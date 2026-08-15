Mengapa Roma merekrut Molina dan bagaimana ia bisa bermain bersama Gasperini

Para pemain sayap sangat fundamental bagi permainan Gasperini. Sang pelatih sangat mementingkan kehadiran pemain dengan karakteristik tertentu di posisi itu, dan Molina merepresentasikan profil pemain yang dia minta: punya kecepatan dan agresivitas, dia adalah pemain yang rajin membantu serangan tetapi juga tahu cara bertahan, bergerak menusuk ke depan dan juga piawai menyelinap ke ruang kosong di kotak penalti. Sosok wing-back klasik yang menyusuri seluruh sisi lapangan, tipikal tim-tim racikan mantan pelatih Atalanta itu; salah satu pemain yang bisa mengirim bola ke tiang jauh untuk pemain di sisi berlawanan - starter di kiri seharusnya adalah Wesley - atau justru dirinya sendiri yang muncul untuk melakukan tap-in beberapa meter dari gawang lawan.