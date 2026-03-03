Goal.com
Mengapa Viktor Gyokeres tidak berhasil di Brighton? Bagaimana penyerang nomor 9 Arsenal gagal selama masa debutnya di Premier League

Musim pertama Viktor Gyokeres di Arsenal berjalan campur aduk, untuk tidak mengatakan buruk. Memang, ia hanya mencetak tujuh gol dalam 22 penampilannya di semua kompetisi bersama The Gunners, yang merupakan hasil yang buruk bagi investasi klub sebesar £63,5 juta ($85 juta) untuk jasanya. Beberapa orang merasa pemain Swedia itu tidak cocok dengan tim Mikel Arteta, sementara yang lain bahkan menyebut Gyokeres sebagai salah satu rekrutan terburuk dalam sejarah Premier League.

Namun, penilaian kedua itu masih terlalu dini, seperti yang telah dibuktikan oleh Gyokeres sejak awal tahun ini. Mantan penyerang Sporting CP ini telah mencetak delapan gol dari 15 pertandingan terakhirnya, termasuk dua gol spektakuler dalam kemenangan 4-1 Arsenal di derby melawan Tottenham Hotspur di Tottenham Hotspur Stadium, dengan Arteta menyebut penampilannya "luar biasa". Setelah menghadapi hujan kritik, Gyokeres kini memainkan peran kunci dalam upaya Arsenal meraih empat gelar, yang menunjukkan kekuatan karakternya.

Namun, apakah Gyokeres benar-benar telah bangkit sepenuhnya masih menjadi perdebatan. Dalam laga melawan Chelsea pada Minggu, ia hanya mampu melepaskan satu tembakan dan 27 sentuhan bola, kehilangan penguasaan bola 14 kali saat ia kesulitan memberikan dampak yang berarti. Meskipun Gyokeres telah menunjukkan perbaikan kecil di bawah asuhan Arteta, tim-tim terbaik masih dengan mudah dapat membungkamnya. Ia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membuktikan bahwa ia layak berada di level tertinggi - sebuah fakta yang, secara menyegarkan, sepertinya ia akui.

"Saya selalu bisa memperbaiki hal-hal," katanya baru-baru ini kepada The Athletic. "Saya bukan pemain yang sempurna dan terbaik di setiap aspek. Saya pikir itu adalah perasaan yang baik sebagai seorang pesepakbola karena Anda selalu bisa melakukan yang lebih baik dan selalu memperbaiki diri. Saya harap saya akan merasa seperti itu sepanjang waktu."

Banyak frustrasi di kalangan pendukung Arsenal berasal dari asumsi yang salah bahwa Gyokeres datang ke Emirates sebagai pemain yang sudah matang; mesin pencetak gol dengan fisik yang dibutuhkan untuk bersaing di Premier League. Jika mereka melakukan riset tentang masa lalunya, ekspektasi yang lebih realistis bisa ditetapkan.

Satu-satunya kali lain Gyokeres merasakan kehidupan di klub Liga Utama Inggris, ia gagal memenuhi ekspektasi. Saat ia bersiap kembali ke Brighton bersama The Gunners pada Rabu ini, GOAL menengok kembali masa tiga tahun yang kurang beruntung Gyokeres di Amex Stadium...

    'Bukan seorang pencetak gol alami'

    Brighton memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam hal menemukan dan mengembangkan pemain berbakat, dengan Marc Cucurella, Moises Caicedo, dan Alexis Mac Allister termasuk di antara mereka yang telah menghasilkan keuntungan besar bagi klub. Sama seperti ketiga pemain tersebut, ada harapan yang sangat tinggi untuk Gyokeres, seorang pemain berusia 19 tahun, saat dia direkrut dari Brommapojkarna, klub Swedia yang juga bertanggung jawab atas kemunculan duo Tottenham Dejan Kulusevski dan Lucas Bergvall. 

    Setelah transfernya disetujui pada Januari 2018, Gyokeres langsung bergabung dengan skuad U-23 Brighton dan mencetak tujuh gol di paruh kedua musim untuk membantu Seagulls promosi ke Premier League 2. Namun, tidak ada tanda-tanda jelas bahwa ia memiliki potensi menjadi bintang besar, dan ia harus menunggu debutnya di tim senior.

