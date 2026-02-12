Getty
Mengapa langkah selanjutnya Cristiano Ronaldo 'tidak akan ke Manchester United' di tengah ketegangan Liga Pro Saudi di Al-Nassr
Ronaldo mogok: CR7 memicu spekulasi transfer
Ronaldo terikat kontrak di Timur Tengah - kontrak paling menguntungkan di dunia sepak bola - hingga musim panas 2027. Dia dilaporkan mendapatkan gaji sekitar £500.000 per hari, namun tetap merasa ada hal yang perlu dikeluhkan.
Penyerang andalan ini frustrasi dengan cara dana transfer dibagikan oleh Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF), dengan pendapatnya bahwa pihak lain lebih diutamakan dalam hal tersebut - sementara ia berusaha mengejar gelar liga lain setelah sebelumnya meraih gelar domestik di Inggris, Spanyol, dan Italia.
Ia telah melakukan aksi mogok, dengan absen dalam tiga pertandingan di Al-Nassr. Ia kini kembali berlatih dan diharapkan akan dipanggil kembali untuk pertandingan berikutnya. Pertanyaan pun muncul mengenai apa yang akan terjadi pada musim panas - saat Ronaldo bersiap untuk tampil di Piala Dunia keenam dalam kariernya yang memecahkan rekor.
Apakah Ronaldo akan kembali ke Manchester United untuk kali ketiga?
Klausul pelepasan dalam kontrak menguntungkannya di Riyadh dapat diaktifkan dengan biaya €50 juta (£43 juta/$59 juta), sementara beberapa pihak menyarankan bahwa ia dapat dilepas secara gratis jika ada upaya untuk keluar.
Banyak klub di seluruh dunia masih ingin memiliki Ronaldo dalam skuad mereka. Daftar tersebut tidak termasuk raksasa Premier League United, menurut mantan kepala pemandu bakat Red Devils, Mick Brown.
Dengan CR7 yang meninggalkan klub dalam keadaan kontroversial pada 2022, Brown mengatakan kepada Football Insider saat membahas kemungkinan kembalinya Ronaldo ke 'Theatre of Dreams': "Tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi, ada beberapa alasan mengapa itu tidak akan terjadi, mereka bahkan tidak akan mempertimbangkannya, dan jujur saja, saya rasa Ronaldo pun tidak akan melakukannya.
“Ketika dia pergi sebelumnya, saya pikir hal itu sedikit merusak hubungan karena segala hal yang terjadi dengan manajer dan seberapa kritisnya dia terhadap klub, benar atau salah.
“Saya tidak melihat kemungkinan Ronaldo kembali ke Man United, bahkan jika dia meninggalkan Arab Saudi. Akan ada klub lain yang tertarik padanya karena siapa dia dan semua itu, jadi saya yakin dia akan mendapatkan tawaran jika itu yang dia inginkan, tapi itu tidak akan ke Man United.”
Keraguan mengemuka terkait kembalinya CR7 ke Old Trafford.
Sky Sports telah menanggapi rumor tentang kembalinya Ronaldo ke United, dengan melaporkan bahwa "opsi tersebut tampaknya telah ditutup dengan tegas". Mereka juga menyatakan bahwa Setan Merah "tidak tertarik untuk membawa Ronaldo kembali untuk periode ketiga".
Banyak penggemar bersedia memaafkan dan melupakan hal-hal terkait Ronaldo, mengingat pemenang Ballon d’Or lima kali itu melihat kontraknya di Manchester dibatalkan setelah melakukan wawancara yang kontroversial dengan Piers Morgan.
Mantan rekan setim Wes Brown, however, tidak yakin bahwa ada jalan kembali ke Manchester bagi legenda tersebut. Ketika ditanya tentang kemungkinan pindah yang luar biasa, ia mengatakan: “Dia tidak bahagia, tapi apakah Cristiano Ronaldo akan kembali ke Manchester United untuk kali ketiga? Saya akan mengatakan tidak. Saya tidak melihat bagaimana itu bisa terjadi. Pindah ke MLS? Mungkin. Mungkin dia kembali ke Portugal dan bermain di sana. Saya yakin dia masih memiliki banyak pilihan.
“Hal utama adalah dia masih ingin bermain di Piala Dunia dan kita harus terus bermain dan memastikan dia tetap bugar untuk itu. Ini mengejutkan semua orang melihat Ronaldo mogok, tapi saya jujur berpikir ini akan terselesaikan. Kita harus menunggu dan melihat ke mana ini akan berlanjut.”
Pindah ke MLS: Ronaldo mempertimbangkan untuk bergabung dengan Messi di Miami.
Meskipun reuni dengan Manchester United tampaknya telah ditolak, kabar tentang Ronaldo yang akan pindah ke Amerika Serikat telah membuat basis penggemar globalnya antusias. Dikabarkan bahwa Sir David Beckham - legenda lain dari Manchester United dengan nomor punggung 7 - dapat membahas kesepakatan yang memungkinkan Ronaldo bergabung dengan rival abadinya, Lionel Messi, di Inter Miami, pemenang MLS Cup.
