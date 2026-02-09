Menurut The Times, United memiliki rencana awal untuk bertandang ke Timur Tengah untuk pertandingan persahabatan yang berpotensi menguntungkan secara finansial. Awal musim ini, Amorim menyatakan bahwa klub "harus melakukannya".

Dia beralasan bahwa klub tidak memiliki pilihan lain karena kegagalan mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa.

Dia mengatakan: "Kita harus melakukannya. Dan kamu tahu, kita tahu bahwa ketika kita gagal lolos ke Eropa, kita punya banyak hal yang harus dilakukan. Kita punya penggemar, kita punya anggaran, kita harus mengganti banyak hal. Jadi kita harus melakukannya. Kita akan melakukannya. Kita ingin bersama penggemar kita di seluruh dunia. Jika kamu harus melakukannya, kamu harus menemukan cara untuk melakukannya."