Roma mempercepat pergerakan di bursa transfer, dan setelah fase awal berisi penilaian, penjajakan, kontak, serta target yang mulai dipetakan, kini saatnya melakukan langkah penentu: setelah merekrut Castro dan Koulierakīs, Roma mengumumkan pembelian pemain sayap kanan tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, direktur olahraga Tony D'Amico mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid untuk kedatangan Nahuel Molina ke ibu kota, pemain Argentina kelahiran 1998, mantan Udinese, yang direkrut Los Colchoneros dari klub itu pada 2022 dengan bayaran 20 juta euro. Dan penjualan ini, bersama dengan penjualan Ruggeri, membantu klub Spanyol itu melancarkan serbuan untuk Cuti Romero dengan mendahului Inter.
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Mengapa Roma merekrut Molina dan bagaimana ia bisa bermain bersama Gasperini
Molina ke Roma, peran dan karakteristik
Para pemain sayap sangat fundamental bagi permainan Gasperini. Sang pelatih sangat mementingkan kehadiran pemain dengan karakteristik tertentu di posisi itu, dan Molina merepresentasikan profil pemain yang dia minta: punya kecepatan dan agresivitas, dia adalah pemain yang rajin membantu serangan tetapi juga tahu cara bertahan, bergerak menusuk ke depan dan juga piawai menyelinap ke ruang kosong di kotak penalti. Sosok wing-back klasik yang menyusuri seluruh sisi lapangan, tipikal tim-tim racikan mantan pelatih Atalanta itu; salah satu pemain yang bisa mengirim bola ke tiang jauh untuk pemain di sisi berlawanan - starter di kiri seharusnya adalah Wesley - atau justru dirinya sendiri yang muncul untuk melakukan tap-in beberapa meter dari gawang lawan.
Molina ke Roma, biaya operasi transfernya
Selain itu, ada juga soal biaya: karena mendatangkan pemain dengan pengalaman dan kualitas seperti Molina dengan total paket kurang dari 20 juta euro, antara biaya tetap dan bonus, bagi Roma merupakan kesempatan yang tidak ingin mereka lewatkan. Jika masuk ke detail operasinya, untuk pemain sayap asal Argentina itu Roma mengeluarkan 13 juta euro sebagai biaya tetap ditambah 4 juta lainnya dalam bentuk bonus potensial yang terkait dengan performa sang pemain dan target yang akan dicapai tim asuhan Gasperini. Kontraknya berlaku hingga Juni 2030 dan gajinya 2,8 juta euro bersih per musim ditambah bonus 200 ribu euro.
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