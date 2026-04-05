Brazil v Croatia: Group A - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

Menuruti hatinya... Masalah kesehatan memaksa Oscar untuk pensiun

Pemutusan hubungan kerja secara paksa dari klub masa kecil

Mantan bintang tim nasional Brasil dan klub São Paulo, Oscar, mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola pada usia 34 tahun karena masalah kesehatan kronis.

Oscar bermain selama lima musim bersama Chelsea, di mana ia meraih gelar Liga Primer Inggris dan Liga Europa, sebelum pindah ke Shanghai, Tiongkok, pada 2017, di mana ia memenangkan tiga gelar di Liga Super Tiongkok.

Klub São Paulo mengonfirmasi pensiunnya Oscar dan menerbitkan pernyataan resmi mengenai hal tersebut, di mana disebutkan bahwa pemain tersebut mengalami masalah kesehatan sejak November lalu, saat penampilan terakhirnya di lapangan.

  • Masalah jantung kronis

    Oscar terpaksa pensiun setelah menderita masalah jantung kronis.

    Pemain tersebut dirawat di rumah sakit selama lima hari pada November lalu, setelah muncul komplikasi selama pemeriksaan rutin, sebelum hasil pemeriksaan memastikan bahwa ia menderita "pingsan vasovagal", yang menyebabkan penurunan mendadak pada detak jantung dan tekanan darah, yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran.

  • Kata-kata perpisahan

    Meskipun kontraknya dengan São Paulo berlaku hingga akhir 2027, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhirinya secara damai.

    Oscar mengungkapkan kekecewaannya melalui akun media sosialnya, bahwa ia berharap dapat memberikan lebih banyak lagi untuk klub masa kecilnya, sambil menegaskan bahwa ia masih memiliki kemampuan dan usia untuk terus bermain, namun kondisi kesehatannya memaksanya untuk memutuskan pensiun.

    Oscar menegaskan bahwa ia akan tetap mendukung São Paulo sebagai suporter, sambil mencatat bahwa perjalanan sepak bolanya yang dimulai dari klub tersebut telah membawanya ke berbagai penjuru dunia, sebelum berakhir di tempat ia memulai.

    Di level internasional, Oscar telah tampil dalam 48 pertandingan bersama timnas Brasil, meraih gelar Piala Konfederasi 2013, dan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2014 yang berakhir dengan "Seleção" di peringkat keempat.