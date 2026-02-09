Getty Images Sport
Mengapa Manchester United dan Michael Carrick membatalkan rencana untuk bertolak ke Arab Saudi guna mengikuti pertandingan persahabatan tengah musim yang menguntungkan.
Rencana Manchester United dibatalkan.
Menurut The Times, United memiliki rencana awal untuk bertandang ke Timur Tengah untuk pertandingan persahabatan yang berpotensi menguntungkan secara finansial. Awal musim ini, Amorim menyatakan bahwa klub "harus melakukannya".
Dia beralasan bahwa klub tidak memiliki pilihan lain karena kegagalan mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa.
Dia mengatakan: "Kita harus melakukannya. Dan kamu tahu, kita tahu bahwa ketika kita gagal lolos ke Eropa, kita punya banyak hal yang harus dilakukan. Kita punya penggemar, kita punya anggaran, kita harus mengganti banyak hal. Jadi kita harus melakukannya. Kita akan melakukannya. Kita ingin bersama penggemar kita di seluruh dunia. Jika kamu harus melakukannya, kamu harus menemukan cara untuk melakukannya."
Peringatan Carrick
Carrick dan United tampaknya telah mengurungkan niat mereka terkait rencana tersebut, karena minat klub terhadap pertandingan yang menguntungkan itu "telah berkurang." Meskipun pembicaraan dapat dibuka kembali setelah jeda internasional, United telah menargetkan minggu ini sebagai waktu yang ideal untuk pertandingan eksibisi yang diusulkan, yang berpotensi menghasilkan jutaan poundsterling. United akan menghadapi West Ham pada Selasa, sebelum jeda 13 hari sebelum pertandingan berikutnya melawan Everton, karena mereka telah tersingkir dari Piala FA.
Asosiasi Sepak Bola Kuwait mengklaim bahwa mereka diminta untuk mengatur pertandingan persahabatan untuk United, tetapi hal itu belum diverifikasi.
Presiden Asosiasi Sepak Bola Kuwait, Ahmad Al-Yousef, mengatakan: “Saya tidak bisa mengatur acara untuk kedatangan Manchester United selama 17 atau 18 hari.”
Carrick juga memiliki opsi untuk membawa para pemainnya ke kamp latihan di iklim hangat, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya dan kemungkinan akan memberikan timnya empat hari libur.
Lebih banyak waktu untuk pelatihan
United telah memenangkan empat pertandingan liga terakhir mereka di bawah asuhan Carrick dan kini berada di peringkat keempat, unggul satu poin dari Chelsea di peringkat kelima dan 12 poin di belakang pemimpin klasemen Arsenal. Carrick percaya bahwa waktu ekstra di lapangan latihan yang mereka dapatkan karena tidak berpartisipasi di Eropa dan eliminasi mereka dari Piala FA telah membantu mereka menjadi lebih solid secara defensif, karena United telah mencatatkan dua clean sheet dalam empat pertandingan terakhir.
Dia mengatakan: “Tentu saja ini memuaskan, dan lebih mudah menang tanpa harus mencetak banyak gol setiap pekan. Kami tampaknya menjadi tim yang bisa menimbulkan banyak masalah, menciptakan peluang, dan mencetak gol, jadi ini pasti soal menemukan keseimbangan yang tepat.
“Masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ini pasti sesuatu yang kami fokuskan, berusaha menjadi lebih baik sebagai tim secara kolektif saat tidak menguasai bola, tapi dalam tiga atau empat minggu, Anda tidak akan bisa memperbaiki segalanya dan tiba-tiba terlihat sempurna.”
Dia menambahkan: “Anda harus menikmati euforia kemenangan, kan? Itulah tujuan kami,” kata pria berusia 44 tahun itu. “Anda harus mengelola euforia itu dan menikmati perasaan memenangkan pertandingan.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
United harus bermain tanpa Matthijs de Ligt, Mason Mount, dan Patrick Dorgu dalam laga melawan West Ham.
Carrick menambahkan: “Mason akan kembali untuk pertandingan melawan Everton. Saat ini terasa seperti Matthijs sudah lama absen, jadi kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Dia positif, dia bergerak ke arah yang benar, tapi Mason sedikit lebih dekat darinya.”
