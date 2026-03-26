Musim semi 2013 tetap menjadi masa yang penuh pasang surut bagi Borussia Dortmund. Dalam podcast Calcio Berlin, Roman Weidenfeller mengenang masa itu – antara malam ajaib di Liga Champions dan sebuah transfer yang mengubah segalanya.
"Mengulik habis-habisan": Weidenfeller mengungkap detail dari malam legendaris BVB
Pada babak perempat final Liga Champions melawan Málaga CF, BVB mengalami salah satu comeback terbesarnya: Setelah imbang 0-0 di leg pertama, Dortmund membalikkan keadaan di leg kedua berkat gol Felipe Santana di detik-detik terakhir menjadi 3-2. "Suasana di sini sungguh ajaib, sungguh luar biasa," kenang Weidenfeller. Perayaan setelahnya pun menjadi legendaris: "Kami sama sekali tidak punya kesempatan lagi untuk pulang dan berganti pakaian." Jadi, kami langsung melanjutkan perayaan dengan seragam latihan. "Jadi, kami benar-benar masuk ke klub dengan mengenakan seragam olahraga BVB." Padahal, Weidenfeller pernah bersumpah tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun, setelah keajaiban seperti yang terjadi di Malaga, seseorang boleh saja melanggar prinsipnya sendiri dan pergi ke diskotek dengan mengenakan seragam pertandingan.
Setelah itu, tim merayakan bersama teman-teman, keluarga, dan Ultras terpilih. "Dan kemudian kami merayakan hingga pagi hari."
Namun tak lama kemudian terjadi perpecahan. Pada malam 23 April terungkap bahwa Mario Götze akan pindah ke FC Bayern München berkat klausul pelepasan senilai 37 juta euro. Klub segera mengonfirmasi transfer tersebut. "Tentu saja kami sangat kecewa," jelas Direktur Eksekutif Hans-Joachim Watzke saat itu.
Berita itu menghantam tim di tengah-tengah persiapan untuk semifinal melawan Real Madrid. "Kami sebenarnya tidak bisa mempercayainya," kata Weidenfeller. "Mario pun tidak bisa benar-benar menatap mata kami pada saat itu."
"Kami seperti dicabut stekernya": Kenangan Weidenfeller tentang kepergian Götze
Namun, dari segi olahraga, BVB tetap tampil impresif: Dortmund memenangkan leg pertama secara sensasional dengan skor 4-1, sementara leg kedua berakhir dengan kekalahan 0-2 – namun, tiket ke final sudah di tangan. Bagi Weidenfeller, waktu pengumuman tersebut tetap memiliki konsekuensi: "Tentu saja itu seperti ada yang menarik steker." Götze, yang tampil meyakinkan di leg pertama, kemudian cedera dan absen di final. Di sana, Dortmund kalah 1-2 dari Bayern.
Menilik ke belakang, Weidenfeller yakin: "Saya berani mengatakan, jika Mario tetap bersama kami sepanjang musim, mungkin kami tidak akan kalah di final." Selain itu, ia juga melihat dampak jangka panjang: "Jika kami masih bermain bersama Mario, saya yakin kami bisa membuat Bayern kesal selama satu atau dua tahun lagi."
Penasihat Volker Struth juga kemudian membenarkan ketegangan tersebut. Ia mengaku telah "dihina oleh direktur olahraga Michael Zorc seperti tidak pernah terjadi sebelumnya dalam 20 tahun ini" dan mengakui: "Saya sudah merasa tidak enak sejak Mario pindah ke FC Bayern."
