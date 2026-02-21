Mengapa Liverpool dan Ibrahima Konate akan sama-sama diuntungkan jika pemain Prancis tersebut setuju untuk tetap di Anfield

Tentu saja, Slot memiliki peran yang lebih besar dalam urusan datang dan pergi di Anfield, dan pria asal Belanda itu berharap Liverpool dan Konate akan mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak dalam beberapa hari dan minggu ke depan.
"Kami sedang bernegosiasi dengannya, jadi itu menunjukkan apa yang kami inginkan," kata pelatih tersebut. "Jelas kami ingin dia tetap di sini, tetapi negosiasi masih berlangsung, jadi kita lihat saja bagaimana hasilnya.
"Tapi Ibou telah tampil sangat baik belakangan ini. Dia memiliki banyak pertandingan bagus di awal musim, tapi dia juga menjadi salah satu penyebab kami kebobolan gol. Penampilannya secara umum bagus, tapi kesalahan kecil yang dia buat langsung berakibat pada gol, sehingga dia dinilai berbeda.
"Tapi dia telah memiliki kemitraan yang sangat baik dengan Virgil sejak saya di sini, dan seperti Virgil, dia selalu dalam kondisi prima. Semoga saja. Keduanya sangat vital bagi kami, tidak hanya karena kualitas yang mereka miliki, tetapi juga karena kurangnya opsi yang kami miliki di belakang."
Oleh karena itu, masuk akal bagi Liverpool untuk mempertahankan Konate - setidaknya versi Konate saat ini - asalkan harganya tepat. Membawa masuk bek tengah lain dengan kekuatan dan pengalaman serupa akan menghabiskan banyak uang.
Selain itu, dengan kemungkinan pindah ke Madrid kini tampaknya tidak lagi menjadi opsi, tetap di Anfield kini mungkin menjadi opsi paling menarik bagi Konate, mengingat sedikit klub lain yang dapat menawarkan kesempatan serupa baginya untuk mengembangkan potensi penuh sambil terus bersaing untuk gelar tertinggi di level klub.
Tentu saja, tetap di Merseyside mungkin berarti mendapatkan gaji yang lebih rendah daripada yang bisa dia dapatkan sebagai pemain bebas di tempat lain, tetapi bisa dibilang sulit untuk menempatkan harga pada jenis cinta dan dukungan yang dia terima dari pelatih, kapten, dan klubnya dalam beberapa minggu terakhir.