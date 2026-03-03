Mengapa Viktor Gyokeres tidak berhasil di Brighton? Bagaimana penyerang nomor 9 Arsenal gagal selama masa debutnya di Premier League

Namun, penilaian kedua itu masih terlalu dini, seperti yang telah dibuktikan oleh Gyokeres sejak awal tahun ini. Mantan penyerang Sporting CP ini telah mencetak delapan gol dari 15 pertandingan terakhirnya, termasuk dua gol spektakuler dalam kemenangan 4-1 Arsenal di derby melawan Tottenham Hotspur di Tottenham Hotspur Stadium, dengan Arteta menyebut penampilannya "luar biasa". Setelah menghadapi hujan kritik, Gyokeres kini memainkan peran kunci dalam upaya Arsenal meraih empat gelar, yang menunjukkan kekuatan karakternya.

Namun, apakah Gyokeres benar-benar telah bangkit sepenuhnya masih menjadi perdebatan. Dalam laga melawan Chelsea pada Minggu, ia hanya mampu melepaskan satu tembakan dan 27 sentuhan bola, kehilangan penguasaan bola 14 kali saat ia kesulitan memberikan dampak yang berarti. Meskipun Gyokeres telah menunjukkan perbaikan kecil di bawah asuhan Arteta, tim-tim terbaik masih dengan mudah dapat membungkamnya. Ia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membuktikan bahwa ia layak berada di level tertinggi - sebuah fakta yang, secara menyegarkan, sepertinya ia akui.

"Saya selalu bisa memperbaiki hal-hal," katanya baru-baru ini kepada The Athletic. "Saya bukan pemain yang sempurna dan terbaik di setiap aspek. Saya pikir itu adalah perasaan yang baik sebagai seorang pesepakbola karena Anda selalu bisa melakukan yang lebih baik dan selalu memperbaiki diri. Saya harap saya akan merasa seperti itu sepanjang waktu."

Banyak frustrasi di kalangan pendukung Arsenal berasal dari asumsi yang salah bahwa Gyokeres datang ke Emirates sebagai pemain yang sudah matang; mesin pencetak gol dengan fisik yang dibutuhkan untuk bersaing di Premier League. Jika mereka melakukan riset tentang masa lalunya, ekspektasi yang lebih realistis bisa ditetapkan.

Satu-satunya kali lain Gyokeres merasakan kehidupan di klub Liga Utama Inggris, ia gagal memenuhi ekspektasi. Saat ia bersiap kembali ke Brighton bersama The Gunners pada Rabu ini, GOAL menengok kembali masa tiga tahun yang kurang beruntung Gyokeres di Amex Stadium...