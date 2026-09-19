Mantan manajer Manchester City Pep Guardiola mencuri sorotan jelang pertandingan sebagai tamu kehormatan New York City FC dalam duel Hudson River Derby melawan New York Red Bulls. Saat menikmati masa sabatikalnya, ahli taktik asal Spanyol itu menukar Derby Manchester dengan rivalitas paling sengit di New York di Yankee Stadium.

Guardiola berperan membakar semangat jelang laga, dengan menyalakan cerobong asap ikonik stadion NYCFC di tepi lapangan untuk mengobarkan dukungan suporter tuan rumah.

Di balik layar, rekaman memperlihatkan Guardiola mengunjungi ruang ganti NYCFC untuk menyampaikan pidato yang penuh energi dan motivasi secara langsung kepada tim sebelum kick-off.











