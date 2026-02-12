Getty
"Mereka bukan klub besar" - Ange Postecoglou memberikan penilaian pedas tentang Tottenham setelah pemecatan Thomas Frank.
Postecoglou dipecat setelah memecahkan kutukan trofi.
Pelatih Denmark, Frank, diberhentikan dari jabatannya pada 11 Februari, setelah hanya meraih 13 kemenangan dari 38 pertandingan yang dipimpinnya. Spurs kini terpuruk di peringkat ke-16 klasemen Premier League, turun satu peringkat dari posisi mereka musim lalu.
Postecoglou memimpin tim menuju zona degradasi, namun berhasil meraih kesuksesan di level Eropa dan membawa trofi pertama sejak 2008. Namun, hal itu tidak cukup untuk mempertahankan posisinya, dengan pelatih berusia 60 tahun itu mengaku selalu berjuang dalam situasi yang sulit - seringkali tangannya terikat di bursa transfer.
Postecoglou menjelaskan mengapa Spurs bukanlah 'klub besar'.
Postecoglou telah menjelaskan kepada The Overlap mengapa Tottenham Hotspur kesulitan mencapai stabilitas dan konsistensi, bahkan pelatih seperti Mauricio Pochettino dan Jose Mourinho pun gagal memenuhi ekspektasi. Ia mengatakan: “Jika Anda melihat daftar nama-nama tersebut, tidak ada tema yang jelas dalam apa yang mereka coba lakukan. Saya pikir bagian dari DNA Tottenham - untuk kekurangan kata yang lebih baik - adalah bahwa mereka memang suka tim mereka bermain dengan cara tertentu.
“Bisa dikatakan bahwa dengan Mauricio, mereka sedang menuju arah itu, tetapi pada saat yang sama, saya pikir orang-orang terlalu meremehkan pengaruh Harry (Kane) selama periode itu. Jika saya memiliki Harry di tahun pertama, saya yakin kita akan finis di posisi Liga Champions. Bahkan setelah dia pergi, Anda tidak bisa mengisi kekosongan itu. Itu mustahil.
“Jadi, ketika Anda melihat manajer-manajer itu, seperti yang saya katakan, mereka telah beralih dari, Anda tahu, Mauricio bermain dengan cara tertentu dan sesuai dengan DNA tim, lalu hal besarnya adalah, ya, mereka belum memenangkan apa pun. Kita butuh pemenang. Jadi, mari kita pilih Jose. Jose membawa mereka ke final piala, dan mereka memecatnya seminggu sebelum final.
“Jadi, jika Anda berbicara tentang pemenang, dalam pertandingan tunggal, saya tidak keberatan Jose menjadi manajer klub saya hanya untuk pertandingan tunggal. Apa yang terjadi setelah itu... Dan kemudian, Anda tahu, kemudian Antonio [Conte] karena, lagi-lagi, dia adalah pemenang, Anda tahu, dan kemudian Antonio pergi dan saya masuk.
“Mereka bilang, ya, kami ingin sepak bola, kamu tahu. Dengan Antonio, kami lolos ke Liga Champions, tapi kami tidak punya sepak bola. Jadi kami ingin sepak bola dan kamu punya sepak bola, meskipun DNA saya adalah saya juga akan menang.
“Jadi kita mengikuti jalur itu. Itulah yang saya maksud. Ini benar-benar menarik untuk memahami apa yang mereka coba bangun? Kamu tahu, apa yang mereka? Jelas, mereka telah membangun stadion yang luar biasa, fasilitas latihan yang luar biasa. Tapi ketika kamu melihat pengeluaran, terutama struktur gaji mereka, mereka bukan klub besar.”
Postecoglou mengungkap target-target yang gagal direkrut oleh Tottenham.
Dia menambahkan: “Saya melihat itu karena saat kami mencoba merekrut pemain, kami tidak berada di pasar untuk pemain-pemain tersebut. Ada beberapa pemain yang kami... Maksud saya, pada akhir tahun pertama saya, saat kami finis di posisi kelima, bagi saya, bagaimana cara naik dari posisi kelima menjadi benar-benar bersaing? Nah, kami harus merekrut pemain yang siap bermain di Premier League.
“Tapi finis di posisi kelima tahun itu tidak membuat kami lolos ke Liga Champions, kami tidak punya uang. Jadi kami akhirnya merekrut Dom Solanke, yang benar-benar... Saya sangat tertarik padanya, saya benar-benar menyukainya, dan tiga remaja.
“Saya melihat Pedro Neto dan [Bryan] Mbeumo dan [Antoine] Semenyo saat itu, Marc Guehi, karena saya berkata kita butuh, jika kita ingin naik dari posisi kelima ke sana, itulah yang akan dilakukan klub-klub besar lainnya pada saat itu. Dan ketiga remaja itu adalah pemain muda yang luar biasa, dan saya pikir mereka akan menjadi pemain hebat untuk Tottenham, tapi mereka tidak akan membawa kita dari posisi kelima ke keempat atau ketiga.
