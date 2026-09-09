Mengapa Roma dan Inter bermain di Liga Champions tanpa sponsor?

Real Madrid-Inter menjadi salah satu pertandingan yang paling banyak ditonton dalam beberapa tahun terakhir di Italia. Laga debut Inter di Liga Champions sebagai juara bertahan Italia, serta menghadapi mantan pelatih besar mereka José Mourinho, di Santiago Bernabeu yang baru, dan pada hari ketika Inter menjadi satu-satunya wakil Italia yang bermain di Eropa, tak terelakkan menarik perhatian semua penggemar Italia dan bukan hanya itu.





Namun, yang juga menarik perhatian para penggemar di seluruh dunia adalah keunikan jersey Inter yang tanpa sponsor, dan situasi serupa akan kembali terlihat besok malam di Istanbul dalam laga Roma melawan Fenerbahce.



Tapi mengapa itu terjadi dan akan terjadi? Dan berapa banyak lagi pertandingan yang harus dimainkan kedua klub tanpa sponsor?







