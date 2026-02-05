Persib
Menuju 100 Pemain Asing: Sergio Castel dan Layvin Kurzawa Jadi Rekrutan Terbaru Persib Bandung
Persib umumkan kedatangan Castel
Persib Bandung secara resmi mengumumkan perekrutan Sergio Castel untuk memperkuat lini serang tim dalam mengarungi putaran kedua kompetisi. Kedatangan Castel bukan sekadar penambahan amunisi teknis, melainkan juga sebuah catatan statistik yang signifikan bagi klub. Ia tercatat sebagai pemain asing ke-98 yang pernah dikontrak sepanjang sejarah keikutsertaan Persib di kompetisi Liga Indonesia, termasuk ajang ISC 2016.
Perekrutan ini menempatkan Maung Bandung pada ambang sejarah baru, di mana klub kini hanya membutuhkan dua nama lagi untuk menggenapi daftar 100 pemain asing yang pernah berseragam biru. Namun, manajemen dihadapkan pada tantangan regulasi yang cukup ketat. Sesuai ketentuan Indonesia Super League 2025/26, kuota maksimal pemain asing ditetapkan sebanyak 11 orang, yang menuntut kebijakan transfer yang sangat cermat.
Masuknya Castel juga memicu dinamika internal di dalam skuat asuhan Bojan Hodak. Mengingat komposisi pemain asing telah mencapai batas maksimal sebelum sang striker bergabung, kehadiran Castel menandakan akan adanya proses perampingan skuat. Manajemen harus melakukan evaluasi mendalam untuk memutuskan pemain mana yang akan dilepas guna memberikan ruang administratif bagi pendaftaran Castel agar bisa segera merumput.
Ketentuan Registrasi dan Status Pemain "Non-Liga"
Evolusi penggunaan legiun asing di Persib telah melewati perjalanan panjang sejak dimulainya era profesional. Meskipun secara administratif jumlah pemain asing yang pernah menandatangani kontrak melampaui angka 100, dalam daftar ini hanya pemain yang terdaftar secara resmi dalam registrasi kompetisi Liga Indonesia yang masuk ke dalam hitungan kronologis pemain ke-1 hingga ke-98.
Nama-nama seperti Srdan Lopicic (2019) dan Farshad Noor (2021-2022) tidak masuk ke dalam daftar ini. Hal itu dikarenakan kontrak mereka diputus sebelum liga dimulai, sehingga mereka dianggap tidak pernah berkompetisi secara sah bersama Persib. Selain itu, terdapat kasus unik seperti Luís Simoes (2001) yang secara teknis adalah pemain asing, namun didaftarkan sebagai pemain lokal karena regulasi yang berlaku pada masa itu.
Sejarah mencatat bahwa daftar ini juga mengecualikan pemain yang hanya berstatus uji coba (trial) atau mereka yang tampil di turnamen tidak resmi. Nama-nama seperti Eric Weeks Lewis, David Pagbe, hingga Aron da Silva tetap berada di luar hitungan resmi meski sempat mengenakan seragam klub.
Sejarah pemain asing Persib
Sejarah pemain asing di Persib Bandung dimulai dengan langkah yang sangat eksentrik pada tahun 2003. Saat itu, Persib mendatangkan gerbong pemain asal Polandia yang dipimpin oleh kiper Mariusz Mucharski. Langkah berani ini menjadi pembuka pintu bagi ratusan pemain internasional lainnya, mulai dari talenta Amerika Latin yang mendominasi era 2000-an hingga bintang-bintang Eropa di era modern.
Selain itu, terdapat fakta unik mengenai pemain-pemain yang akhirnya berganti kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) saat masih aktif membela klub. Nama-nama seperti Cristian Gonzales dan Ilija Spasojevic menjadi bagian dari daftar ini, di mana kontribusi mereka tidak hanya dihitung sebagai pemain asing di awal kedatangan, tetapi juga memberikan dampak besar bagi sepakbola nasional setelah proses naturalisasi selesai.
Daftar pemain asing Persib juga mencerminkan keragaman benua yang sangat luas, mencakup pemain dari Afrika, Asia, hingga Amerika Selatan.
Proyeksi Rekrutan Ke-100
Pasca peresmian Sergio Castel, mata publik sepakbola kini tertuju pada siapa yang akan menjadi "Centurion" atau pemain asing ke-100 bagi Persib. Pencapaian angka 100 ini diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat, tergantung pada dinamika bursa transfer musim ini atau awal musim depan.
Kini, manajemen Maung Bandung fokus pada administrasi pendaftaran pemain untuk memastikan sang striker dapat diturunkan pada laga lanjutan kompetisi.
