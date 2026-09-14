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Brentford v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

'Mengapa?' - Richarlison bereaksi di media sosial setelah Roberto De Zerbi mengonfirmasi pengasingannya dari Tottenham

Richarlison
Tottenham Hotspur
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Liverpool
Carabao Cup
Premier League
R. De Zerbi

Richarlison mengungkapkan frustrasinya secara terbuka di media sosial setelah manajer Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi dengan tegas memastikan dirinya absen dari laga Carabao Cup melawan Liverpool yang akan datang. Penyerang itu mengunggah satu kata disertai emoji menangis, yang menyoroti keretakan total dalam hubungannya dengan klub setelah gagal hengkang pada bursa transfer.

  • De Zerbi mengonfirmasi pengasingan dari Carabao Cup

    Richarlison benar-benar tersisih di Tottenham, dan realitas situasinya terlihat jelas ketika De Zerbi menegaskan ia tidak akan bermain melawan Liverpool pada Selasa malam.

    Meski tidak masuk dalam skuad 25 pemain Premier League, Richarlison masih memenuhi syarat untuk tampil di Carabao Cup. Namun, sang manajer dengan tegas menutup peluang untuk kembali. De Zerbi menyatakan: "Richarlison TIDAK akan bermain meski dia tersedia. Bahkan tidak di Carabao Cup, tidak."

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  • Respons emosional di media sosial

    Setelah konferensi pers sang manajer pada Senin, jurnalis Fabrizio Romano membagikan kutipan tersebut di X, yang memicu reaksi langsung dan terbuka dari Richarlison. Membalas unggahan itu, penyerang Brasil tersebut hanya menulis "Mengapa?" disertai emoji menangis.

    Interaksi ini menegaskan retaknya dinamika antara sang pemain dan petinggi klub. De Zerbi kemudian menjelaskan lebih lanjut kebuntuan tersebut: "Ini bukan soal perilaku saya, ini adalah hubungan dan masalahnya ada pada [di antara] pemain dan klub. Dan saya tetap berada di dalam klub. Pelatih dan klub bersama."




  • Saga transfer yang gagal dijelaskan

    Tottenham menjalani periode yang rumit bersama Richarlison, yang secara aktif mendorong untuk hengkang pada bursa transfer musim panas. Rencana kepulangan ke Everton batal pada hari terakhir bursa transfer, sementara negosiasi dengan Vasco da Gama juga kandas karena kesepakatan pribadi tidak bisa dicapai.

    De Zerbi mengungkapkan bahwa ia telah mencoba mempertahankan sang penyerang, dengan mengatakan: "Pada awal musim ini, saya berbicara dengannya berkali-kali untuk meyakinkannya agar bertahan dan dia tidak mau. Saya tidak bisa setiap hari berdoa agar dia bertahan."

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  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    Apa langkah selanjutnya untuk Richarlison?

    Richarlison dan perwakilannya saat ini sedang berupaya menegosiasikan pemutusan kontrak secara damai dengan Tottenham. Pihak sang pemain tetap mempertahankan ancaman untuk membawa sengketa ini ke FIFA. Jika berhasil, ia akan menjadi agen bebas dan bisa bergabung dengan tim baru sebelum bursa transfer Januari dibuka.

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