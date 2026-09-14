Gavi, bintang Barcelona, mengawali musim ini sebagai pemain inti, tetapi cedera dan kedatangan Rodri sangat memengaruhinya, meski ia tidak menyerah di dalam skuad besutan pelatih Hansi Flick.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa keberuntungan tidak berpihak kepada Gavi di awal musim ini, sebab ia mempercepat jadwal kembalinya dari liburan demi mempersiapkan diri menghadapi musim, setelah menjadi juara dunia. Masa persiapannya begitu ideal, hingga pelatih Flick memberinya tempat sebagai pemain inti pada laga pertama La Liga melawan Elche.

Namun Gavi menerima pukulan keras di kaki kanannya, kaki yang lututnya pernah mengalami cedera sebelumnya, dan ia terpaksa berhenti bermain dalam dua pertandingan, yaitu melawan Athletic Bilbao dan Rayo Vallecano. Dalam dua pertandingan tersebut, Rodri memulai laga dari bangku cadangan dan mulai mendapatkan ritme permainan secara bertahap.

Keberadaan Rodri di samping Pedri dalam membangun serangan dari belakang boleh jadi menyisakan ruang yang terbatas bagi Gavi, yang harus berjuang untuk masuk ke dalam proses rotasi, sementara senjata terpentingnya tetaplah kerja keras yang ia curahkan dalam setiap sesi latihan.

Flick hanya memberi Gavi 7 menit melawan Feyenoord, sementara ia menyaksikan laga melawan Valencia dan Levante dari bangku cadangan. Rodri pun tetap tampil kuat, karena ia menutup area yang luas di lapangan dan mendominasi lini tengah.

Rodri bahkan telah menuntaskan 90 menit melawan Levante, sementara Flick memilih Marc Bernal untuk bermain di posisi gelandang saat ia ingin mengistirahatkan Pedri. Meski demikian, sikap ideal Gavi, yang terus membantu rekan-rekannya dan mengerahkan segala kemampuannya dalam latihan, membuat Flick senang, dan ia akan segera memberinya menit bermain lagi.

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