Daftar Pemain Asing Persib Bandung
Musim / Kompetisi Nama Pemain Negara Posisi Divisi Utama 2003 Mariusz Mucharski * Polandia GK Piotr Orlinski * Polandia MF Maciej Dolega * Polandia FW Pavel Bocian * Polandia DF Alejandro Tobar * Chile MF Rodrigo Lemunao Chile FW Rodrigo Sanhueza Chile MF Claudio Lizama * Chile DF Divisi Utama 2004 Alejandro Tobar Chile MF Claudio Lizama Chile DF Angelo Espinoza * Chile MF Julio Lopez * Chile FW Adrian Colombo * Uruguay FW Osvaldo Moreno * Paraguay FW Cristian Molina * Chile FW Divisi Utama 2005 Antonio Claudio Brasil DF Uilian Souza Brasil MF Pradith Taweetchai Thailand ? Ekene Ikenwa Nigeria FW Chioma Kingsley Nigeria DF Divisi Utama 2006 Antonio Claudio Brasil DF Pradith Taweetchai * Thailand DF Nipont Charnarwut * Thailand DF Kosin Hathairattanakool Thailand GK Reduoane Barkaoui Maroko FW Ayouck Berty * Kamerun MF Brahima Traore * Burkina Faso FW Divisi Utama 2007 Reduoane Barkaoui Maroko FW Patricio Jimenez Chile DF Lorenzo Cabanas Paraguay MF Christian Bekamenga * Kamerun FW Nyeck Nyobe * Kamerun DF Leo Chitescu ** Rumania MF ISL 2008–2009 Lorenzo Cabanas Paraguay MF Nyeck Nyobe ** Kamerun DF Hilton Moreira Brasil FW Rafael Bastos Brasil FW Fabio Lopes Brasil FW Christian Gonzales ** Uruguay FW ISL 2009–2010 Hilton Moreira Brasil FW Christian Gonzales Uruguay FW Christian Rene Paraguay DF Sinthaweechai Hathairattanakool * Thailand GK Suchao Nuchnum Thailand MF Satoshi Otomo ** Jepang MF ISL 2010–2011 Christian Gonzales ** Uruguay FW Hilton Moreira Brasil FW Baihakki Khaizan Singapura DF Shahril Ishak * Singapura MF Pablo Frances * Argentina FW Abanda Herman * Kamerun DF Miljan Radovic Montenegro MF Matsunaga Shohei * Jepang FW ISL 2011–2012 Abanda Herman Kamerun DF Miljan Radovic Montenegro MF Zdravko Dragicevic *** Montenegro FW Robbie Gaspar Australia MF Moses Sakyi Ghana FW Noh Alam Shah * Singapura FW Marcio Souza * Brasil FW ISL 2013 Abanda Herman Kamerun DF Naser Al-Sebai Suriah DF Kenji Adachihara Jepang FW Mbida Messi Kamerun MF Herman Dzumafo * Kamerun FW Hilton Moreira *** Brasil FW ISL 2014 Vladimir Vujovic Montenegro DF Makan Konate Mali MF Djibril Coulibaly Mali FW Liga Indonesia 2015 Vladimir Vujovic Montenegro DF Makan Konate Mali MF Ilija Spasojevic Montenegro FW ISC 2016 Vladimir Vujovic Montenegro DF Robertino Pugliara Argentina MF Juan Belencoso * Spanyol FW Marcos Flores * Argentina MF Diogo Ferreira * Australia DF Liga 1 2017 Vladimir Vujovic Montenegro DF Matsunaga Shohei ** Jepang FW Michael Essien Ghana MF Carlton Cole Inggris FW Ezechiel N’Douassel ** Chad FW Liga 1 2018 Ezechiel N’Douassel Chad FW Bojan Malisic Serbia DF Oh In-kyun Korea Selatan MF Jonathan Bauman Argentina FW Liga 1 2019 Ezechiel N’Douassel Chad FW Bojan Malisic * Serbia DF Rene Mihelic * Slovenia MF Artur Geworkyan * Turkmenistan FW Kevin van Kippersluis * Belanda FW Nick Kuipers Belanda DF Omid Nazari * Filipina MF Liga 1 2020 Nick Kuipers Belanda DF Omid Nazari Filipina MF Wander Luiz Brasil FW Geoffrey Castillion Belanda FW Liga 1 2021–2022 Nick Kuipers Belanda DF Wander Luiz * Brasil FW Geoffrey Castillion * Belanda FW Mohammed Rashid Palestina MF Bruno Cantanhede * Brasil FW David da Silva * Brasil FW Liga 1 2022–2023 Nick Kuipers Belanda DF David da Silva Brasil FW Ciro Alves Brasil FW Daisuke Sato Filipina DF Liga 1 2023–2024 Nick Kuipers Belanda DF David da Silva Brasil FW Ciro Alves Brasil FW Daisuke Sato * Filipina DF Alberto Rodríguez Spanyol DF Tyronne del Pino *** Spanyol MF Lévy Madinda Gabon MF Stefano Beltrame * Italia MF Kevin Ray Mendoza * Filipina GK Liga 1 2024–2025 Nick Kuipers Belanda DF David da Silva Brasil FW Ciro Alves Brasil FW Kevin Ray Mendoza Filipina GK Tyronne del Pino ** Spanyol MF Gustavo França Brasil FW Mateo Kocijan Kroasia MF Mailson Lima Tanjung Verde FW Gervane Kastaneer ** Curacao FW Liga Super 2025–2026 Luciano Guaycochea Argentina MF Patricio Matricardi Argentina DF Berguinho Brasil FW Júlio César Brasil MF Ramon Tanque Brasil FW Uilliam Barros Brasil FW Wiliam Marcílio *** Brasil MF Adam Przybek Wales GK Frans Putros Irak DF Federico Barba Italia DF Andrew Jung Prancis FW Layvin Kurzawa Prancis DF Sergio Castel * Spanyol FW
Keterangan:
* : Hanya bermain setengah musim.
** : Bergabung pada bursa transfer kedua (putaran kedua).
* : Kembali ke klub setelah sempat membela klub lain.
** : Terjadi perubahan nama pemain.
*** : Menjadi WNI (Naturalisasi) saat kompetisi berjalan.
** : Kontrak diputus sebelum setengah musim berjalan.
