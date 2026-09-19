ZUMA Press Wire
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‘Menukar Manchester dengan New York!’ - Pep Guardiola membakar semangat NYCFC sebelum patah hati di derby
Guardiola jadi pusat perhatian dalam derbi New York
Mantan manajer Manchester City Pep Guardiola mencuri sorotan jelang pertandingan sebagai tamu kehormatan New York City FC dalam duel Hudson River Derby melawan New York Red Bulls. Saat menikmati masa sabatikalnya, ahli taktik asal Spanyol itu menukar Derby Manchester dengan rivalitas paling sengit di New York di Yankee Stadium.
Guardiola berperan membakar semangat jelang laga, dengan menyalakan cerobong asap ikonik stadion NYCFC di tepi lapangan untuk mengobarkan dukungan suporter tuan rumah.
Di balik layar, rekaman memperlihatkan Guardiola mengunjungi ruang ganti NYCFC untuk menyampaikan pidato yang penuh energi dan motivasi secara langsung kepada tim sebelum kick-off.
Peluang-peluang yang terbuang menghantui tuan rumah setelah seruan penyemangat Guardiola
Terlepas dari antusiasme jelang pertandingan yang terinspirasi oleh Guardiola, tim asuhan Pascal Jansen kesulitan mengubah momentumnya menjadi gol selama periode pembuka yang dominan. Gelandang Aiden O'Neill dan penyerang Luighi sama-sama menyia-nyiakan peluang menjanjikan dalam setengah jam pertama.
Luighi melakukan tusukan memukau melewati Tim Parker di sepanjang garis akhir, tetapi tuan rumah gagal memaksimalkan peluang yang dihasilkan dari situasi tersebut.
Ethan Horvath melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan Hannes Wolf, sementara Luighi mendorong satu peluang emas lainnya melebar dari sasaran.
Hall memanfaatkan kesalahan untuk memastikan kemenangan di derby
Peluang-peluang yang terbuang terbukti mahal bagi NYCFC saat Red Bulls memecah kebuntuan pada menit ke-57. Penyerang Julian Hall memanfaatkan backpass lemah dari James Sands, mengecoh kiper Matt Freese sebelum menceploskan bola ke gawang kosong.
NYCFC menekan agresif demi mencari gol penyama kedudukan, dengan memasukkan Alonso Martinez dan Benie Traore dari bangku cadangan untuk menambah daya gedor serangan.
Traore melepaskan tembakan di atas mistar gawang, sementara kiper Red Bulls Horvath menepis sundulan keras Thiago Martins hingga melewati mistar untuk mempertahankan keunggulan.
- Getty Images Sport
Red Bulls kukuh mengklaim kemenangan derby. Apa selanjutnya?
Meski mendapat tekanan pada akhir laga dan menghadapi beberapa percobaan pada masa injury time dari Traore, Tayvon Gray, dan Andres Perea, Red Bulls tetap kokoh untuk mengamankan kemenangan tipis 1-0. Hasil ini membuat Red Bulls merebut hak membanggakan di Derby Hudson River di Yankee Stadium.
Bagi NYCFC, kekalahan ini membuat tim harus merenungkan peluang-peluang yang terbuang meski mendapat dukungan bergengsi dari Guardiola di tribune.
Kedua tim kini mengalihkan fokus ke sisa pertandingan dalam kampanye musim reguler MLS.
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