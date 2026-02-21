Goal.com
Ibrahima Konate Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

Mengapa Liverpool dan Ibrahima Konate akan sama-sama diuntungkan jika pemain Prancis tersebut setuju untuk tetap di Anfield

Selama jeda internasional November, bek Liverpool Ibrahima Konate mengakui bahwa semua spekulasi seputar masa depannya di Anfield membuatnya merasa terganggu. "Beberapa hal yang saya baca, saya berpikir, 'Oh la la! Itu membuat saya dalam posisi sulit dengan para penggemar Liverpool. Dan mereka bahkan tidak tahu semua detailnya,'" kata pemain internasional Prancis itu kepada TF1.

"Ini sulit, kami tidak bisa mengatakan semuanya karena banyak hal sudah dibahas di media. Tapi agen-agen saya terus berdiskusi dengan Liverpool dan saya harap keputusan saya akan segera diambil sehingga saya bisa mengumumkannya."

Lebih dari tiga bulan berlalu, kita masih belum tahu apakah Konate akan tetap di Anfield saat musim depan dimulai. Namun, ini sekarang menjadi hasil yang paling mungkin, dan juga bisa dibilang hasil terbaik, yang tentu saja bukan sesuatu yang semua orang akan katakan pada bulan November...

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGAFP

    Pemilihan slot Konate 'merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pemecatan'

    Kurang dari seminggu setelah mengumumkan pembaruan tentang negosiasi kontraknya dengan Liverpool, Konate ditarik keluar hanya 55 menit setelah kekalahan memalukan 3-0 di kandang melawan Nottingham Forest di Premier League.

    Arne Slot tampaknya membuat keputusan untuk memasukkan penyerang lain ke lapangan dalam upaya putus asa untuk membalikkan keadaan, sehingga saat Hugo Ekitike masuk, Ryan Gravenberch kembali ke posisi bek tengah.

    Namun, bukan kebetulan bahwa Konate menjadi pemain yang dikorbankan. Performa pemain Prancis itu sejak awal musim sangat buruk.

    Memang, dia bukanlah satu-satunya pemain Liverpool yang tampil buruk selama periode hasil buruk yang historis, tetapi sudah jelas bahwa kegagalan untuk menyelesaikan kesepakatan transfer Marc Guehi pada hari batas waktu adalah salah satu faktor kunci dalam pertahanan gelar yang buruk dari The Reds. Jamie Carragher bahkan sampai berargumen bahwa Slot terus memilih Konate adalah "pelanggaran yang layak dipecat".

    Tentu saja, tangan Slot sangat terpaksa karena kurangnya alternatif, dengan Joe Gomez kembali kesulitan menjaga kebugarannya, dan rekrutan musim panas Giovanni Leoni harus absen sepanjang musim setelah mengalami cedera ACL pada debutnya pada September lalu.

  • Arne Slot Ibrahima KonateGetty Images

    Kejatuhan yang mahal dari kemuliaan

    Penurunan performa Konate yang drastis tidak hanya merugikan Liverpool dalam hal poin. Hal itu juga membuatnya kehilangan kesempatan untuk pindah ke Real Madrid, karena pada akhir November terungkap bahwa Los Blancos telah menarik minat mereka untuk merekrut pemain Prancis itu secara gratis pada akhir musim.

    Pada saat itu, penolakan Liverpool untuk memenuhi tuntutan gaji Konate terasa sepenuhnya beralasan. Bahkan, ada argumen yang mengatakan bahwa mereka seharusnya mempertimbangkan untuk menjualnya selama jendela transfer musim dingin daripada berisiko kehilangan dia secara gratis pada musim panas.

    "Saya ingin dia tetap tinggal, tapi jika dia tidak tinggal, Liverpool akan merekrut pemain lain," kata Carragher kepada The Daily Mail pada November. "Liverpool tidak akan hancur jika Konate pergi. Dia bukan Virgil van Dijk. Dia adalah bek tengah yang bagus yang Anda harapkan akan menandatangani kontrak, tapi jika dia tidak mau menandatangani, Liverpool akan baik-baik saja."

    Memang sulit untuk membuat argumen yang meyakinkan untuk Konate - dan tentu saja tidak dengan gaji sebesar yang dia tuntut seperti Van Dijk.

