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cm grafica cristiano ronaldo messi 2026 16 9Getty Images

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Menuju Takhta Messi... 10 Rekor Bersejarah Menanti "Palu" Ronaldo di Piala Dunia 2026

FEATURES
C. Ronaldo
Portugal vs DR Congo
Portugal
DR Congo
World Cup
L. Messi
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Portugal
Kongo - Kinshasa
AS
Argentina
Aljazair

Bintang Portugal ini memulai petualangan baru bersama tim nasional negaranya di Piala Dunia... Lalu, apa yang menantinya?

Mencoba memahami pikiran Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr asal Portugal, tidaklah terlalu sulit, karena ia selalu mengincar prestasi baru untuk ditambahkan ke daftar prestasinya yang tak ada habisnya, dan tidak ada ajang yang lebih tepat daripada Piala Dunia untuk mengejar prestasi semacam itu.

Ronaldo akan menjadi kapten tim nasional Portugal saat berlaga di putaran final Piala Dunia 2026 yang saat ini akan diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di Grup 11, bersama Kolombia, Uzbekistan, dan Republik Demokratik Kongo.

Bintang Portugal ini memasuki Piala Dunia dengan membawa serangkaian harapan dan impian, baik di tingkat tim—yaitu meraih gelar juara Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah—maupun di tingkat individu, melalui serangkaian rekor baru.

  • Piala Dunia Keenam

    Begitu pertandingan pertamanya dimulai, Cristiano Ronaldo akan mencetak rekor bersejarah, karena ia akan menjadi pemain dengan jumlah partisipasi terbanyak di Piala Dunia, dalam hal jumlah edisi.

    Turnamen ini akan menjadi Piala Dunia keenam yang diikuti oleh "El Don", setelah sebelumnya berpartisipasi pada tahun 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022.

    Bintang Portugal ini akan menyamai rekor rivalnya asal Argentina, Lionel Messi, kapten Inter Miami, serta kiper Meksiko Guillermo Ochoa, setelah mereka semua berpartisipasi dalam 6 edisi Piala Dunia.

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  • Yang paling sering bertanding

    Ronaldo sedang memburu rekor lain, yang lebih sulit, yaitu menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.

    Saat ini, "Roket Madeira" berada di peringkat kelima dengan 22 pertandingan, namun ia berpotensi naik ke peringkat kedua jika tampil di semua pertandingan fase grup.

    Jika itu terjadi, Ronaldo akan melampaui pemain Italia Paolo Maldini (23 pertandingan) dan pemain Jerman Miroslav Klose (24), sekaligus menyamai rekor pemain Jerman lainnya, Lothar Matthäus, yang telah tampil dalam 25 pertandingan.

    Adapun tantangan terberatnya adalah merebut posisi teratas yang saat ini dipegang oleh rivalnya, Lionel Messi, dengan 26 pertandingan, mengingat Messi masih berpotensi bermain dalam lebih banyak pertandingan, baik di babak penyisihan grup maupun babak gugur selanjutnya.

  • Gol di 6 Piala Dunia

    Ambisi Ronaldo tentu saja tidak akan berhenti sekadar ikut serta di Piala Dunia, melainkan ia berupaya mencetak gol, karena satu gol saja sudah cukup baginya untuk mencapai rekor baru yang bersejarah.

    Satu gol akan menjadikan Ronaldo sebagai pemain pertama yang mencetak gol di 6 turnamen Piala Dunia yang berbeda sepanjang sejarah, sebuah rekor yang saat ini tak ada yang bisa menandinginya, bahkan Messi yang sebelumnya hanya mencetak gol di 4 edisi dan sedang mengincar gol kelimanya di Piala Dunia kali ini.

  • Pencetak gol bersejarah Portugal di Piala Dunia

    Jika gol ini tercipta, Ronaldo akan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk tim nasional Portugal di Piala Dunia.