    Penampilannya akhirnya datang pada Agustus tahun itu, saat Gyokeres menjadi starter dalam kekalahan 1-0 melawan Southampton di putaran kedua Piala Liga. Namun, itu adalah salah satu dari hanya lima penampilan tim utama yang berhasil ia lakukan pada musim 2018-19, dan ia tidak mencetak gol dalam satupun dari penampilan tersebut. Meskipun tidak ada yang bisa menyalahkan tingkat dedikasinya, Gyokeres tidak langsung menonjol sebagai pemain yang bisa mengubah permainan di area final.

    "Ini lebih tentang dia yang sangat atletis, kuat, dan menjadi ancaman karena kecepatannya di belakang," kata mantan gelandang Brighton, Dale Stephens, kepada The Athletic saat ditanya tentang kesan pertamanya tentang Gyokeres. "Tapi saya tidak akan mengatakan pada saat itu dia adalah pencetak gol alami. Itu bukan bakat alami; itu sesuatu yang dia kerjakan dengan sangat keras."

    Dipaksa ke sisi luar

    Dalam pembelaan Gyokeres, tidak membantu bahwa Brighton menempatkannya di sayap kiri alih-alih sebagai penyerang tengah. Dia tidak mendapatkan kesempatan bermain sebagai penyerang utama di belakang Glen Murray, sementara Aaron Connolly mengambil peran itu di tim U23.

    "Dia bisa bermain di tengah, tapi dia lebih sering bermain di sayap kiri. Dia kadang-kadang bermain sebagai striker, tapi kami punya Connolly, yang sangat bagus," kata Josh Kerr, rekan setim Gyokeres saat itu, kepada Sky Sports.

    Kerr menambahkan tentang performa Gyokeres dalam peran tersebut: "Anda ingin sayap Anda bekerja mundur dan membantu bek sayap Anda - melakukan tugas yang tidak ternilai saat Anda bermain di lapangan tandang yang sulit. Dia melakukannya tanpa perlu diminta, yang sangat penting bagi tim atau manajer tertentu. Kami jelas menghargainya tinggi saat itu, tapi kami tidak menyangka dia akan berkembang sebanyak ini. Dia sedang beradaptasi dengan kehidupan di Inggris, tapi kami bisa melihat perbedaannya setiap bulan. Dia selalu bergerak ke dalam, terus-menerus ingin mencapai gawang."

    Meskipun mentalitasnya yang tak tergoyahkan dan kerja kerasnya yang mengesankan, pejabat Brighton akhirnya menilai kurva penyesuaiannya terlalu curam. Keputusan diambil untuk meminjamkan Gyokeres, dengan St Pauli memberinya kesempatan untuk bermain secara reguler di divisi kedua Jerman.

    Dari 'tak terkalahkan' menjadi tak berguna

    Gyokeres terus bermain sebagai penyerang sayap kiri untuk St Pauli dan mencetak total 10 gol dan assist dalam 26 penampilan di Bundesliga 2, menutup musim sebagai pencetak gol ketiga terbanyak klub. Dia juga meninggalkan kesan mendalam pada manajer, Jos Luhukay.

    "Dia berlari seperti kuda pacu," kata Luhukay kepada wartawan setelah Gyokeres mencetak dua gol dalam kemenangan 3-1 atas Wehen Wiesbaden pada Desember 2019. "Saya pikir dia ingin bermain selama setengah jam lagi. Dia tak terkalahkan."

    The Athletic melaporkan bahwa tim Jerman mengajukan tawaran untuk merekrut Gyokeres secara permanen pada musim panas berikutnya, namun Brighton menolaknya dengan keyakinan bahwa dia masih memiliki kontribusi yang bisa diberikan di Amex. Oleh karena itu, ketika Gyokeres kembali ke Inggris, dia bertekad untuk memaksa masuk ke rencana manajer saat itu, Graham Potter, dan dia mengalami momen terobosan pada September 2020 ketika, setelah dipindahkan ke posisi penyerang tengah, dia akhirnya mencetak gol pertamanya untuk Brighton dan memberikan assist dalam kemenangan 4-0 di Piala Liga melawan Portsmouth. 

