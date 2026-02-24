Pertandingan leg pertama ini diwarnai oleh klaim Vinicius Junior bahwa ia menjadi korban pelecehan rasial oleh winger Benfica, Gianluca Prestianni, setelah mencetak gol tunggal dalam pertandingan tersebut. Prestianni, yang telah ditangguhkan sementara untuk satu pertandingan Liga Champions, membantah tuduhan tersebut, bersikeras bahwa ia sebenarnya melontarkan hinaan homofobik kepada Vinicius, bukan sebaliknya disebut "kerdil" oleh pemain Brasil itu. Pertahanan ini diperkirakan akan ditolak, dan larangan yang lebih lama mungkin akan diterapkan.

Arbeloa dan kiper Thibaut Courtois membahas insiden tersebut pada Selasa. Arbeloa mengatakan: "Kami memiliki kesempatan besar untuk menandai titik balik dalam perjuangan melawan rasisme. UEFA, yang selalu menjadi pelopor dalam perjuangan melawan rasisme, memiliki kesempatan untuk melakukan lebih dari sekadar menjadikannya slogan atau spanduk indah sebelum pertandingan. Dan mari kita harap - atau lebih tepatnya, saya harap - mereka memanfaatkan kesempatan ini.

"Seperti yang kami katakan, seperti yang saya katakan... bermain di level tinggi, menampilkan performa yang hebat. Tentang melakukan hal yang benar di lapangan dan menampilkan performa yang hebat sehingga kita bisa memenangkan pertandingan. Itulah yang paling kita fokuskan. Itulah tempat kita menempatkan semua energi dan usaha kita. Dan itulah yang ingin kita lihat besok. Sisanya, jelas, bukan urusan kita. Atau setidaknya, bukan kita yang berhak membuat keputusan semacam itu. Itu harus menjadi kewenangan UEFA."

Courtois menambahkan: "Dengan segala yang telah terjadi, banyak hal yang belum dilakukan dengan baik. Saya pikir rasisme, homofobia - semua hal ini - kita tidak bisa menerimanya, dan penghinaan itu sama seriusnya. Vini tidak melakukan kesalahan apa pun. Dia merayakan dengan cara yang sama seperti banyak lawan telah merayakan melawan kita. Pada akhirnya, kita perlu melanjutkan dan membiarkannya begitu saja. Kita tidak bisa membenarkan tindakan rasisme yang diduga dengan perayaan."