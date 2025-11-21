(C)GettyImages
"Meraih Segalanya!" - Bintang Barcelona Lamine Yamal Ingin Samai Prestasi Lionel Messi Di Dunia Sepakbola
Yamal mengincar treble bersejarah dan Ballon d'Or
Meski pun baru berusia 18 tahun, pemain Barcelona tersebut telah mulai mengumpulkan penghargaan individu, melampaui bintang-bintang seperti Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, serta rekan setimnya, Pedri dan Raphinha, untuk penghargaan tersebut.
Ketika ditanya tentang targetnya untuk musim 2026 mendatang, termasuk tantangan bersama Barcelona di La Liga dan Liga Champions, serta bersama tim nasional Spanyol di Piala Dunia, Yamal tak berbasa-basi. "Saya menginginkan semuanya. Saya harap saya mencapainya, dan selama kami bisa bermain, itu mungkin," ujarnya kepada Marca.
Ditanya soal kesuksesan individunya, Yamal menjawab: "Semua gelar individu menunjukkan bahwa ini adalah musim yang hebat bagi tim. Bagi saya, ini membawa kebahagiaan dan kebanggaan. Mengumpulkan penghargaan di usia saya sangat positif. Saya akan terus bekerja dan berjuang untuk mencapai hal-hal seperti ini."
Barca kembali bermarkas di Camp Nou
Yamal juga mengungkapkan kegembiraannya tentang kembalinya Barcelona ke stadion ikonik Camp Nou setelah lebih dari 900. Kepindahan sementara klub ke Stadion Olimpiade Lluis Companys di Montjuic akan segera berakhir, dan duel melawan Athletic Bilbao menandai pertandingan pertama di Camp Nou yang telah direnovasi sebagian, yang telah diizinkan untuk menampung 45.401 penggemar.
Di media sosial, Yamal sangat aktif dalam menyambut kembalinya Barca ke Camp Nou. Ia mengubah foto profil Instagram-nya menjadi foto dirinya memegang lencana Barca dan menambahkan keterangan: “Montjuic adalah awalnya. Camp Nou adalah tempat sejarah akan ditulis.”
"Para penggemar sangat berarti. Kami telah bermain di stadion yang bukan milik kami. Montjuic memang bagus, tetapi bukan itu yang kami inginkan. Camp Nou akan menjadi dukungan yang luar biasa bagi semua orang dan akan menjadi dorongan besar untuk sisa musim ini.”
Bagi banyak pemain dalam skuad saat ini, termasuk Fermin Lopez, Marc Casado Dani Olmo, dan Pau Cubarsi, pertandingan melawan Bilbao akan menjadi debut tim utama mereka di stadion bersejarah tersebut.
Bagaimana kondisi Yamal?
Terlepas dari ambisinya dan kegembiraan seputar kembalinya ke Camp Nou, Yamal saat ini sedang menjalani pemulihan dari masalah pubalgia, cedera pangkal paha kronis yang memaksanya mundur dari skuad Spanyol baru-baru ini. Barcelona telah menerapkan rencana perawatan dua fase yang terperinci, yang melibatkan terapi radiofrekuensi invasif dan jadwal rehabilitasi yang cermat.
Menurut Mundo Deportivo, prioritas klub adalah memastikan Yamal sepenuhnya fit untuk pertandingan penting Liga Champions melawan Chelsea. Meskipun penampilan singkat melawan Bilbao belum dikesampingkan, keterlibatannya kemungkinan akan minimal. Yamal kembali berlatih ringan pekan ini, menandai langkah signifikan dalam pemulihannya.
Dokter klub telah memperingatkan bahwa penanganan cedera yang salah dapat menyebabkan sang pemain absen selama berbulan-bulan. Yamal dilaporkan telah menanggapi rehabilitasinya dengan komitmen penuh, mengurangi penampilan di media, dan fokus 100 persen pada pemulihannya. Tim Catalan bahkan mendatangkan seorang spesialis asal Belgia untuk memantau perkembangan kondisi sang winger.
Apa selanjutnya?
Barcelona menghadapi periode kritis dengan kembalinya mereka ke Camp Nou melawan Athletic Club di La Liga pada hari Sabtu. Partisipasi Yamal dalam pertandingan bersejarah ini masih belum pasti dan kemungkinan akan terbatas jika ia tampil. Tujuan utamanya adalah ketersediaan penuhnya untuk pertandingan Liga Champions yang menegangkan melawan Chelsea. Klub akan terus memantau perkembangannya secara ketat selama beberapa hari mendatang, bergantian antara latihan individu dan sesi latihan kelompok terkontrol untuk memastikan pemulihannya berlanjut tanpa hambatan.
