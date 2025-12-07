'Mereka Punya Banyak Bakat, Tapi...' - Filipina Siapkan Mental Hadapi Timnas Indonesia U-22

Kepercayaan diri McPherson bertambah, karena skuad mereka juga diperkuat sejumlah pemain yang sudah memiliki pengalaman bermain untuk tim senior, seperti Sandro Reyes, Alex Monis and Santi Rublico.

“Kami memiliki sejumlah pemain yang sangat kuat. Tim-tim yang memenangkan pertandingan memiliki sikap dan mentalitas yang lebih baik, jadi kami sangat antusias dengan kesempatan untuk bermain,” kata McPherson.

“Anda ingin bermain melawan tim-tim ini. Ini luar biasa. Mereka telah mampu membawa kembali beberapa pemain dari tim senior mereka, dan bagi para pemain kami, ini akan menjadi kesempatan untuk bersaing dengan beberapa pemain terbaik di Asia Tenggara.”