Mencoba memahami pikiran Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr asal Portugal, tidaklah terlalu sulit, karena ia selalu mengincar prestasi baru untuk ditambahkan ke daftar prestasinya yang tak ada habisnya, dan tidak ada ajang yang lebih tepat daripada Piala Dunia untuk mengejar prestasi semacam itu.

Ronaldo akan menjadi kapten tim nasional Portugal saat berlaga di putaran final Piala Dunia 2026 yang saat ini akan diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di Grup 11, bersama Kolombia, Uzbekistan, dan Republik Demokratik Kongo.

Bintang Portugal ini memasuki Piala Dunia dengan membawa serangkaian harapan dan impian, baik di tingkat tim—yaitu meraih gelar juara Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah—maupun di tingkat individu, melalui serangkaian rekor baru.