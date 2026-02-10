Getty
Mengapa Marcus Rashford masih belum masuk dalam rencana masa depan Manchester United meskipun penampilannya yang mengesankan di Barcelona.
Opsi pembelian: Berapa biaya kesepakatan permanen yang akan dibayarkan Barcelona?
Barcelona dapat memicu transfer permanen untuk Rashford dengan membayar £26 juta ($36 juta). Raksasa Catalan ini berada dalam posisi untuk menentukan langkah selanjutnya, dengan semua kekuasaan ada di tangan mereka. Jika mereka ingin mempertahankan Rashford, maka tidak ada yang bisa dilakukan United untuk menghalanginya.
The Sun mengklaim bahwa Red Devils senang melihat produk dari sistem akademi legendaris mereka tetap berada di sepak bola Spanyol, meskipun ada laporan yang menyarankan bahwa manajer interim Michael Carrick ingin melihat pemain yang sudah terbukti di Premier League kembali ke Old Trafford.
Manchester United tidak melakukan upaya apa pun untuk memanggil kembali Rashford pada bulan Januari.
Carrick, yang memegang kendali di Manchester hingga akhir musim 2025-26, sebelumnya bekerja sama dengan Rashford selama tiga setengah tahun sebagai bagian dari tim pelatih Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer. Ia berpeluang mendapatkan peran penuh waktu di United setelah memimpin empat kemenangan berturut-turut di awal masa jabatannya.
The Sun, bagaimanapun, melaporkan bahwa United "tidak berniat memanggil kembali Rashford selama jendela transfer musim dingin". Mereka menambahkan bahwa "Carrick tidak mempertimbangkan untuk memanggil kembali Rashford dan tidak memikirkan hingga musim panas karena kontraknya hanya berlaku hingga akhir musim".
Dikatakan bahwa "tidak ada yang berubah mengenai situasi Rashford", dengan CEO Omar Berrada dan Direktur Sepak Bola Jason Wilcox masih mempertimbangkan siapa yang akan ditunjuk sebagai manajer permanen klub.
Rashford ingin tetap di Camp Nou
Rashford belum tampil untuk United sejak Desember 2024, dengan paruh kedua musim lalu dihabiskannya dengan status pinjaman di Aston Villa. Ia kehilangan tempatnya di bawah asuhan mantan manajer Red Devils, Ruben Amorim, dan jersey nomor 10-nya diserahkan kepada pemain internasional Brasil, Matheus Cunha, pada musim panas 2025.
Dia dipaksa berlatih terpisah dari skuad utama United sebelum kesepakatan pinjaman dengan Barcelona disepakati. Keinginan untuk tetap di Camp Nou telah diungkapkan oleh pemain yang telah mencatatkan 426 penampilan untuk Red Devils dan 138 gol.
Rashford mengatakan kepada ESPN saat ditanya apakah dia ingin tetap di Barca: “Tentu saja. Saya menikmati klub sepak bola ini dan menurut saya, bagi siapa pun yang mencintai sepak bola, Barcelona adalah salah satu klub kunci dalam sejarah permainan ini. Bagi seorang pemain, ini adalah kehormatan. Orang-orang lupa ini, tapi 23 tahun hidup saya bersama Manchester United. Jadi terkadang Anda hanya butuh perubahan. Saya pikir mungkin ini kasusnya bagi saya dan saya menikmati semuanya.”
Manchester United sedang menjajaki opsi penyerang lain menjelang jendela transfer musim panas.
The Sun mengklaim bahwa Manchester United kemungkinan akan mencari penyerang baru pada bursa transfer musim panas mendatang, mengingat kekurangan pemain sayap kiri alami setelah kepergian Rashford dan penjualan Alejandro Garnacho. Jadon Sancho juga tidak memiliki masa depan di Old Trafford setelah bergabung dengan Villa sebagai pemain pinjaman dan akan menjadi pemain bebas transfer pada akhir Juni saat kontraknya berakhir.
Kontrak Rashford di Manchester akan berakhir pada musim panas 2028, artinya United dapat meminta biaya yang cukup besar untuk jasanya. Jika Barcelona tidak memenuhi harga yang diminta, maka pihak lain akan melakukannya.
Blaugrana belum terlibat dalam pembicaraan mengenai pemicu klausul dalam pinjaman Rashford, tetapi mereka telah melihat bintang Inggris tersebut - yang berharap menjadi bagian dari rencana Piala Dunia Thomas Tuchel - mencetak dua digit gol dan assist musim ini.
Hansi Flick telah mengungkapkan keinginannya untuk mempertahankan Rashford di tim setelah akhir musim. Satu-satunya kendala bisa saja terjadi jika Joan Laporta kalah dalam pemilihan presiden Barcelona mendatang dan seorang pemimpin baru - potensial Victor Font - ingin mengubah arah perekrutan.
