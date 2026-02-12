"Mereka bukan klub besar" - Ange Postecoglou memberikan penilaian pedas tentang Tottenham setelah pemecatan Thomas Frank.

Postecoglou telah menjelaskan kepada The Overlap mengapa Tottenham Hotspur kesulitan mencapai stabilitas dan konsistensi, bahkan pelatih seperti Mauricio Pochettino dan Jose Mourinho pun gagal memenuhi ekspektasi. Ia mengatakan: “Jika Anda melihat daftar nama-nama tersebut, tidak ada tema yang jelas dalam apa yang mereka coba lakukan. Saya pikir bagian dari DNA Tottenham - untuk kekurangan kata yang lebih baik - adalah bahwa mereka memang suka tim mereka bermain dengan cara tertentu.

“Bisa dikatakan bahwa dengan Mauricio, mereka sedang menuju arah itu, tetapi pada saat yang sama, saya pikir orang-orang terlalu meremehkan pengaruh Harry (Kane) selama periode itu. Jika saya memiliki Harry di tahun pertama, saya yakin kita akan finis di posisi Liga Champions. Bahkan setelah dia pergi, Anda tidak bisa mengisi kekosongan itu. Itu mustahil.

“Jadi, ketika Anda melihat manajer-manajer itu, seperti yang saya katakan, mereka telah beralih dari, Anda tahu, Mauricio bermain dengan cara tertentu dan sesuai dengan DNA tim, lalu hal besarnya adalah, ya, mereka belum memenangkan apa pun. Kita butuh pemenang. Jadi, mari kita pilih Jose. Jose membawa mereka ke final piala, dan mereka memecatnya seminggu sebelum final.

“Jadi, jika Anda berbicara tentang pemenang, dalam pertandingan tunggal, saya tidak keberatan Jose menjadi manajer klub saya hanya untuk pertandingan tunggal. Apa yang terjadi setelah itu... Dan kemudian, Anda tahu, kemudian Antonio [Conte] karena, lagi-lagi, dia adalah pemenang, Anda tahu, dan kemudian Antonio pergi dan saya masuk.

“Mereka bilang, ya, kami ingin sepak bola, kamu tahu. Dengan Antonio, kami lolos ke Liga Champions, tapi kami tidak punya sepak bola. Jadi kami ingin sepak bola dan kamu punya sepak bola, meskipun DNA saya adalah saya juga akan menang.

“Jadi kita mengikuti jalur itu. Itulah yang saya maksud. Ini benar-benar menarik untuk memahami apa yang mereka coba bangun? Kamu tahu, apa yang mereka? Jelas, mereka telah membangun stadion yang luar biasa, fasilitas latihan yang luar biasa. Tapi ketika kamu melihat pengeluaran, terutama struktur gaji mereka, mereka bukan klub besar.”