Mengapa Kylian Mbappe tiba-tiba absen dalam laga hidup-mati Liga Champions Real Madrid melawan Benfica?
Mbappe meninggalkan latihan Madrid karena cedera.
Menurut L'Equipe, Mbappe harus meninggalkan sesi latihan Madrid pada Selasa karena masalah lutut, mengalami nyeri yang terus-menerus di kaki kirinya. Ia kemudian menjalani beberapa tes pada sore hari, dan hasilnya keluar beberapa jam kemudian bahwa sang penyerang tidak mungkin tampil melawan Benfica.
Arbeloa mungkin terpaksa melakukan perubahan arah.
Dalam konferensi persnya pada Selasa pagi, manajer Madrid Arbeloa menyatakan bahwa Mbappe akan siap bermain setelah berhasil mengatasi masalah tersebut dalam beberapa pekan terakhir.
Dia mengatakan: "Kylian siap bermain besok, yang... pada titik ini, itulah hal terpenting. Tentu saja, dia sudah berada di sini selama beberapa minggu dan... dan semua orang tahu bahwa, yah... di atas segalanya, dan yang ingin saya tekankan adalah komitmen yang dia tunjukkan. Dengan rekan setimnya, dengan timnya, dengan pelatihnya, dengan klub, dengan para penggemarnya. Saya pikir sangat penting untuk menyoroti usaha besar yang dilakukan Kylian. Bahwa dia berusaha membantu kami di lapangan.
"Dia adalah pembeda. Saya pikir setiap bek, saat menghadapi dia, tahu bahwa dia bisa menentukan hasil pertandingan dengan setiap aksinya. Dan... dan ya... dia siap untuk besok, kita pasti membutuhkannya, dan dia akan bermain dengan baik."
Benfica tiba di tengah badai rasialisme yang melibatkan Prestianni.
Pertandingan leg pertama ini diwarnai oleh klaim Vinicius Junior bahwa ia menjadi korban pelecehan rasial oleh winger Benfica, Gianluca Prestianni, setelah mencetak gol tunggal dalam pertandingan tersebut. Prestianni, yang telah ditangguhkan sementara untuk satu pertandingan Liga Champions, membantah tuduhan tersebut, bersikeras bahwa ia sebenarnya melontarkan hinaan homofobik kepada Vinicius, bukan sebaliknya disebut "kerdil" oleh pemain Brasil itu. Pertahanan ini diperkirakan akan ditolak, dan larangan yang lebih lama mungkin akan diterapkan.
Arbeloa dan kiper Thibaut Courtois membahas insiden tersebut pada Selasa. Arbeloa mengatakan: "Kami memiliki kesempatan besar untuk menandai titik balik dalam perjuangan melawan rasisme. UEFA, yang selalu menjadi pelopor dalam perjuangan melawan rasisme, memiliki kesempatan untuk melakukan lebih dari sekadar menjadikannya slogan atau spanduk indah sebelum pertandingan. Dan mari kita harap - atau lebih tepatnya, saya harap - mereka memanfaatkan kesempatan ini.
"Seperti yang kami katakan, seperti yang saya katakan... bermain di level tinggi, menampilkan performa yang hebat. Tentang melakukan hal yang benar di lapangan dan menampilkan performa yang hebat sehingga kita bisa memenangkan pertandingan. Itulah yang paling kita fokuskan. Itulah tempat kita menempatkan semua energi dan usaha kita. Dan itulah yang ingin kita lihat besok. Sisanya, jelas, bukan urusan kita. Atau setidaknya, bukan kita yang berhak membuat keputusan semacam itu. Itu harus menjadi kewenangan UEFA."
Courtois menambahkan: "Dengan segala yang telah terjadi, banyak hal yang belum dilakukan dengan baik. Saya pikir rasisme, homofobia - semua hal ini - kita tidak bisa menerimanya, dan penghinaan itu sama seriusnya. Vini tidak melakukan kesalahan apa pun. Dia merayakan dengan cara yang sama seperti banyak lawan telah merayakan melawan kita. Pada akhirnya, kita perlu melanjutkan dan membiarkannya begitu saja. Kita tidak bisa membenarkan tindakan rasisme yang diduga dengan perayaan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Leg kedua Madrid melawan Benfica akan dimulai pada pukul 20:00 GMT pada hari Rabu. Pemenang pertandingan ini akan menghadapi Manchester City atau Sporting di babak 16 besar.