“Tapi yang keluar dari klub adalah 'tidak, kita adalah klub yang bisa bersaing di semua front'. Jadi, ketika Anda mengatakan, Anda jelas memiliki pengalaman hebat sebagai manajer, Anda telah melatih di berbagai klub di seluruh dunia. Apakah Tottenham berbeda dari klub-klub lain dalam hal mewujudkan apa yang Anda inginkan di lapangan atau berusaha membawa klub ke depan? Ya, mereka semua unik, mereka semua berbeda. Tapi, Anda tahu, ketika Anda masuk ke Tottenham, yang Anda lihat di mana-mana adalah 'berani adalah melakukan'. Itu ada di mana-mana. Namun, tindakan mereka hampir bertentangan dengan itu.
“Baik Anda suka atau tidak suka dia, berikan kredit kepada Daniel [Levy] karena jalur yang dia ambil telah membawa stadion baru, fasilitas baru, tetapi mengambil jalur aman. Saya pikir mereka tidak menyadari bahwa untuk benar-benar menang, Anda harus mengambil risiko pada suatu saat. Dan itu adalah DNA klub.
“Saya masih merasa, tahu kan, Tottenham sebagai klub mengatakan 'kami adalah salah satu klub besar', tapi kenyataannya, menurut pengalaman saya selama dua tahun terakhir, mereka tidak seperti itu dalam cara mereka bertindak.”
Transfer bisnis membuat Spurs berada di bayang-bayang Arsenal.
Dia melanjutkan pembicaraannya tentang bisnis perekrutan pemain, yang seringkali berada di bayang-bayang rival utama dari utara London: “Ketika Arsenal membutuhkan pemain, mereka akan menghabiskan seratus juta pound untuk Declan Rice. Saya tidak melihat Tottenham melakukan itu. Mungkin sekarang, saya tidak tahu. Tapi tidak, tidak dalam, tidak hanya dalam sejarah saya, bahkan sebelum saya.
“Dan banyak dari itu adalah, oke, mereka sedang membangun stadion, jadi jelas keuangan menjadi tantangan. Saya kira bagian yang tidak saya sadari adalah betapa besarnya perbedaan yang dibuat oleh sepak bola Liga Champions, dan saya pikir itulah mengapa selalu ada rasa putus asa, karena itu yang menyediakan dana, Anda tahu.
“Jadi itu berarti di tahun pertama saya, mereka finis di peringkat kedelapan tahun sebelumnya. Kami kehilangan Harry dua hari sebelum pertandingan pertama melawan Brentford. Saya harus mencoba, dan itu tugas yang berat. Itu sulit. Kami hampir berhasil. Maksud saya, jika itu peringkat kelima di tahun lain, itu mungkin sudah cukup.
“Dan jika kami melakukannya, mungkin tahun lalu, kami tidak akan membeli tiga remaja. Tapi saya masih tidak berpikir, itu bukan biaya transfer, gaji yang benar-benar menarik. Maksud saya, kapan terakhir kali Tottenham benar-benar merekrut seseorang dan Anda berkata 'wow'.”
Frank dipecat, dengan derby London Utara menjadi pertandingan berikutnya bagi Spurs.
Frank tidak mampu membawa perubahan nasib setelah kepergian Postecoglou, meskipun ia memiliki pengalaman berharga di Premier League selama menjabat sebagai manajer Brentford. Ia dianggap sebagai pelatih lain yang tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari atasan.
Postecoglou berkomentar tentang perubahan terbaru di bangku cadangan Spurs: “Anda telah menciptakan lingkungan ketidakpastian karena tidak ada jaminan, tidak peduli manajer mana yang Anda bawa, karena mereka telah memiliki manajer kelas dunia di sana dan tidak berhasil, dan untuk alasan apa?
“Apa alasan untuk perubahan besar ini? Thomas datang, apa tujuannya? Apa tujuan klub? Di awal tahun, jelas untuk bersaing di semua front, tapi klub belum bersaing di semua front dalam waktu yang lama.
“Selain itu, orang paling berpengaruh di klub selama 20 tahun terakhir juga akan pergi. Jadi, jika Anda melakukan perubahan besar seperti itu, Anda harus memahami bahwa akan ada ketidakstabilan di sana. Apakah Thomas tahu dia masuk ke situasi seperti itu? Saya tidak tahu.
“Ini adalah perubahan yang signifikan bagi saya, bagi siapa pun yang mempelajari permainan ini, ini bukan seperti sebuah perkembangan dari saya. Saya membangun skuad seperti itu, untuk bermain dengan cara tertentu selama bertahun-tahun, dan dia datang dan seperti yang kita katakan, Tottenham adalah klub yang unik.”
Pertandingan derby melawan musuh lama Arsenal menjadi agenda berikutnya bagi Spurs, dengan The Gunners dijadwalkan bertandang ke Tottenham Hotspur Stadium pada 22 Februari. Masih belum jelas siapa yang akan memimpin tim untuk pertandingan tersebut, serta pertandingan Liga Champions mendatang - dengan kemajuan yang telah dicapai hingga babak 16 besar kompetisi tersebut.
