Mengapa langkah selanjutnya Cristiano Ronaldo 'tidak akan ke Manchester United' di tengah ketegangan Liga Pro Saudi di Al-Nassr

Klausul pelepasan dalam kontrak menguntungkannya di Riyadh dapat diaktifkan dengan biaya €50 juta (£43 juta/$59 juta), sementara beberapa pihak menyarankan bahwa ia dapat dilepas secara gratis jika ada upaya untuk keluar.

Banyak klub di seluruh dunia masih ingin memiliki Ronaldo dalam skuad mereka. Daftar tersebut tidak termasuk raksasa Premier League United, menurut mantan kepala pemandu bakat Red Devils, Mick Brown.

Dengan CR7 yang meninggalkan klub dalam keadaan kontroversial pada 2022, Brown mengatakan kepada Football Insider saat membahas kemungkinan kembalinya Ronaldo ke 'Theatre of Dreams': "Tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi, ada beberapa alasan mengapa itu tidak akan terjadi, mereka bahkan tidak akan mempertimbangkannya, dan jujur saja, saya rasa Ronaldo pun tidak akan melakukannya.

“Ketika dia pergi sebelumnya, saya pikir hal itu sedikit merusak hubungan karena segala hal yang terjadi dengan manajer dan seberapa kritisnya dia terhadap klub, benar atau salah.

“Saya tidak melihat kemungkinan Ronaldo kembali ke Man United, bahkan jika dia meninggalkan Arab Saudi. Akan ada klub lain yang tertarik padanya karena siapa dia dan semua itu, jadi saya yakin dia akan mendapatkan tawaran jika itu yang dia inginkan, tapi itu tidak akan ke Man United.”