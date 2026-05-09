Dalam wawancara dengan FAZ, pria berusia 74 tahun itu ditanya apakah selama 25 tahun terakhir ia pernah tidak menantikan pertandingan FC Bayern. Hoeneß menyebut pertandingan leg kedua melawan tim asal Catalunya itu.
"Mereka merasa kasihan pada kami": Uli Hoeneß mengenang "momen paling memalukan bagi Bayern München"
Dia menjelaskan: "Mereka benar-benar menghancurkan kami di leg pertama. Saat itu, di Camp Nou, saya duduk di bangku cadangan tepat di samping Jürgen Klinsmann (pelatih Bayern saat itu, red.). Sepanjang hidup saya, saya belum pernah sesering itu melihat jam seperti di babak pertama pertandingan ini – karena babak itu seolah tak kunjung berakhir."
Hanya dalam 45 menit, tim bintang dari Katalonia yang saat itu dilatih oleh Pep Guardiola sudah memimpin 4-0. Para penyerang yang bermain sangat agresif, yaitu Lionel Messi (2), Samuel Eto'o, dan Thierry Henry, mencetak keunggulan telak atas tim tamu yang malang itu. Bagi FCB, saat itu segalanya memang berjalan buruk: Mereka baru saja menderita kekalahan telak 1-5 yang tak terlupakan di Wolfsburg, ditambah lagi dua pemain kunci di lini pertahanan, Lucio dan Philipp Lahm, absen.
Uli Hoeneß: "Saya tidak menantikan pertandingan leg kedua di München"
"Itu adalah kekalahan paling memalukan bagi Bayern München," kata Hoeneß: "Tahukah Anda mengapa? Mereka merasa kasihan kepada kami. Saya merasa mereka berkata saat jeda babak pertama: 'Sekarang kita mainkan sedikit lebih lambat.' Saya sama sekali tidak menantikan leg kedua di München."
Dalam pertandingan itu, Bayern tampil bagus melawan tim yang kemudian menjadi juara dan meraih hasil imbang 1-1. Franck Ribery mencetak gol pembuka tak lama setelah babak kedua dimulai, sementara Seydou Keita memastikan skor akhir.
Pada akhirnya, musim itu berakhir tanpa gelar bagi Bayern yang terbiasa meraih kesuksesan. Lima pekan sebelum akhir musim, Klinsmann harus pergi dan Jupp Heynckes melatih The Reds hingga akhir musim. Dia digantikan oleh Louis van Gaal.
Di bawah asuhan pelatih asal Belanda itu, Hoeneß kembali menyaksikan penampilan yang lebih menggembirakan di Liga Champions: pada musim 2009/10, FCB mencapai final Liga Champions, namun kalah di sana dari Inter Milan.
FC Barcelona vs. FC Bayern 2009: Susunan Pemain Awal
- FC Barcelona: Valdes - Dani Alves, Marquez, Pique, Puyol - Xavi, Yaya Toure, Iniesta - Messi, Eto'o, Henry
- FC Bayern: Butt - Oddo, Demichelis, Breno, Lell - van Bommel, Schweinsteiger, Ze Roberto, Altintop, Ribery - Toni