    "Saya pikir dia memiliki atribut yang berbeda," kata Potter setelah pertandingan. "Bermain sendirian di lini depan bukanlah hal yang mudah, yang merupakan peran yang diminta darinya. Saya pikir dia terus berusaha, dan dia mendapatkan hasilnya di akhir. Dia sedang belajar, tapi dia memiliki kualitas yang menurut saya bisa kita manfaatkan. Dia adalah salah satu pemain yang akan kita terus evaluasi perkembangannya dan membuat keputusan yang tepat untuknya dalam hal pengembangan. Tapi dia sudah bagus di tim dan kita puas dengannya."

    Potter juga menurunkan Gyokeres dalam kekalahan Brighton di putaran keempat melawan Manchester United pada bulan yang sama, tetapi dia masih belum mendapat kesempatan bermain di Premier League, dengan Danny Welbeck dan Neal Maupay menjadi penyerang utama Brighton. Tidak mengherankan, maka, ketika Gyokeres pindah ke klub Championship Swansea City dengan status pinjaman sepanjang musim tiga hari kemudian.

    Langkah penting dalam karier

    Gyokeres tidak membuat Potter menyesali keputusan tersebut. Waktunya di Swansea tidak kurang dari sebuah kekecewaan besar, dengan hanya satu gol dalam 12 pertandingan, yang membuat Brighton memanggil kembali penyerang tersebut pada Januari. ESPN melaporkan bahwa sumber yang dekat dengan Swansea menggambarkan Gyokeres sebagai "terlihat kebingungan" selama waktunya yang singkat di Wales Selatan, sementara pelatih kepala Steve Cooper menyarankan bahwa peminjaman tersebut dilakukan terlalu terlambat baginya untuk beradaptasi dengan cepat.

    Brighton segera meminjamkan Gyokeres lagi, kali ini ke Coventry City, di mana perjuangannya untuk konsistensi terus berlanjut. Ia hanya mencetak tiga gol dalam 19 penampilan di Championship untuk Sky Blues, dengan hanya tujuh di antaranya sebagai starter. Namun, secara mengejutkan, Coventry merasa ada cukup hal positif untuk mengajukan tawaran transfer permanen sebesar £1 juta untuk pemain internasional Swedia tersebut, yang diterima oleh Brighton.

    Gyokeres meninggalkan Amex dengan hanya satu gol senior dan delapan penampilan, tidak satupun di antaranya di Premier League. Hal itu membuatnya menjadi pembelian berisiko bagi Coventry, namun Mark Robins selalu yakin dia akan berhasil, jelas melihat sesuatu yang tidak dilihat Potter.

    "Viktor adalah penyerang berbakat dengan kekuatan, kecepatan, dan pergerakan yang baik, serta potensi besar," kata mantan manajer Sky Blues setelah kesepakatan transfer Gyokeres dikonfirmasi. "Dia menunjukkan sikap yang luar biasa saat dipinjamkan ke kami. Dia semakin percaya diri, dan kami berharap dia akan terus menunjukkan perbaikan dan semangat yang sama."

    Penyesalan burung camar?

    Insting alami Robins ternyata benar. Gyokeres berhasil mencetak 43 gol dan memberikan 17 assist dalam dua musim berikutnya bersama Coventry, membantu tim tersebut mencapai final play-off Championship pada musim 2022-23, yang sayangnya mereka kalahkan melalui adu penalti melawan Luton Town. The Sky Blues kemudian meraup keuntungan sebesar £19 juta (£25 juta) saat menjual Gyokeres ke Sporting, di mana ia membuktikan diri sebagai salah satu penyerang paling mematikan di Eropa, mencetak 63 gol di semua kompetisi musim lalu dan memenangkan Trofi Gerd Muller yang sangat diidamkan di acara Ballon d'Or.

