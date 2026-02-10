AFP
Mengapa Liverpool menunda-nunda dalam upaya transfer untuk bintang RB Leipzig yang dihargai €100 juta, Yan Diomande - dijelaskan
Diomande menarik minat dari Liga Premier.
Diomande telah menjalani musim yang gemilang di Bundesliga setelah bergabung dengan RB Leipzig dengan biaya transfer sebesar €20 juta (£17,2 juta/$21,6 juta) pada musim panas lalu. Pemain muda ini telah mencetak tujuh gol dan memberikan empat assist dalam 20 pertandingan liga di kasta tertinggi Jerman musim ini, membantu timnya naik ke peringkat keempat di klasemen.
Performanya tidak luput dari perhatian, terutama di kalangan klub-klub Premier League. Liverpool dan Manchester City dikabarkan memantau situasinya, sementara Tottenham Hotspur dilaporkan telah menargetkannya sebagai pengganti Brennan Johnson, meskipun kemungkinan itu tidak pernah terwujud.
Mengapa Liverpool akan menunda sebelum mengambil langkah mereka.
Meskipun Liverpool tertarik pada Diomande, tampaknya mereka tidak akan melakukan langkah apa pun dalam waktu dekat. Sacha Tavolieri melaporkan bahwa kendala telah muncul dalam upaya mereka, karena Diomande memiliki kontrak yang masih berlaku dengan agensi lamanya hingga 2027, yang ditandatanganinya sebelum ia memutuskan untuk beralih ke Roc Nation.
Kesepakatan tersebut mengikat hak citra Diomande, yang secara efektif berarti Liverpool tidak dapat mencoba menegosiasikan kesepakatan dengan RB Leipzig hingga masalah hukum tersebut diselesaikan. Berapa lama proses tersebut akan memakan waktu masih belum jelas.
Hal itu mungkin bukan hal yang buruk, mengingat Liverpool masih membutuhkan pemain baru mereka untuk beradaptasi setelah musim yang sulit sejauh ini. Meskipun Hugo Ekitike hampir langsung menjadi bintang, Florian Wirtz membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan liga utama Inggris. Di sisi lain, Alexander Isak kekurangan kebugaran pertandingan setelah kedatangannya dari Newcastle United dan kemudian mengalami cedera pergelangan kaki yang disertai patah tulang fibula. Dia diharapkan dapat bermain lagi pada suatu saat musim ini, mungkin secepatnya pada bulan Maret.
"Saya berusaha tetap fokus dan tenang."
Dalam wawancara dengan GOAL awal tahun ini, Diomande mengakui bahwa dia telah mengetahui adanya minat dari Premier League, namun dia menambahkan bahwa dia berusaha tidak terlalu memikirkan hal-hal yang terlalu jauh ke depan.
"Saya berusaha tetap fokus, mendengarkan staf pelatih, dan bermain sesuai gaya saya sendiri. Orang-orang bisa melihat semuanya berjalan baik, jadi saya tidak akan berhenti.
"Teman-teman saya mencoba mengirimkannya kepada saya, tetapi saya berusaha tetap fokus dan tenang. Bagi saya, ini akan memakan waktu sekitar dua atau tiga tahun. Saya juga bekerja keras, dan saya senang, karena semuanya terjadi begitu cepat, dan saya berharap bisa terus melanjutkannya hingga musim berakhir."
Liverpool membutuhkan performa yang kuat setelah musim yang sulit.
Liverpool gagal menandingi prestasi yang mereka capai saat memenangkan gelar Premier League 2024-25. The Reds kini mengumpulkan 39 poin dari 25 pertandingan dan jauh tertinggal dari laju yang ditetapkan oleh pemimpin klasemen Arsenal, dengan fokus utama mereka kini adalah lolos ke Liga Champions.
Mereka tampak siap untuk meraih kemenangan liga kedua berturut-turut saat Dominik Szoboszlai mencetak gol tendangan bebas yang luar biasa melawan Manchester City pada Minggu sore. Namun, situasi segera memburuk bagi tim Arne Slot saat Bernardo Silva menyamakan kedudukan sebelum Erling Haaland membawa Cityzens unggul dengan penalti pada menit ke-93. Szoboszlai kemudian diusir dari lapangan pada menit-menit akhir injury time, artinya gelandang Hungaria itu akan absen dalam laga tandang yang sulit ke Sunderland pada Rabu malam.
The Black Cats telah menjalani musim yang luar biasa setelah promosi dari Championship dan tidak dalam bahaya degradasi, dengan selisih 12 poin dari West Ham United yang berada di peringkat ke-18.
