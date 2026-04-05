Mantan bintang tim nasional Brasil dan klub São Paulo, Oscar, mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola pada usia 34 tahun karena masalah kesehatan kronis.
Oscar bermain selama lima musim bersama Chelsea, di mana ia meraih gelar Liga Primer Inggris dan Liga Europa, sebelum pindah ke Shanghai, Tiongkok, pada 2017, di mana ia memenangkan tiga gelar di Liga Super Tiongkok.
Klub São Paulo mengonfirmasi pensiunnya Oscar dan menerbitkan pernyataan resmi mengenai hal tersebut, di mana disebutkan bahwa pemain tersebut mengalami masalah kesehatan sejak November lalu, saat penampilan terakhirnya di lapangan.