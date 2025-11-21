"Meraih Segalanya!" - Bintang Barcelona Lamine Yamal Ingin Samai Prestasi Lionel Messi Di Dunia Sepakbola

Meski pun baru berusia 18 tahun, pemain Barcelona tersebut telah mulai mengumpulkan penghargaan individu, melampaui bintang-bintang seperti Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, serta rekan setimnya, Pedri dan Raphinha, untuk penghargaan tersebut.

Ketika ditanya tentang targetnya untuk musim 2026 mendatang, termasuk tantangan bersama Barcelona di La Liga dan Liga Champions, serta bersama tim nasional Spanyol di Piala Dunia, Yamal tak berbasa-basi. "Saya menginginkan semuanya. Saya harap saya mencapainya, dan selama kami bisa bermain, itu mungkin," ujarnya kepada Marca.

Ditanya soal kesuksesan individunya, Yamal menjawab: "Semua gelar individu menunjukkan bahwa ini adalah musim yang hebat bagi tim. Bagi saya, ini membawa kebahagiaan dan kebanggaan. Mengumpulkan penghargaan di usia saya sangat positif. Saya akan terus bekerja dan berjuang untuk mencapai hal-hal seperti ini."