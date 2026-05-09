"Itu adalah kekalahan paling memalukan bagi Bayern München," kata Hoeneß: "Tahukah Anda mengapa? Mereka merasa kasihan kepada kami. Saya merasa mereka berkata saat jeda babak pertama: 'Sekarang kita mainkan sedikit lebih lambat.' Saya sama sekali tidak menantikan leg kedua di München."

Dalam pertandingan itu, Bayern tampil bagus melawan tim yang kemudian menjadi juara dan meraih hasil imbang 1-1. Franck Ribery mencetak gol pembuka tak lama setelah babak kedua dimulai, sementara Seydou Keita memastikan skor akhir.

Pada akhirnya, musim itu berakhir tanpa gelar bagi Bayern yang terbiasa meraih kesuksesan. Lima pekan sebelum akhir musim, Klinsmann harus pergi dan Jupp Heynckes melatih The Reds hingga akhir musim. Dia digantikan oleh Louis van Gaal.

Di bawah asuhan pelatih asal Belanda itu, Hoeneß kembali menyaksikan penampilan yang lebih menggembirakan di Liga Champions: pada musim 2009/10, FCB mencapai final Liga Champions, namun kalah di sana dari Inter Milan.