Pada hari Sabtu, sebuah wawancara dengan Niko Kovac dimuat di Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dalam percakapan mendalam tersebut, pelatih Borussia Dortmund itu terutama membela diri dari para pengkritiknya. Pria berusia 54 tahun itu membela gaya sepak bolanya, membantah tuduhan kurangnya pengembangan bakat, dan pada dasarnya meminta lebih banyak waktu.
Menikah karena pertimbangan rasional! Masalah besar antara "BVB yang baru" dan Niko Kovac
Kovac tidak melakukannya secara kebetulan. Wawancara ini sengaja ia atur, termasuk topik-topik yang dibahas. Tepat pada saat pelatih tersebut bersama BVB berhasil lolos lebih awal ke Liga Champions dan hampir meraih gelar runner-up. Untuk menyimpulkan hal ini, seseorang tidak perlu menjadi pakar media yang berpengalaman.
Kovac memiliki hak penuh untuk tidak hanya pada saat ini di musim ini mengungkapkan pandangannya dan menanggapi tuduhan yang telah mengikutinya sejak ia menjabat 15 bulan lalu. Argumen yang diajukan sang pelatih asal Kroasia ini juga sangat dapat dimengerti.
Karena memang benar: Saat Kovac mengambil alih Borussia, tim itu berada di peringkat sebelas dan tertinggal empat poin dari peringkat keempat Liga Champions. Ia akhirnya berhasil membawa tim ke kompetisi teratas dan pada musim ini mencatatkan musim Bundesliga yang dominan dalam hal poin serta sangat stabil secara defensif. Menyoroti perkembangan positif ini adalah hal yang sah.
Kovac dan BVB: "Kami sangat yakin"
Kovac kini mengambil inisiatif karena sejak Ole Book ditunjuk sebagai direktur olahraga baru, angin segar mulai bertiup di Dortmund. Dan tentu saja karena Kovac menyadari bahwa penunjukan Book serta gagasan tentang "BVB yang baru" dari Direktur Eksekutif Carsten Cramer dipandang publik sebagai hal yang bertentangan dengan pendekatan sepak bolanya.
Sebelum kekalahan 0-1 pada hari Minggu melawan Gladbach, Book ditanya oleh DAZN apakah ia tidak ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengesampingkan perdebatan seputar masa depan Kovac. "Saya dengan senang hati akan memanfaatkan itu," jawab Book dan menjelaskan: "Kami memiliki keyakinan penuh. Kami tahu persis di titik mana dia mengambil alih tim ini, apa yang telah dia capai. Secara internal, kami sudah sangat menyadari berapa banyak poin yang kami miliki dan seberapa sukses kami bermain."
Book melanjutkan penjelasannya bahwa di tahun baru ini mereka ingin membangun di atas "fondasi yang sangat baik", namun mereka juga menyadari poin-poin "di mana kami bisa menjadi lebih baik". Mereka mengupayakan variabilitas yang lebih tinggi, pengembangan tim selanjutnya harus "jelas-jelas dibangun di atas kekuatan musim ini". Beberapa jam kemudian, Ruhr Nachrichten melaporkan bahwa BVB berencana memperpanjang kontrak Kovac dalam waktu dekat.
Menangani masalah pelatih bukanlah hal yang mudah bagi BVB
Tentu saja, menangani isu pergantian pelatih yang terus muncul bukanlah situasi yang mudah bagi para petinggi BVB. Memecat pelatih secara prematur, yang kontraknya baru saja diperpanjang pada musim panas lalu dan telah dua kali berturut-turut mencapai target utama musim ini, akan menjadi kejutan dan tentu saja tidak bebas dari risiko. Memasuki musim ketiga bersama Kovac, terus memainkan sepak bola yang sangat pragmatis, dan pada akhirnya mungkin kembali jauh dari trofi, akan dengan cepat bertentangan dengan slogan "BVB yang baru".
"Yang penting adalah kita saling mengenal dengan sangat baik, saya juga harus lebih mengenal pelatih, dan kita banyak sekali berdiskusi tentang sepak bola. Jika kita kemudian mengembangkan ide yang sangat jelas, kita juga bisa merekrut pemain yang tepat. Setidaknya begitulah saya selalu memandang tugas ini," kata Book. "Saya melihat ada ide di Borussia Dortmund yang perlu kita kembangkan sedikit lagi. Begitulah di setiap klub, ketika pelatih baru atau direktur olahraga baru datang. Lalu, kita juga ingin menyumbangkan beberapa ide dan menunjukkan sesuatu yang baru, selama itu mendukung kesuksesan olahraga."
Book kini telah menyaksikan lima pertandingan BVB dari bangku cadangan. Tiga di antaranya berakhir dengan kekalahan, ketiganya setelah penampilan yang sangat lemah. Dalam laga tandang di Stuttgart, Dortmund tidak bermain sedikit pun lebih baik, namun berhasil menang di menit-menit akhir. Meskipun dapat dimengerti bahwa semangat Borussia sudah lama padam, sepak bola yang ditawarkan dengan masing-masing satu minggu penuh latihan seharusnya bukanlah yang dianggap Book sebagai "fondasi yang sangat baik".
