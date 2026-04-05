Meskipun kontraknya dengan São Paulo berlaku hingga akhir 2027, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhirinya secara damai.

Oscar mengungkapkan kekecewaannya melalui akun media sosialnya, bahwa ia berharap dapat memberikan lebih banyak lagi untuk klub masa kecilnya, sambil menegaskan bahwa ia masih memiliki kemampuan dan usia untuk terus bermain, namun kondisi kesehatannya memaksanya untuk memutuskan pensiun.

Oscar menegaskan bahwa ia akan tetap mendukung São Paulo sebagai suporter, sambil mencatat bahwa perjalanan sepak bolanya yang dimulai dari klub tersebut telah membawanya ke berbagai penjuru dunia, sebelum berakhir di tempat ia memulai.

Di level internasional, Oscar telah tampil dalam 48 pertandingan bersama timnas Brasil, meraih gelar Piala Konfederasi 2013, dan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2014 yang berakhir dengan "Seleção" di peringkat keempat.