    Kenaikan pesat Gyokeres tidak mencerminkan hal baik bagi Brighton, dengan saran bahwa mereka seharusnya memberikan lebih banyak waktu dan kesempatan baginya untuk beradaptasi. Namun, CEO klub Paul Barber mengungkapkan bahwa keputusan untuk putus hubungan sepenuhnya berasal dari Gyokeres sendiri.

    "Viktor berkembang dengan sangat baik, tetapi dia ingin berkembang lebih cepat lagi," kata Barber dalam wawancara terbaru dengan Sky Sports. "Saat itu, kami tidak bisa menjamin dia akan bermain di tim utama di sini. Kami sangat senang melanjutkan peminjaman Viktor agar dia bisa terus berkembang. Tapi menurut saya, hal itu menunjukkan karakter Viktor sendiri bahwa dia ingin memiliki basis yang lebih permanen lebih cepat. Dia akhirnya mendapatkannya dan sisanya adalah sejarah. Selalu baik ketika Anda menemukan talenta muda, membina mereka, dan melihat mereka mencapai hal-hal yang lebih baik."

    Barber menambahkan kepada The Athletic tentang apakah dia menyesali keputusan tersebut: "Kita harus menerima keputusan untuk menjual sebagai apa adanya – baik untuk pemain, dan baik untuk klub. Rekrutmen pemain bukanlah ilmu pasti, begitu pula keputusan untuk melepas pemain atau kapan melakukannya. Kita selalu bisa melihat kembali keputusan-keputusan tersebut dengan kacamata belakang, tetapi selalu ada alasan di baliknya. Ini tentang membuat serangkaian keputusan dalam waktu nyata. Kebanyakan klub memiliki contoh serupa. Ini sepak bola. Itu terjadi."

    "Jika kamu dicintai, kamu bisa mencapai level-level tersebut."

    Brighton akan berharap agar Gyokeres tidak kembali menghantui mereka pekan ini. Tim asuhan Fabian Hurzeler masih berjuang untuk lolos ke kompetisi Eropa meskipun telah turun ke peringkat ke-11 di klasemen Premier League, dan mereka akan mendapat sedikit motivasi dari penampilan mereka di Emirates pada Desember lalu, di mana mereka sedikit kurang beruntung saat kalah 2-1.

    Diego Coppola, Jan Paul van Hecke, dan Lewis Dunk berhasil mengontrol Gyokeres dengan ketat pada hari itu, membatasi pemain andalan Arsenal tersebut hanya 23 sentuhan dalam 71 menit bermainnya. Namun, sejak saat itu, sesuatu telah klik baginya, yang membuat Arteta senang.

    "Kami tahu kualitasnya. Dia tanpa diragukan lagi adalah striker yang luar biasa. Kami perlu memanfaatkan kualitasnya, kami perlu memahami dia lebih baik, dia perlu memahami tim dan liga lebih baik, saya pikir kami berada di jalur yang benar," kata manajer Arsenal pekan lalu. "Kepercayaan diri adalah pilar fundamental bagi siapa pun, apa pun yang Anda lakukan dalam hidup. Dan ketika Anda merasa menjadi bagian dari suatu tempat dan disukai, bahkan lebih baik lagi jika Anda dicintai.

    "Jika Anda merasa dipercaya oleh orang-orang di sekitar Anda, saya pikir Anda bisa mencapai level yang diharapkan semua orang dari Anda. Viktor sekarang berada dalam momen di mana dia mulai merasakan hal-hal itu, dan itu adalah hal yang sangat positif untuk penampilannya."

    Dengan melihat ke belakang, sungguh aneh bahwa Brighton tidak pernah memberikan Gyokeres platform untuk membangun kepercayaan dirinya dan melepaskan potensi sejatinya. Para pendukung Brighton tentu akan merenungkan apa yang mungkin terjadi, perasaan yang bisa diperparah oleh Gyokeres jika dia melakukan perayaan gol khasnya yang terinspirasi oleh Bane di Amex saat Arsenal berusaha mengambil langkah besar menuju gelar Premier League pertama mereka sejak 2004.

