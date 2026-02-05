Goal.com
Menuju 100 Pemain Asing: Sergio Castel dan Layvin Kurzawa Jadi Rekrutan Terbaru Persib Bandung

Persib resmi memperkenalkan Sergio Castel sebagai mesin gol baru. Kedatangan striker Spanyol tersebut membawa Pangeran Biru selangkah lagi menuju catatan sejarah 100 pemain asing.

  • Persib umumkan kedatangan Castel

    Persib Bandung secara resmi mengumumkan perekrutan Sergio Castel untuk memperkuat lini serang tim dalam mengarungi putaran kedua kompetisi. Kedatangan Castel bukan sekadar penambahan amunisi teknis, melainkan juga sebuah catatan statistik yang signifikan bagi klub. Ia tercatat sebagai pemain asing ke-98 yang pernah dikontrak sepanjang sejarah keikutsertaan Persib di kompetisi Liga Indonesia, termasuk ajang ISC 2016.

    Perekrutan ini menempatkan Maung Bandung pada ambang sejarah baru, di mana klub kini hanya membutuhkan dua nama lagi untuk menggenapi daftar 100 pemain asing yang pernah berseragam biru. Namun, manajemen dihadapkan pada tantangan regulasi yang cukup ketat. Sesuai ketentuan Indonesia Super League 2025/26, kuota maksimal pemain asing ditetapkan sebanyak 11 orang, yang menuntut kebijakan transfer yang sangat cermat.

    Masuknya Castel juga memicu dinamika internal di dalam skuat asuhan Bojan Hodak. Mengingat komposisi pemain asing telah mencapai batas maksimal sebelum sang striker bergabung, kehadiran Castel menandakan akan adanya proses perampingan skuat. Manajemen harus melakukan evaluasi mendalam untuk memutuskan pemain mana yang akan dilepas guna memberikan ruang administratif bagi pendaftaran Castel agar bisa segera merumput.

  • Andrew Jung - Bangkok United vs Persib Bandung LCA 2 01102025AFC

    Ketentuan Registrasi dan Status Pemain "Non-Liga"

    Evolusi penggunaan legiun asing di Persib telah melewati perjalanan panjang sejak dimulainya era profesional. Meskipun secara administratif jumlah pemain asing yang pernah menandatangani kontrak melampaui angka 100, dalam daftar ini hanya pemain yang terdaftar secara resmi dalam registrasi kompetisi Liga Indonesia yang masuk ke dalam hitungan kronologis pemain ke-1 hingga ke-98.

    Nama-nama seperti Srdan Lopicic (2019) dan Farshad Noor (2021-2022) tidak masuk ke dalam daftar ini. Hal itu dikarenakan kontrak mereka diputus sebelum liga dimulai, sehingga mereka dianggap tidak pernah berkompetisi secara sah bersama Persib. Selain itu, terdapat kasus unik seperti Luís Simoes (2001) yang secara teknis adalah pemain asing, namun didaftarkan sebagai pemain lokal karena regulasi yang berlaku pada masa itu.

    Sejarah mencatat bahwa daftar ini juga mengecualikan pemain yang hanya berstatus uji coba (trial) atau mereka yang tampil di turnamen tidak resmi. Nama-nama seperti Eric Weeks Lewis, David Pagbe, hingga Aron da Silva tetap berada di luar hitungan resmi meski sempat mengenakan seragam klub.

  • Hilton Moreira - Persib vs. Persepam

    Sejarah pemain asing Persib

    Sejarah pemain asing di Persib Bandung dimulai dengan langkah yang sangat eksentrik pada tahun 2003. Saat itu, Persib mendatangkan gerbong pemain asal Polandia yang dipimpin oleh kiper Mariusz Mucharski. Langkah berani ini menjadi pembuka pintu bagi ratusan pemain internasional lainnya, mulai dari talenta Amerika Latin yang mendominasi era 2000-an hingga bintang-bintang Eropa di era modern.

