"Mengulik habis-habisan": Weidenfeller mengungkap detail dari malam legendaris BVB

Pada babak perempat final Liga Champions melawan Málaga CF, BVB mengalami salah satu comeback terbesarnya: Setelah imbang 0-0 di leg pertama, Dortmund membalikkan keadaan di leg kedua berkat gol Felipe Santana di detik-detik terakhir menjadi 3-2. "Suasana di sini sungguh ajaib, sungguh luar biasa," kenang Weidenfeller. Perayaan setelahnya pun menjadi legendaris: "Kami sama sekali tidak punya kesempatan lagi untuk pulang dan berganti pakaian." Jadi, kami langsung melanjutkan perayaan dengan seragam latihan. "Jadi, kami benar-benar masuk ke klub dengan mengenakan seragam olahraga BVB." Padahal, Weidenfeller pernah bersumpah tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun, setelah keajaiban seperti yang terjadi di Malaga, seseorang boleh saja melanggar prinsipnya sendiri dan pergi ke diskotek dengan mengenakan seragam pertandingan.

Setelah itu, tim merayakan bersama teman-teman, keluarga, dan Ultras terpilih. "Dan kemudian kami merayakan hingga pagi hari."

Namun tak lama kemudian terjadi perpecahan. Pada malam 23 April terungkap bahwa Mario Götze akan pindah ke FC Bayern München berkat klausul pelepasan senilai 37 juta euro. Klub segera mengonfirmasi transfer tersebut. "Tentu saja kami sangat kecewa," jelas Direktur Eksekutif Hans-Joachim Watzke saat itu.

Berita itu menghantam tim di tengah-tengah persiapan untuk semifinal melawan Real Madrid. "Kami sebenarnya tidak bisa mempercayainya," kata Weidenfeller. "Mario pun tidak bisa benar-benar menatap mata kami pada saat itu."