Menikah karena pertimbangan rasional! Masalah besar antara "BVB yang baru" dan Niko Kovac

Tentu saja, menangani isu pergantian pelatih yang terus muncul bukanlah situasi yang mudah bagi para petinggi BVB. Memecat pelatih secara prematur, yang kontraknya baru saja diperpanjang pada musim panas lalu dan telah dua kali berturut-turut mencapai target utama musim ini, akan menjadi kejutan dan tentu saja tidak bebas dari risiko. Memasuki musim ketiga bersama Kovac, terus memainkan sepak bola yang sangat pragmatis, dan pada akhirnya mungkin kembali jauh dari trofi, akan dengan cepat bertentangan dengan slogan "BVB yang baru".

"Yang penting adalah kita saling mengenal dengan sangat baik, saya juga harus lebih mengenal pelatih, dan kita banyak sekali berdiskusi tentang sepak bola. Jika kita kemudian mengembangkan ide yang sangat jelas, kita juga bisa merekrut pemain yang tepat. Setidaknya begitulah saya selalu memandang tugas ini," kata Book. "Saya melihat ada ide di Borussia Dortmund yang perlu kita kembangkan sedikit lagi. Begitulah di setiap klub, ketika pelatih baru atau direktur olahraga baru datang. Lalu, kita juga ingin menyumbangkan beberapa ide dan menunjukkan sesuatu yang baru, selama itu mendukung kesuksesan olahraga."

Book kini telah menyaksikan lima pertandingan BVB dari bangku cadangan. Tiga di antaranya berakhir dengan kekalahan, ketiganya setelah penampilan yang sangat lemah. Dalam laga tandang di Stuttgart, Dortmund tidak bermain sedikit pun lebih baik, namun berhasil menang di menit-menit akhir. Meskipun dapat dimengerti bahwa semangat Borussia sudah lama padam, sepak bola yang ditawarkan dengan masing-masing satu minggu penuh latihan seharusnya bukanlah yang dianggap Book sebagai "fondasi yang sangat baik".