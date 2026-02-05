Menuju 100 Pemain Asing: Sergio Castel dan Layvin Kurzawa Jadi Rekrutan Terbaru Persib Bandung

Persib Bandung secara resmi mengumumkan perekrutan Sergio Castel untuk memperkuat lini serang tim dalam mengarungi putaran kedua kompetisi. Kedatangan Castel bukan sekadar penambahan amunisi teknis, melainkan juga sebuah catatan statistik yang signifikan bagi klub. Ia tercatat sebagai pemain asing ke-98 yang pernah dikontrak sepanjang sejarah keikutsertaan Persib di kompetisi Liga Indonesia, termasuk ajang ISC 2016.

Perekrutan ini menempatkan Maung Bandung pada ambang sejarah baru, di mana klub kini hanya membutuhkan dua nama lagi untuk menggenapi daftar 100 pemain asing yang pernah berseragam biru. Namun, manajemen dihadapkan pada tantangan regulasi yang cukup ketat. Sesuai ketentuan Indonesia Super League 2025/26, kuota maksimal pemain asing ditetapkan sebanyak 11 orang, yang menuntut kebijakan transfer yang sangat cermat.

Masuknya Castel juga memicu dinamika internal di dalam skuat asuhan Bojan Hodak. Mengingat komposisi pemain asing telah mencapai batas maksimal sebelum sang striker bergabung, kehadiran Castel menandakan akan adanya proses perampingan skuat. Manajemen harus melakukan evaluasi mendalam untuk memutuskan pemain mana yang akan dilepas guna memberikan ruang administratif bagi pendaftaran Castel agar bisa segera merumput.