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'Mengapa?' - Richarlison bereaksi di media sosial setelah Roberto De Zerbi mengonfirmasi pengasingannya dari Tottenham
De Zerbi mengonfirmasi pengasingan dari Carabao Cup
Richarlison benar-benar tersisih di Tottenham, dan realitas situasinya terlihat jelas ketika De Zerbi menegaskan ia tidak akan bermain melawan Liverpool pada Selasa malam.
Meski tidak masuk dalam skuad 25 pemain Premier League, Richarlison masih memenuhi syarat untuk tampil di Carabao Cup. Namun, sang manajer dengan tegas menutup peluang untuk kembali. De Zerbi menyatakan: "Richarlison TIDAK akan bermain meski dia tersedia. Bahkan tidak di Carabao Cup, tidak."
Respons emosional di media sosial
Setelah konferensi pers sang manajer pada Senin, jurnalis Fabrizio Romano membagikan kutipan tersebut di X, yang memicu reaksi langsung dan terbuka dari Richarlison. Membalas unggahan itu, penyerang Brasil tersebut hanya menulis "Mengapa?" disertai emoji menangis.
Interaksi ini menegaskan retaknya dinamika antara sang pemain dan petinggi klub. De Zerbi kemudian menjelaskan lebih lanjut kebuntuan tersebut: "Ini bukan soal perilaku saya, ini adalah hubungan dan masalahnya ada pada [di antara] pemain dan klub. Dan saya tetap berada di dalam klub. Pelatih dan klub bersama."
Saga transfer yang gagal dijelaskan
Tottenham menjalani periode yang rumit bersama Richarlison, yang secara aktif mendorong untuk hengkang pada bursa transfer musim panas. Rencana kepulangan ke Everton batal pada hari terakhir bursa transfer, sementara negosiasi dengan Vasco da Gama juga kandas karena kesepakatan pribadi tidak bisa dicapai.
De Zerbi mengungkapkan bahwa ia telah mencoba mempertahankan sang penyerang, dengan mengatakan: "Pada awal musim ini, saya berbicara dengannya berkali-kali untuk meyakinkannya agar bertahan dan dia tidak mau. Saya tidak bisa setiap hari berdoa agar dia bertahan."
- AFP
Apa langkah selanjutnya untuk Richarlison?
Richarlison dan perwakilannya saat ini sedang berupaya menegosiasikan pemutusan kontrak secara damai dengan Tottenham. Pihak sang pemain tetap mempertahankan ancaman untuk membawa sengketa ini ke FIFA. Jika berhasil, ia akan menjadi agen bebas dan bisa bergabung dengan tim baru sebelum bursa transfer Januari dibuka.
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