Como tampil panas musim panas ini, dan mereka baru saja menuntaskan satu rekrutan lagi. Yan Couto datang dari Borussia Dortmund, dengan perekrutannya dikonfirmasi pada Rabu malam.

Kesepakatan untuk Trevoh Chalobah dari Chelsea juga sudah selesai, meski yang satu itu masih menunggu konfirmasi resmi. Kini Como telah menuntaskan bisnis lainnya.

"Como 1907 - demikian bunyi situs resmi klub Como - dengan senang hati mengumumkan perekrutan bek kanan tim nasional Brasil Yan Couto dengan status pinjaman dari Borussia Dortmund untuk musim 2026/27".





"Yan adalah pemain yang berani dan kuat secara teknis , kata Cesc Fabregas, yang memberi kami beberapa opsi di sisi kanan. Dia suka membantu serangan, punya energi besar dan sangat cocok dengan cara kami bermain. Dia masih muda, tetapi dia sudah mendapatkan pengalaman penting dan kami percaya dia bisa terus berkembang bersama kami".

"Saya sangat senang berada di sini , ujar Yan Couto dalam kata-kata pertamanya, saya sangat menyukai cara bermain tim ini dan filosofi mereka, dan saya berharap bisa membantu tim berkembang lebih jauh lagi. Saya percaya ini adalah langkah penting untuk karier saya, saya tidak sabar untuk memulainya".



