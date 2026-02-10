Mengapa Marcus Rashford masih belum masuk dalam rencana masa depan Manchester United meskipun penampilannya yang mengesankan di Barcelona.

The Sun mengklaim bahwa Manchester United kemungkinan akan mencari penyerang baru pada bursa transfer musim panas mendatang, mengingat kekurangan pemain sayap kiri alami setelah kepergian Rashford dan penjualan Alejandro Garnacho. Jadon Sancho juga tidak memiliki masa depan di Old Trafford setelah bergabung dengan Villa sebagai pemain pinjaman dan akan menjadi pemain bebas transfer pada akhir Juni saat kontraknya berakhir.

Kontrak Rashford di Manchester akan berakhir pada musim panas 2028, artinya United dapat meminta biaya yang cukup besar untuk jasanya. Jika Barcelona tidak memenuhi harga yang diminta, maka pihak lain akan melakukannya.

Blaugrana belum terlibat dalam pembicaraan mengenai pemicu klausul dalam pinjaman Rashford, tetapi mereka telah melihat bintang Inggris tersebut - yang berharap menjadi bagian dari rencana Piala Dunia Thomas Tuchel - mencetak dua digit gol dan assist musim ini.

Hansi Flick telah mengungkapkan keinginannya untuk mempertahankan Rashford di tim setelah akhir musim. Satu-satunya kendala bisa saja terjadi jika Joan Laporta kalah dalam pemilihan presiden Barcelona mendatang dan seorang pemimpin baru - potensial Victor Font - ingin mengubah arah perekrutan.