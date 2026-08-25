Seperti dilaporkan Fabrizio Romano di akun resmi X-nya, Juventus - tepat pada hari ini - melanjutkan kontak baru dalam negosiasi untuk mencapai penandatanganan Franck Kessié.





Si Nyonya Tua ingin menuntaskan kesepakatan ini secepat mungkin dan ini benar-benar bisa menjadi pekan penentuan untuk mencoba merampungkan operasi tersebut. Juventus sedang mendiskusikan syarat kontrak dengan pihak yang mewakili pemain Pantai Gading itu. Syarat kontrak yang sedang coba dituangkan Juventus secara hitam di atas putih bersama semua pihak yang mengurus kepentingan Franck Kessié setelah kepergian Arthur sudah terbuka.





Lalu apa yang masih kurang? Juventus juga berniat lebih dulu menuntaskan penjualan Miretti ke Turki, ke Besiktas milik Dusan Vlahovic dan pelatih Vincenzo Italiano. Setelah pemain Italia itu menjadi pemain baru klub Turki tersebut, maka dengan ruang gaji yang dihemat, jarak dan detail dengan Kessié akan dipangkas.





Namun, perhatian juga tertuju pada dunia Saudi Pro League: pemain Pantai Gading itu memiliki dua tawaran di atas meja dan khususnya Al Ittihad sedang mendesak agen mantan pemain Milan itu untuk segera memberikan jawaban. Dan bukan cuma itu: pada malam hari juga datang manuver dari Roma, yang mencoba menikung Juventus.