    Selain itu, terdapat fakta unik mengenai pemain-pemain yang akhirnya berganti kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) saat masih aktif membela klub. Nama-nama seperti Cristian Gonzales dan Ilija Spasojevic menjadi bagian dari daftar ini, di mana kontribusi mereka tidak hanya dihitung sebagai pemain asing di awal kedatangan, tetapi juga memberikan dampak besar bagi sepakbola nasional setelah proses naturalisasi selesai.

    Daftar pemain asing Persib juga mencerminkan keragaman benua yang sangat luas, mencakup pemain dari Afrika, Asia, hingga Amerika Selatan.

  • Proyeksi Rekrutan Ke-100

    Pasca peresmian Sergio Castel, mata publik sepakbola kini tertuju pada siapa yang akan menjadi "Centurion" atau pemain asing ke-100 bagi Persib. Pencapaian angka 100 ini diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat, tergantung pada dinamika bursa transfer musim ini atau awal musim depan.

    Kini, manajemen Maung Bandung fokus pada administrasi pendaftaran pemain untuk memastikan sang striker dapat diturunkan pada laga lanjutan kompetisi.

  • Daftar Pemain Asing Persib Bandung

    Musim / KompetisiNama PemainNegaraPosisi
    Divisi Utama 2003Mariusz Mucharski *PolandiaGK
    Piotr Orlinski *PolandiaMF
    Maciej Dolega *PolandiaFW
    Pavel Bocian *PolandiaDF
    Alejandro Tobar *ChileMF
    Rodrigo LemunaoChileFW
    Rodrigo SanhuezaChileMF
    Claudio Lizama *ChileDF
    Divisi Utama 2004Alejandro TobarChileMF
    Claudio LizamaChileDF
    Angelo Espinoza *ChileMF
    Julio Lopez *ChileFW
    Adrian Colombo *UruguayFW
    Osvaldo Moreno *ParaguayFW
    Cristian Molina *ChileFW
    Divisi Utama 2005Antonio ClaudioBrasilDF
    Uilian SouzaBrasilMF
    Pradith TaweetchaiThailand?
    Ekene IkenwaNigeriaFW
    Chioma KingsleyNigeriaDF
    Divisi Utama 2006Antonio ClaudioBrasilDF
    Pradith Taweetchai *ThailandDF
    Nipont Charnarwut *ThailandDF
    Kosin HathairattanakoolThailandGK
    Reduoane BarkaouiMarokoFW
    Ayouck Berty *KamerunMF
    Brahima Traore *Burkina FasoFW
    Divisi Utama 2007Reduoane BarkaouiMarokoFW
    Patricio JimenezChileDF
    Lorenzo CabanasParaguayMF
    Christian Bekamenga *KamerunFW
    Nyeck Nyobe *KamerunDF
    Leo Chitescu **RumaniaMF
    ISL 2008–2009Lorenzo CabanasParaguayMF
    Nyeck Nyobe **KamerunDF
    Hilton MoreiraBrasilFW
    Rafael BastosBrasilFW
    Fabio LopesBrasilFW
    Christian Gonzales **UruguayFW
    ISL 2009–2010Hilton MoreiraBrasilFW
    Christian GonzalesUruguayFW
    Christian ReneParaguayDF
    Sinthaweechai Hathairattanakool *ThailandGK
    Suchao NuchnumThailandMF
    Satoshi Otomo **JepangMF
    ISL 2010–2011Christian Gonzales **UruguayFW
    Hilton MoreiraBrasilFW
    Baihakki KhaizanSingapuraDF
    Shahril Ishak *SingapuraMF
    Pablo Frances *ArgentinaFW
    Abanda Herman *KamerunDF
    Miljan RadovicMontenegroMF
    Matsunaga Shohei *JepangFW
    ISL 2011–2012Abanda HermanKamerunDF
