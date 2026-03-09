"Mereka bilang tidak" - Xavi yang marah mengungkapkan Barcelona menghentikannya untuk merekrut bintang Arsenal

Mungkin yang paling menyedihkan bagi para pendukung Barcelona adalah . Xavi menegaskan bahwa kesepakatan tersebut hampir selesai dari segi olahraga, namun manajemen puncak klub menunda prosesnya.

"Presiden juga tidak jujur di sana. Leo sudah ditandatangani. Pada Januari 2023, setelah memenangkan Piala Dunia, kami menghubungi dia, dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia bersemangat untuk kembali, dan saya melihatnya. Kami berbicara hingga Maret, dan saya mengatakan kepadanya, 'Oke, ketika Anda memberi saya lampu hijau, saya akan memberitahu presiden karena saya melihatnya sebagai langkah yang baik dari segi sepak bola,'" jelas Xavi.

"Lalu apa yang terjadi? Presiden mulai bernegosiasi kontrak dengan ayah Leo, dan kami sudah mendapat persetujuan La Liga, tapi presidenlah yang menggagalkan semuanya. Apakah dia menjelaskan alasannya? Laporta mengatakan kepada saya, dan saya kutip, bahwa jika Leo kembali, dia akan berperang melawan dia dan tidak bisa mengizinkannya. Lalu tiba-tiba Leo berhenti menjawab panggilan saya karena dia diberitahu di ujung telepon bahwa itu tidak bisa dilakukan. Dan ketika saya menelepon ayahnya, saya berkata, 'Ini tidak mungkin, Jorge,' dan dia berkata, 'Bicaralah dengan presiden.' Dan saya bersikeras bahwa kami telah berbicara dengan Leo selama lima bulan, itu sudah pasti, tidak ada keraguan tentang kemampuannya dalam sepak bola, dan secara finansial kami akan pergi ke Montjuïc dan kami akan melakukannya."