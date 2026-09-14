'Mengapa?' - Richarlison bereaksi di media sosial setelah Roberto De Zerbi mengonfirmasi pengasingannya dari Tottenham

Richarlison benar-benar tersisih di Tottenham, dan realitas situasinya terlihat jelas ketika De Zerbi menegaskan ia tidak akan bermain melawan Liverpool pada Selasa malam.

Meski tidak masuk dalam skuad 25 pemain Premier League, Richarlison masih memenuhi syarat untuk tampil di Carabao Cup. Namun, sang manajer dengan tegas menutup peluang untuk kembali. De Zerbi menyatakan: "Richarlison TIDAK akan bermain meski dia tersedia. Bahkan tidak di Carabao Cup, tidak."