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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Mengapa Roma dan Inter bermain di Liga Champions tanpa sponsor?

Roma
Inter

Inter ke Madrid dengan seragam yang benar-benar polos, Roma mempromosikan sebuah inisiatif amal di Istanbul.

Real Madrid-Inter menjadi salah satu pertandingan yang paling banyak ditonton dalam beberapa tahun terakhir di Italia. Laga debut Inter di Liga Champions sebagai juara bertahan Italia, serta menghadapi mantan pelatih besar mereka José Mourinho, di Santiago Bernabeu yang baru, dan pada hari ketika Inter menjadi satu-satunya wakil Italia yang bermain di Eropa, tak terelakkan menarik perhatian semua penggemar Italia dan bukan hanya itu.


Namun, yang juga menarik perhatian para penggemar di seluruh dunia adalah keunikan jersey Inter yang tanpa sponsor, dan situasi serupa akan kembali terlihat besok malam di Istanbul dalam laga Roma melawan Fenerbahce.

Tapi mengapa itu terjadi dan akan terjadi? Dan berapa banyak lagi pertandingan yang harus dimainkan kedua klub tanpa sponsor?



  • Hukum Spanyol dan Turki tentang taruhan

    Inter terpaksa membuat jersey tanpa sponsor Betsson.sport yang terpampang di jersey mereka di liga karena aturan yang berlaku di Spanyol terkait iklan yang berhubungan dengan dunia betting dan taruhan.

    Secara spesifik, yang dimaksud adalah Real Decreto 958/2020 de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego yang melarang pencantuman merek taruhan (termasuk yang terkait dengan situs berita seperti milik klub Italia tersebut) pada seragam pertandingan atau latihan. Larangan ini juga berlaku untuk kemungkinan penamaan stadion, fasilitas olahraga, dan tempat.

    Hal yang sama juga berlaku di Turki yang tidak mengizinkan promosi operator yang tidak berizin di negara tersebut pada level periklanan.

    • Iklan

  • Pengecualian dengan Atletico

    Namun, mengapa setahun lalu pada musim 2025/2026 Inter bisa bermain di Metropolitano melawan Atletico Madrid dengan jersey yang penuh sponsor? Menurut Calcio e Finanza, jawabannya terletak pada keputusan Betsson untuk membayar sendiri sanksi yang diatur dalam dekret kerajaan terkait sponsor.

  • ROMA DENGAN SEBUAH OPERASI AMAL

    Berbeda dengan Inter, yang memilih untuk "membersihkan" jerseinya saat melawan Real Madrid dengan tampil sepenuhnya tanpa sponsor. Roma, untuk laga debut Liga Champions besok melawan Fenerbahce, justru memilih mengganti Eurobet.live dengan sebuah operasi yang bersifat amal. Pendapatan komersial yang hilang itu bagaimanapun bisa kembali, baik dari sisi reputasi merek lewat operasi amal tersebut, maupun dari edisi terbatas kostum yang bisa menghasilkan pemasukan besar dari sisi koleksionisme.

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  • Apakah ini akan jadi satu-satunya kali?

    Laga melawan Real Madrid dan Fenerbahce tidak akan menjadi satu-satunya dua pertandingan di mana kedua klub harus bermain tanpa sponsor di jersey. Inter, misalnya, juga akan dipaksa melepasnya dalam laga melawan Feyenoord yang dijadwalkan pada 3 November mendatang, mengingat hukum Belanda juga setara dengan yang berlaku di Turki dan Spanyol. Jika kedua klub kemudian melaju lebih jauh, mereka harus memutuskan apa yang harus dilakukan jika berhadapan dengan klub-klub dari negara-negara tersebut, selain Belgia.

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