    Di satu sisi, meskipun pemain asal Paris itu masih rentan melakukan kesalahan individu, dia telah memainkan peran kunci dalam kemenangan Liverpool di Premier League musim 2024-25.

    "Dari segi pertahanan, dia berada di level tertinggi," kata Slot musim lalu. "Dia cepat, kuat, dan menang dalam duel. Dia juga bisa membantu rekan setimnya jika diperlukan. Dari segi pertahanan, tidak banyak yang bisa dia perbaiki."

    Namun, sepanjang musim ini, Konate seperti bom waktu. Beberapa pemain Liverpool telah melakukan kesalahan fatal, tetapi seperti yang diakui Slot setelah Konate memberikan penalti kepada Leeds dalam hasil imbang 3-3 di Elland Road pada Desember, bek tengah yang sedang kesulitan itu "terlalu sering berada di tempat kejadian".

  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Membayar harga atas kegagalan untuk mendapatkan Guehi

    Para pendukung Liverpool pun berharap agar Richard Hughes & Co. akhirnya menebus kesalahan mereka yang terlalu lama menunda untuk merekrut Guehi dengan menandatangani pemain internasional Inggris tersebut pada Januari. Namun, ternyata tim perekrutan The Reds tidak berniat membayar biaya transfer atau gaji yang fantastis untuk mendapatkan Guehi, yang akhirnya bergabung dengan Manchester City.

    Para pendukung pun terpaksa mengambil sedikit hiburan dari fakta bahwa klub setidaknya berhasil menuntaskan kesepakatan untuk Jeremy Jacquet yang sangat diincar, yang akan bergabung di Anfield musim panas ini. Artinya, bahkan jika Konate hengkang, Liverpool sudah memiliki pengganti jangka panjang yang siap, yang seharusnya dapat membentuk duet bek tengah yang tangguh bersama Leoni.

    Namun, jelas bahwa jika Konate pergi, Slot akan membutuhkan setidaknya satu bek tengah senior lagi untuk menghindari kesulitan musim ini.

    Oleh karena itu, tidak mengherankan mendengar kabar bahwa Liverpool menjadi salah satu dari beberapa klub Premier League yang tertarik pada bek Forest, Murillo, yang kebetulan mencetak gol pembuka dalam pertandingan yang sama saat Konate ditarik keluar pada November lalu.

    Namun, saat kedua tim bersiap untuk bertemu lagi, Konate berada dalam situasi yang sangat berbeda.

  • 'Penting untuk kembali dan membantu tim'

    Segala hal yang telah dialami Konate musim ini - mulai dari pembicaraan transfer yang mengganggu hingga pengawasan yang tak henti-hentinya terhadap penampilannya yang dipenuhi kesalahan - menjadi tak lebih dari kebisingan latar belakang setelah kematian ayahnya pada Januari.

    Konate absen dalam tiga pertandingan saat ia dan keluarganya berusaha menerima kehilangan yang begitu menyedihkan. Ia seharusnya absen dalam pertandingan berikutnya melawan Newcastle, tetapi merasa terpaksa kembali bermain karena opsi pertahanan Liverpool yang semakin menipis.

    Yang terjadi selanjutnya adalah salah satu momen terbaik musim ini, saat Konate mengakhiri penampilan heroiknya dengan mencetak gol keempat dan terakhir Liverpool dalam kemenangan yang menggetarkan di Anfield.

    Emosi yang meluap-luap setelahnya sungguh membahagiakan, saat Alisson Becker berlari sepanjang lapangan untuk mengucapkan selamat kepada Konate, yang merasa tersentuh dan terharu oleh dukungan hangat tidak hanya dari rekan-rekannya tetapi juga seluruh stadion.

    "Tentu saja, saya sangat bahagia, dan saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan apa yang saya rasakan saat ini karena ini adalah momen yang sangat sulit bagi keluarga saya dan saya, dua minggu terakhir," kata bek tengah itu kepada TNT Sports.

    "Ini bagian dari hidup. Sulit untuk menerimanya, tapi kita tidak punya pilihan lain. Saya melihat tim memiliki beberapa pemain yang cedera. Manajer di telepon mengatakan untuk mengambil waktu saya dan tidak perlu terburu-buru kembali.

    "Tapi dengan situasi ini, saya pikir penting bagi saya untuk kembali dan membantu tim. Saya pikir inilah yang saya lakukan hari ini bersama tim, di Anfield, suasananya luar biasa hari ini, dan inilah yang kita butuhkan hingga akhir musim."

