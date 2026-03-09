Getty Images Sport
"Mereka bilang tidak" - Xavi yang marah mengungkapkan Barcelona menghentikannya untuk merekrut bintang Arsenal
Reputasi Zubimendi yang semakin meningkat
Pada saat itu, Zubimendi bermain untuk Real Sociedad, di mana ia telah membangun reputasi yang kuat sebagai salah satu gelandang bertahan paling konsisten di La Liga. Ia memenangkan Kejuaraan Eropa 2024 dan Liga Bangsa-Bangsa UEFA 2023 bersama Spanyol, serta meraih medali perak di Olimpiade Tokyo 2020. Selain itu, gelandang tersebut juga memenangkan Copa del Rey bersama Real Sociedad pada tahun 2020. Meskipun reputasi Zubimendi terus meningkat, yang pada akhirnya membuatnya bergabung dengan Arsenal asuhan Mikel Arteta dalam kesepakatan senilai £60 juta, pejabat Barcelona mengklaim bahwa transfer tersebut tidak mungkin terjadi.
Keruntuhan internal di Camp Nou
Mencermati kisah tersebut, Xavi sangat jelas dalam hal ini saat berbicara dengan La Vanguardiatentang prioritas transfer utamanya: “Sergio Busquets akan pergi, jadi saya meminta mereka untuk merekrut Zubimendi, tetapi mereka menolak dengan alasan keuangan.” Hubungan manajer dengan presiden Joan Laporta juga menjadi sorotan, dengan Xavi mengakui bahwa ia merasa dikhianati setelah awalnya dipanggil kembali untuk menyelamatkan klub. “Tentu saja kami membuat kesalahan dan kami sangat kritis terhadap diri sendiri, baik secara pribadi maupun dengan staf melalui pertemuan,” katanya. “Untuk meringkas singkat, saya akan mengatakan bahwa harapan saya terhadap klub berkurang seiring waktu. Saya bergabung dengan Barca berkat dia [Laporta], tetapi dia akhirnya mengecewakan saya." Xavi mengungkap ketegangan internal yang pada akhirnya mendefinisikan masa jabatannya, menyoroti kesenjangan antara visi olahraga dan tindakan klub. "Cerita yang disampaikan klub sepenuhnya salah, dan saya merasa perlu menjelaskan diri – ini adalah sesuatu yang saya simpan di dalam diri saya, dan saya perlu mengklarifikasinya," ujarnya.
Kegagalan kembalinya Lionel MessiMungkin yang paling menyedihkan bagi para pendukung Barcelona adalah . Xavi menegaskan bahwa kesepakatan tersebut hampir selesai dari segi olahraga, namun manajemen puncak klub menunda prosesnya.
"Presiden juga tidak jujur di sana. Leo sudah ditandatangani. Pada Januari 2023, setelah memenangkan Piala Dunia, kami menghubungi dia, dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia bersemangat untuk kembali, dan saya melihatnya. Kami berbicara hingga Maret, dan saya mengatakan kepadanya, 'Oke, ketika Anda memberi saya lampu hijau, saya akan memberitahu presiden karena saya melihatnya sebagai langkah yang baik dari segi sepak bola,'" jelas Xavi.
"Lalu apa yang terjadi? Presiden mulai bernegosiasi kontrak dengan ayah Leo, dan kami sudah mendapat persetujuan La Liga, tapi presidenlah yang menggagalkan semuanya. Apakah dia menjelaskan alasannya? Laporta mengatakan kepada saya, dan saya kutip, bahwa jika Leo kembali, dia akan berperang melawan dia dan tidak bisa mengizinkannya. Lalu tiba-tiba Leo berhenti menjawab panggilan saya karena dia diberitahu di ujung telepon bahwa itu tidak bisa dilakukan. Dan ketika saya menelepon ayahnya, saya berkata, 'Ini tidak mungkin, Jorge,' dan dia berkata, 'Bicaralah dengan presiden.' Dan saya bersikeras bahwa kami telah berbicara dengan Leo selama lima bulan, itu sudah pasti, tidak ada keraguan tentang kemampuannya dalam sepak bola, dan secara finansial kami akan pergi ke Montjuïc dan kami akan melakukannya."
Permohonan maaf Flick atas transisi yang canggung
Meskipun kepergian Xavi berlangsung dengan cara yang berantakan, ia membagikan sebuah kisah menarik tentang penggantinya, Hansi Flick, yang menunjukkan tingkat kedewasaan yang tampaknya tidak dimiliki oleh dewan direksi. Flick dilaporkan mengunjungi rumah Xavi untuk meminta maaf atas sifat canggung dari transisi tersebut, yang terjadi di belakang punggung Xavi. "Dia datang untuk meminta maaf ketika saya menanyakan apakah klub sebenarnya telah berbicara dengannya saat saya masih menjadi manajer, selama dua atau tiga minggu ketika klub telah memutuskan untuk memecat saya tetapi tidak ada yang memberitahu saya secara langsung," kata Xavi.
"Dia meminta maaf, kami berbicara lebih dari dua jam, itu fantastis. Klub memberitahunya untuk tidak mengatakan apa pun kepada saya, dan itulah mengapa dia datang ke rumah saya untuk meminta maaf. Dia orang baik, sangat terhormat, dan saya senang dia berhasil."
