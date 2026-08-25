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CM Grafica Kessie Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Mengejutkan, Roma bidik Kessié! Gasperini coba mengakali Juventus

F. Kessie
Transfers
Juventus
Roma

Roma mencoba mendatangkan gelandang tersebut, yang sebelumnya sudah pernah dilatih Gasp di Atalanta

Kejutan pada Selasa malam, dengan Roma asuhan Gian Piero Gasperini masuk dengan serius dalam perburuan Franck Kissié, yang sudah lama diburu Juventus, termasuk dalam beberapa jam terakhir. Menurut Sky, Roma masuk dengan sangat agresif untuk merekrut gelandang eks Milan tersebut, pemain yang pernah dilatih Gasperini di Atalanta dan kini berstatus bebas transfer setelah pengalamannya di Arab Saudi. Kedatangan Kessié ke Roma berpotensi membuat Manu Koné atau Neil El Aynaoui hengkang.

  • POSISI JUVENTUS

    Seperti dilaporkan Fabrizio Romano di akun resmi X-nya, Juventus - tepat pada hari ini - melanjutkan kontak baru dalam negosiasi untuk mencapai penandatanganan Franck Kessié.


    Si Nyonya Tua ingin menuntaskan kesepakatan ini secepat mungkin dan ini benar-benar bisa menjadi pekan penentuan untuk mencoba merampungkan operasi tersebut. Juventus sedang mendiskusikan syarat kontrak dengan pihak yang mewakili pemain Pantai Gading itu. Syarat kontrak yang sedang coba dituangkan Juventus secara hitam di atas putih bersama semua pihak yang mengurus kepentingan Franck Kessié setelah kepergian Arthur sudah terbuka.


    Lalu apa yang masih kurang? Juventus juga berniat lebih dulu menuntaskan penjualan Miretti ke Turki, ke Besiktas milik Dusan Vlahovic dan pelatih Vincenzo Italiano. Setelah pemain Italia itu menjadi pemain baru klub Turki tersebut, maka dengan ruang gaji yang dihemat, jarak dan detail dengan Kessié akan dipangkas.


    Namun, perhatian juga tertuju pada dunia Saudi Pro League: pemain Pantai Gading itu memiliki dua tawaran di atas meja dan khususnya Al Ittihad sedang mendesak agen mantan pemain Milan itu untuk segera memberikan jawaban. Dan bukan cuma itu: pada malam hari juga datang manuver dari Roma, yang mencoba menikung Juventus.




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