    Miljan RadovicMontenegroMF
    Zdravko Dragicevic ***MontenegroFW
    Robbie GasparAustraliaMF
    Moses SakyiGhanaFW
    Noh Alam Shah *SingapuraFW
    Marcio Souza *BrasilFW
    ISL 2013Abanda HermanKamerunDF
    Naser Al-SebaiSuriahDF
    Kenji AdachiharaJepangFW
    Mbida MessiKamerunMF
    Herman Dzumafo *KamerunFW
    Hilton Moreira ***BrasilFW
    ISL 2014Vladimir VujovicMontenegroDF
    Makan KonateMaliMF
    Djibril CoulibalyMaliFW
    Liga Indonesia 2015Vladimir VujovicMontenegroDF
    Makan KonateMaliMF
    Ilija SpasojevicMontenegroFW
    ISC 2016Vladimir VujovicMontenegroDF
    Robertino PugliaraArgentinaMF
    Juan Belencoso *SpanyolFW
    Marcos Flores *ArgentinaMF
    Diogo Ferreira *AustraliaDF
    Liga 1 2017Vladimir VujovicMontenegroDF
    Matsunaga Shohei **JepangFW
    Michael EssienGhanaMF
    Carlton ColeInggrisFW
    Ezechiel N’Douassel **ChadFW
    Liga 1 2018Ezechiel N’DouasselChadFW
    Bojan MalisicSerbiaDF
    Oh In-kyunKorea SelatanMF
    Jonathan BaumanArgentinaFW
    Liga 1 2019Ezechiel N’DouasselChadFW
    Bojan Malisic *SerbiaDF
    Rene Mihelic *SloveniaMF
    Artur Geworkyan *TurkmenistanFW
    Kevin van Kippersluis *BelandaFW
    Nick KuipersBelandaDF
    Omid Nazari *FilipinaMF
    Liga 1 2020Nick KuipersBelandaDF
    Omid NazariFilipinaMF
    Wander LuizBrasilFW
    Geoffrey CastillionBelandaFW
    Liga 1 2021–2022Nick KuipersBelandaDF
    Wander Luiz *BrasilFW
    Geoffrey Castillion *BelandaFW
    Mohammed RashidPalestinaMF
    Bruno Cantanhede *BrasilFW
    David da Silva *BrasilFW
    Liga 1 2022–2023Nick KuipersBelandaDF
    David da SilvaBrasilFW
    Ciro AlvesBrasilFW
    Daisuke SatoFilipinaDF
    Liga 1 2023–2024Nick KuipersBelandaDF
    David da SilvaBrasilFW
    Ciro AlvesBrasilFW
    Daisuke Sato *FilipinaDF
    Alberto RodríguezSpanyolDF
    Tyronne del Pino ***SpanyolMF
    Lévy MadindaGabonMF
    Stefano Beltrame *ItaliaMF
    Kevin Ray Mendoza *FilipinaGK
    Liga 1 2024–2025Nick KuipersBelandaDF
    David da SilvaBrasilFW
    Ciro AlvesBrasilFW
    Kevin Ray MendozaFilipinaGK
    Tyronne del Pino **SpanyolMF
    Gustavo FrançaBrasilFW
    Mateo KocijanKroasiaMF
    Mailson LimaTanjung VerdeFW
    Gervane Kastaneer **CuracaoFW
    Liga Super 2025–2026Luciano GuaycocheaArgentinaMF
    Patricio MatricardiArgentinaDF
    BerguinhoBrasilFW
    Júlio CésarBrasilMF
    Ramon TanqueBrasilFW
    Uilliam BarrosBrasilFW
    Wiliam Marcílio ***BrasilMF
    Adam PrzybekWalesGK
    Frans PutrosIrakDF
    Federico BarbaItaliaDF
    Andrew JungPrancisFW
    Layvin KurzawaPrancisDF
    Sergio Castel *SpanyolFW

    Keterangan:

    * : Hanya bermain setengah musim.

    ** : Bergabung pada bursa transfer kedua (putaran kedua).

    * : Kembali ke klub setelah sempat membela klub lain.

    ** : Terjadi perubahan nama pemain.

    *** : Menjadi WNI (Naturalisasi) saat kompetisi berjalan.

    ** : Kontrak diputus sebelum setengah musim berjalan.