Niko Kovac: Rekam jejaknya sebagai pelatih BVB
Pertandingan resmi Kemenangan Seri Kekalahan Selisih gol Rata-rata poin 70 41 13 16 146:88 1,94
Solusi bersama apa yang disepakati oleh Kovac dan Book?
Oleh karena itu, masih ada pertanyaan menarik: bagaimana Book—yang selama bertahun-tahun berhasil meyakinkan SV Elversberg dengan ide-ide inovatif dan progresif serta transfer yang cerdas—dapat beradaptasi dengan seorang pragmatis defensif seperti Kovac, dan pendekatan apa yang dapat disepakati oleh kedua pihak yang tampaknya bertolak belakang ini. Setidaknya secara teori, sulit membayangkan bahwa hal ini dapat menghasilkan solusi bersama.
Namun, pertanyaan mengenai kesan terakhir yang dibawa dari sebuah musim tidak boleh dan tidak akan menjadi penentu. Bahkan setelah tiga kekalahan dari empat pertandingan terakhir—perlu dicatat, satu kekalahan lebih banyak daripada dalam 28 pertandingan sebelumnya—hasil apa pun yang diraih BVB pada pekan ke-33 dan ke-34 tidak lagi relevan. Tema-tema besar musim ini sudah ditetapkan, dan kesan tambahan sudah lama tidak diperlukan.
Melihat konteks yang lebih luas, terlihat jelas bahwa BVB tidak bermain "mendekati batas maksimal", seperti yang diyakini Kovac dalam wawancara dengan FAZ. Belakangan ini, ia sudah menonjol karena mengkritik kualitas skuad, sehingga seolah-olah tidak ada potensi lebih dari performa optimal saat ini.
Pendekatan Kovacs memunculkan pertanyaan mendasar
Pasalnya, terlepas dari sosok Book, masalah mendasar tetap ada: pendekatan Kovacs memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Di bawah kepemimpinannya, sulit untuk percaya pada gaya sepak bola yang berbeda, bahkan dengan skuad yang lebih berkualitas—yang harus segera diperbaiki oleh Borussia pada musim panas nanti. Bahkan saat masih bersama FC Bayern yang dipenuhi pemain bintang, gaya Kovacs tidak berbeda. Ia, misalnya, tidak pernah dikenal karena gaya permainan yang kreatif, mengalir, dengan kecepatan, teknik, dan dorongan menyerang.
Jika kita tidak membiarkan pandangan kita terhalang oleh klasemen Bundesliga, kita akan menemukan fakta-fakta yang telanjang: Dortmund seringkali tak berdaya melawan tim-tim yang setara atau lebih kuat. 21 gol kebobolan dalam sepuluh pertandingan Liga Champions, di mana hanya empat yang dimenangkan, berbicara dengan jelas. Klub ini bahkan tidak pernah memperhitungkan tersingkirnya mereka di babak playoff Liga Champions, dan di Piala DFB pun mereka tersingkir lebih awal. Bahwa semua peluang gelar sudah sirna pada akhir Februari bukanlah hal yang membanggakan.
Ditambah lagi penampilan di liga Bundesliga sehari-hari seperti pada Minggu di Gladbach. Penampilan yang biasa-biasa saja seperti itu telah ditunjukkan BVB berulang kali melawan tim-tim yang sebagian berada di dasar klasemen. Hanya saja, bedanya dengan laga di Borussia-Park, sebagian besar pertandingan sering kali (di menit-menit akhir) masih bisa dimenangkan. Kali ini, keadaan berbalik, namun performa Dortmund selama 90 menit tidak berbeda dengan pertandingan-pertandingan yang dimenangkan.
Kovac dan Dortmund menjalin semacam pernikahan karena pertimbangan praktis
Namun, "BVB yang baru" membutuhkan lebih dari sekadar stabilitas pertahanan. Ia membutuhkan identitas yang melampaui sekadar mempertahankan hasil. Hasil pertandingan sering kali membenarkan keputusan Kovac, namun nuansa di lapangan sering kali tidak demikian. Di sinilah letak masalahnya. Siapa pun yang merumuskan visi baru, harus mampu menunjukkannya dalam permainan.
Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah perasaan bahwa Kovac dan Dortmund menjalani semacam pernikahan karena alasan praktis. Akibatnya, saat ini kita memiliki BVB yang sebagian berhasil, namun tidak benar-benar meyakinkan. Seorang pelatih yang menghasilkan hasil dengan hanya 16 kekalahan dari 70 pertandingan resmi, namun mengelola permainan yang kurang menarik. Dan para petinggi yang harus menimbang antara kesinambungan dan perubahan. Bagi Borussia, ini bukan soal mengevaluasi masa lalu, melainkan mendefinisikan masa depan.
