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coutoGetty Images

Diterjemahkan oleh

Mengenal Yan Couto: Rekrutan baru Como dari Borussia Dortmund dan manuver internasional terbaru Cesc Fàbregas

Como
Y. Couto
Borussia Dortmund
Transfers

Como sedang membangun skuad berkaliber Liga Champions, dengan secara resmi mengumumkan kedatangan Yan Couto dari Borussia Dortmund, tepat sebagai tambahan yang mereka butuhkan di sisi kanan.

Como tampil panas musim panas ini, dan mereka baru saja menuntaskan satu rekrutan lagi. Yan Couto datang dari Borussia Dortmund, dengan perekrutannya dikonfirmasi pada Rabu malam.

Kesepakatan untuk Trevoh Chalobah dari Chelsea juga sudah selesai, meski yang satu itu masih menunggu konfirmasi resmi. Kini Como telah menuntaskan bisnis lainnya.

"Como 1907 - demikian bunyi situs resmi klub Como - dengan senang hati mengumumkan perekrutan bek kanan tim nasional Brasil Yan Couto dengan status pinjaman dari Borussia Dortmund untuk musim 2026/27".


"Yan adalah pemain yang berani dan kuat secara teknis , kata Cesc Fabregas, yang memberi kami beberapa opsi di sisi kanan. Dia suka membantu serangan, punya energi besar dan sangat cocok dengan cara kami bermain. Dia masih muda, tetapi dia sudah mendapatkan pengalaman penting dan kami percaya dia bisa terus berkembang bersama kami".

"Saya sangat senang berada di sini , ujar Yan Couto dalam kata-kata pertamanya, saya sangat menyukai cara bermain tim ini dan filosofi mereka, dan saya berharap bisa membantu tim berkembang lebih jauh lagi. Saya percaya ini adalah langkah penting untuk karier saya, saya tidak sabar untuk memulainya".


  • Siapa Yan Couto: peran dan karakteristik

    Lahir pada 2002, bek kanan Brasil yang agresif, Yan Couto, menimba ilmu di akademi Manchester City sebelum benar-benar bersinar di Girona. Di sanalah ia menikmati musim terobosan pada 2023/24, dengan mencatatkan 10 assist untuk membantu klub itu meraih finis bersejarah di peringkat ketiga La Liga.

    Kepindahan ke Borussia Dortmund kemudian menyusul, tempat ia menghabiskan dua musim terakhir untuk menambah pengalaman penting di Liga Champions. Ia bahkan mencetak gol ke gawang Juventus dalam hasil imbang 4-4 yang mendebarkan di Turin setahun lalu.

    Meski gagal masuk skuad terbaru Brasil untuk Piala Dunia, ia tetap berada dalam radar tim nasional. Kini bergabung dengan Como, Couto diproyeksikan mengisi peran starter di sisi kanan pertahanan, memberi Cesc Fàbregas senjata baru yang berbahaya untuk membantu serangan.

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  • COMO-YAN COUTO: Detail kesepakatan transfernya

    Setelah kesepakatan verbal tercapai hanya beberapa hari lalu, Como dan Borussia Dortmund telah merampungkan syarat-syarat untuk bek kanan Brasil kelahiran 2002 tersebut.

    Kedua klub telah menyepakati biaya peminjaman sebesar €2 juta, yang mencakup opsi untuk mempermanenkan transfer ini dengan nilai lebih dari €20 juta.

  • Musim panas sibuk Como

    Chalobah dan Yan Couto menjadi rekrutan keenam dan ketujuh Como pada bursa transfer musim panas yang sibuk.

    Mereka bergabung dalam rangkaian perekrutan yang sudah mengesankan: Milla datang untuk menambah kekuatan lini tengah, Cuenca memperkuat pertahanan, Kaiki mengisi sisi kiri, dan Liberali masuk ke peran nomor 10. Namun, puncaknya adalah konfirmasi Nico Paz.

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