapi timnas Indonesia U-22. Pelatih Garrath McPherson mengakui timnas U-22 memiliki materi pemain yang lebih baik dibandingkan tim besutannya, namun hal itu tidak menyurutkan ambisi mereka untuk merebut kemenangan kedua yang bisa memastikan langkah ke semi-final. Menurut McPherson, kunci dari pertandingan nanti adalah mental pemain.
Filipina tak ingin menunggu penentuan peringkat dua terbaik
Hasil melawan Myanmar menjadi sebuah kejutan, mengingat Filipina bukan merupakan tim unggulan. Apalagi kemenangan ini juga terjadi pada hari bersejarah, yaitu peringatan 15 tahun 'Keajaiban Hanoi', saat Filipina mengejutkan Vietnam. Kemenangan atas Indonesia tentunya sangat penting bagi Filipina untuk merebut tiket otomatis ke semi-final tanpa harus menunggu penentuan peringkat kedua terbaik.
Garrath McPherson anggap Indonesia tak diuntungkan
“Indonesia punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri, tapi ini tidak selalu baik. Duduk-duduk di hotel sambil menunggu pertandingan belum tentu lebih baik daripada bermain dan menunjukkan performa yang bagus, meraih tiga poin, dan membangun kepercayaan diri untuk pertandingan itu,” tutur McPherson.
“Saat ini, tim sedang dalam masa pemulihan, baik secara mental maupun fisik. Indonesia memang penuh talenta, tetapi tim yang menang tidak selalu yang memiliki pemain terkuat, mereka adalah tim dengan sikap dan mentalitas yang lebih baik.”
Diperkuat pemain yang juga membela tim senior
Kepercayaan diri McPherson bertambah, karena skuad mereka juga diperkuat sejumlah pemain yang sudah memiliki pengalaman bermain untuk tim senior, seperti Sandro Reyes, Alex Monis and Santi Rublico.
“Kami memiliki sejumlah pemain yang sangat kuat. Tim-tim yang memenangkan pertandingan memiliki sikap dan mentalitas yang lebih baik, jadi kami sangat antusias dengan kesempatan untuk bermain,” kata McPherson.
“Anda ingin bermain melawan tim-tim ini. Ini luar biasa. Mereka telah mampu membawa kembali beberapa pemain dari tim senior mereka, dan bagi para pemain kami, ini akan menjadi kesempatan untuk bersaing dengan beberapa pemain terbaik di Asia Tenggara.”