    Ronaldo akan menyamai rekor legenda Eusébio, yang sebelumnya telah mencetak 9 gol bersama timnas Portugal di Piala Dunia, sehingga memegang gelar pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi "Brasil Eropa", dengan selisih satu gol di depan "El Don".

    Dan jika Ronaldo berhasil mencetak lebih dari satu gol, ia akan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Portugal di Piala Dunia secara tunggal, dengan setidaknya 10 gol.

  • Penyerang Portugal tertua yang paling banyak mencetak gol

    Gol tersebut tidak hanya akan memastikan pencapaian bersejarah bagi Ronaldo, tetapi juga menjadikannya pencetak gol tertua dalam sejarah partisipasi tim nasional Portugal di Piala Dunia.

    Saat ini, rekor tersebut dipegang oleh Pepe, setelah ia mencetak gol dalam kemenangan Portugal atas Swiss dengan skor 6-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2022, pada usia sekitar 39 tahun dan 283 hari.

  • Penyerang dengan usia tertua yang mencetak gol terbanyak di babak kualifikasi

    Dan jika Ronaldo mencetak satu gol setelah babak penyisihan grup, ia akan merebut gelar lain dari Pepe, yaitu gelar pemain tertua yang mencetak gol di babak gugur dalam sejarah Piala Dunia, di mana bek Portugal itu meraih gelar tersebut berkat golnya melawan Swiss.

    “El Don” akan mengungguli Pepe dengan selisih sekitar dua tahun, karena ia telah menembus batas usia 41 tahun pada bulan Februari tahun ini.

  • Raja Tendangan Penalti

    Ronaldo juga membutuhkan satu gol dari tendangan penalti agar menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak dari titik penalti sepanjang sejarah Piala Dunia.

    Ronaldo telah mencetak 3 gol penalti di Piala Dunia, sehingga tertinggal satu gol dari 5 pemain yang telah mencetak 4 gol penalti, yaitu dua pemain Argentina, Lionel Messi dan Gabriel Batistuta, pemain Inggris Harry Kane, pemain Portugal Eusébio, dan pemain Belanda Rob Rensenbrink,

    Tugas Ronaldo tampaknya tidak mudah, terutama karena dalam daftar tersebut terdapat dua pemain yang akan berlaga di Piala Dunia 2026, yaitu Messi dan Harry Kane, yang akan memikul tanggung jawab mengeksekusi tendangan penalti tersebut untuk tim nasional Argentina dan Inggris.

  • Pemain tertua di final Piala Dunia

    Dan jika Ronaldo bermimpi lolos ke final Piala Dunia, hal ini bukan hanya demi tim nasional Portugal, tetapi juga untuk meraih beberapa prestasi individu.

    Jika berhasil mencapai final, Ronaldo akan menjadi pemain tertua yang pernah tampil di pertandingan final Piala Dunia, mengungguli kiper Italia Dino Zoff.

     Dino Zoff tampil bersama timnas Italia melawan Jerman di final Piala Dunia 1982, saat usianya 40 tahun dan 4 bulan.

  • Pencetak gol terbanyak di final Piala Dunia

    Dan jika Ronaldo terus menunjukkan penampilan gemilangnya, serta berhasil mencetak gol di final Piala Dunia 2026, ia akan menjadi pemain tertua yang mencetak gol di final Piala Dunia.

    Pada saat itu, bintang Portugal tersebut akan mengungguli pemain Swedia Niels Liedholm yang mencetak gol ke gawang Brasil pada final Piala Dunia 1958, saat berusia 35 tahun dan 264 hari.

  • Pahlawan Terbesar Piala Dunia

    Dan jika hal ini berujung pada penobatan sebagai juara Piala Dunia, Ronaldo akan menjadi juara tertua dalam sejarah Piala Dunia, dengan usia yang melampaui angka 41 tahun.

    “El Don” akan mengungguli pemain Italia Dino Zoff yang menjuarai Piala Dunia bersama timnas “Azzurri” pada tahun 1982, pada usia 40 tahun dan 133 hari.

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