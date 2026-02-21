Mengapa Liverpool dan Ibrahima Konate akan sama-sama diuntungkan jika pemain Prancis tersebut setuju untuk tetap di Anfield

Penurunan performa Konate yang drastis tidak hanya merugikan Liverpool dalam hal poin. Hal itu juga membuatnya kehilangan kesempatan untuk pindah ke Real Madrid, karena pada akhir November terungkap bahwa Los Blancos telah menarik minat mereka untuk merekrut pemain Prancis itu secara gratis pada akhir musim.

Pada saat itu, penolakan Liverpool untuk memenuhi tuntutan gaji Konate terasa sepenuhnya beralasan. Bahkan, ada argumen yang mengatakan bahwa mereka seharusnya mempertimbangkan untuk menjualnya selama jendela transfer musim dingin daripada berisiko kehilangan dia secara gratis pada musim panas.

"Saya ingin dia tetap tinggal, tapi jika dia tidak tinggal, Liverpool akan merekrut pemain lain," kata Carragher kepada The Daily Mail pada November. "Liverpool tidak akan hancur jika Konate pergi. Dia bukan Virgil van Dijk. Dia adalah bek tengah yang bagus yang Anda harapkan akan menandatangani kontrak, tapi jika dia tidak mau menandatangani, Liverpool akan baik-baik saja."

Memang sulit untuk membuat argumen yang meyakinkan untuk Konate - dan tentu saja tidak dengan gaji sebesar yang dia tuntut seperti Van Dijk.

Di satu sisi, meskipun pemain asal Paris itu masih rentan melakukan kesalahan individu, dia telah memainkan peran kunci dalam kemenangan Liverpool di Premier League musim 2024-25.

"Dari segi pertahanan, dia berada di level tertinggi," kata Slot musim lalu. "Dia cepat, kuat, dan menang dalam duel. Dia juga bisa membantu rekan setimnya jika diperlukan. Dari segi pertahanan, tidak banyak yang bisa dia perbaiki."

Namun, sepanjang musim ini, Konate seperti bom waktu. Beberapa pemain Liverpool telah melakukan kesalahan fatal, tetapi seperti yang diakui Slot setelah Konate memberikan penalti kepada Leeds dalam hasil imbang 3-3 di Elland Road pada Desember, bek tengah yang sedang kesulitan itu "terlalu sering berada di tempat kejadian".