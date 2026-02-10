Mengapa Liverpool menunda-nunda dalam upaya transfer untuk bintang RB Leipzig yang dihargai €100 juta, Yan Diomande - dijelaskan

Meskipun Liverpool tertarik pada Diomande, tampaknya mereka tidak akan melakukan langkah apa pun dalam waktu dekat. Sacha Tavolieri melaporkan bahwa kendala telah muncul dalam upaya mereka, karena Diomande memiliki kontrak yang masih berlaku dengan agensi lamanya hingga 2027, yang ditandatanganinya sebelum ia memutuskan untuk beralih ke Roc Nation.

Kesepakatan tersebut mengikat hak citra Diomande, yang secara efektif berarti Liverpool tidak dapat mencoba menegosiasikan kesepakatan dengan RB Leipzig hingga masalah hukum tersebut diselesaikan. Berapa lama proses tersebut akan memakan waktu masih belum jelas.

Hal itu mungkin bukan hal yang buruk, mengingat Liverpool masih membutuhkan pemain baru mereka untuk beradaptasi setelah musim yang sulit sejauh ini. Meskipun Hugo Ekitike hampir langsung menjadi bintang, Florian Wirtz membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan liga utama Inggris. Di sisi lain, Alexander Isak kekurangan kebugaran pertandingan setelah kedatangannya dari Newcastle United dan kemudian mengalami cedera pergelangan kaki yang disertai patah tulang fibula. Dia diharapkan dapat bermain lagi pada suatu saat musim ini, mungkin secepatnya pada bulan Maret.