    Tentu saja, apa yang terjadi setelah itu masih sangat tidak pasti, tetapi rasanya seperti pertandingan Newcastle menjadi titik balik bagi Liverpool dan Konate.

  • Sunderland v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Seorang bek tengah kelas dunia'

    Ada tanda-tanda sebelumnya bahwa Konate mulai kembali ke performa terbaiknya yang pernah membawa gelar juara, terutama dalam hasil imbang 0-0 melawan Arsenal pada 8 Januari, tetapi performa nya sejak kembali dari cuti pribadi sangat menggembirakan.

    Dia tampil sangat impresif dalam membantu Liverpool mengakhiri rekor tak terkalahkan Sunderland di kandang dengan kemenangan 1-0 di Stadium of Light pada 11 Februari.

    "Ibou luar biasa, luar biasa," kata Van Dijk dengan antusias. "Brian Brobbey berada di sampingnya 90 persen waktu dan dia telah membuat hidup para bek musim ini cukup sulit, tetapi Ibou tampil luar biasa."

    Ketika ditanya tentang situasi kontrak Konate, Van Dijk menambahkan: "Kami adalah teman, kami membicarakan segala hal. Ini adalah proses dan kita lihat apa yang akan terjadi. Tidak pernah semudah itu. Kita lihat dengan situasi saya sendiri tahun lalu, jadi tidak pernah semudah itu untuk mengatakan 'ayo selesaikan saja'.

    "Tapi jelas saya ingin dia tetap di sini. Dia adalah figur penting di lapangan. Itu yang semua orang lihat, tapi di luar lapangan pun, dia salah satu pemimpin. Dia luar biasa dan menurut saya, bek tengah kelas dunia.

    "Saya hanya bisa melakukan sebanyak ini, tapi ini ada di tangan klub, bersama agennya dan dirinya sendiri, jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi, tapi saya tidak punya pengaruh lain dalam hal ini."

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kami ingin dia tetap tinggal.

    Tentu saja, Slot memiliki peran yang lebih besar dalam urusan datang dan pergi di Anfield, dan pria asal Belanda itu berharap Liverpool dan Konate akan mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak dalam beberapa hari dan minggu ke depan.

    "Kami sedang bernegosiasi dengannya, jadi itu menunjukkan apa yang kami inginkan," kata pelatih tersebut. "Jelas kami ingin dia tetap di sini, tetapi negosiasi masih berlangsung, jadi kita lihat saja bagaimana hasilnya.

    "Tapi Ibou telah tampil sangat baik belakangan ini. Dia memiliki banyak pertandingan bagus di awal musim, tapi dia juga menjadi salah satu penyebab kami kebobolan gol. Penampilannya secara umum bagus, tapi kesalahan kecil yang dia buat langsung berakibat pada gol, sehingga dia dinilai berbeda.

    "Tapi dia telah memiliki kemitraan yang sangat baik dengan Virgil sejak saya di sini, dan seperti Virgil, dia selalu dalam kondisi prima. Semoga saja. Keduanya sangat vital bagi kami, tidak hanya karena kualitas yang mereka miliki, tetapi juga karena kurangnya opsi yang kami miliki di belakang."

    Oleh karena itu, masuk akal bagi Liverpool untuk mempertahankan Konate - setidaknya versi Konate saat ini - asalkan harganya tepat. Membawa masuk bek tengah lain dengan kekuatan dan pengalaman serupa akan menghabiskan banyak uang.

    Selain itu, dengan kemungkinan pindah ke Madrid kini tampaknya tidak lagi menjadi opsi, tetap di Anfield kini mungkin menjadi opsi paling menarik bagi Konate, mengingat sedikit klub lain yang dapat menawarkan kesempatan serupa baginya untuk mengembangkan potensi penuh sambil terus bersaing untuk gelar tertinggi di level klub.

    Tentu saja, tetap di Merseyside mungkin berarti mendapatkan gaji yang lebih rendah daripada yang bisa dia dapatkan sebagai pemain bebas di tempat lain, tetapi bisa dibilang sulit untuk menempatkan harga pada jenis cinta dan dukungan yang dia terima dari pelatih, kapten, dan klubnya dalam beberapa minggu terakhir.

0