Mengapa Joan Laporta 'mengundurkan diri' sebagai presiden Barcelona menjelang pemilihan - dijelaskan
Laporta mundur untuk memicu pertarungan pemilihan.
Laporta mundur dari jabatannya sebagai presiden, memicu dimulainya proses pemilihan resmi klub. Pengunduran diri ini merupakan formalitas yang diwajibkan oleh anggaran dasar klub, membuka jalan bagi Laporta untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan, saat ia berusaha untuk mendapatkan masa jabatan ketiga yang berbeda di puncak klub raksasa Catalan. Aturan ini memastikan persaingan yang adil dan mencegah presiden yang sedang menjabat menggunakan fasilitas harian klub secara langsung untuk tujuan kampanye selama periode pemilihan.
Selama Laporta tidak menjabat, pengelolaan sehari-hari klub tidak akan dibiarkan tanpa pengawasan. Sebuah komisi manajemen telah dibentuk untuk mengawasi operasional klub hingga pemungutan suara ditutup. Badan sementara ini akan dipimpin oleh Rafa Yuste, sekutu tepercaya Laporta yang telah menjabat sebagai wakil presiden bidang olahraga sejak kemenangan pemilu 2021. Peran utama Yuste adalah memastikan stabilitas dan netralitas sementara mesin politik klub bersiap untuk pemungutan suara krusial pada 15 Maret.
Víctor Font memimpin perburuan saat empat pesaing muncul.
Laporta masuk ke dalam perlombaan sebagai favorit utama, tetapi dia tidak akan bertarung sendirian. Jumlah calon penantang telah meningkat menjadi empat, dengan Víctor Font kembali muncul sebagai lawan utama. Font, yang finis di posisi kedua di belakang Laporta dalam pemilihan 2021 dengan 16.679 suara dibandingkan 30.184 suara Laporta, telah menghabiskan lima tahun terakhir untuk mengembangkan platform modernisasi dan kehati-hatian finansial.
Bergabung dengan Font dalam perlombaan ini adalah Marc Ciria, Xavier Vilajoana, dan Joan Camprubi, yang semuanya telah mengumumkan niat mereka untuk mencalonkan diri. Namun, mengumumkan pencalonan hanyalah langkah pertama. Untuk nama mereka tercetak di kertas suara pada bulan Maret, setiap calon harus melewati fase pengumpulan tanda tangan yang terkenal sulit.
Setiap calon, termasuk Laporta, diwajibkan untuk menyajikan 2.321 tanda tangan sah dari anggota klub yang mendukung pencalonan mereka. Ambang batas ini sering bertindak sebagai penyaring, menyisakan hanya mereka yang memiliki dukungan akar rumput yang sejati. Dalam pemilihan sebelumnya, banyak "calon awal" gagal melewati hambatan ini, dan perburuan tanda tangan akan menjadi ujian pertama yang sesungguhnya terhadap sentimen anti-Laporta di kalangan pendukung.
Pembangunan Camp Nou dan kembalinya Messi menjadi agenda?
Kampanye pemilihan diprediksi akan didominasi oleh isu-isu krusial, dengan masa depan Camp Nou menjadi sorotan utama. Dengan proyek renovasi yang kini memasuki tahap akhir, Laporta akan memposisikan dirinya sebagai satu-satunya kandidat yang mampu menyelesaikan proyek tersebut pada 2027 tanpa mengorbankan daya saing tim. Namun, lawan-lawannya kemungkinan akan mengkritisi keterlambatan proyek dan langkah-langkah finansial yang diambil untuk membiayai konstruksi.
Di luar aspek fisik, daya tarik emosional kampanye ini mungkin berpusat pada Lionel Messi. Dengan legenda Argentina yang mendekati akhir karier bermainnya, pertanyaan tentang kemungkinan kembalinya dia dalam peran non-pemain atau musim penghormatan terakhirnya tetap menjadi alat yang kuat untuk mempengaruhi pemilih. Kesehatan finansial klub dan potensi penandatanganan bintang besar pada musim panas juga akan menjadi medan pertempuran kunci, karena anggota klub menuntut kembalinya dominasi Eropa.
Momen penentu bagi masa depan Barcelona
Bagi Laporta, pemilihan ini tentang warisan. Setelah memimpin era keemasan klub antara 2003 dan 2010, dan kemudian kembali pada 2021 untuk mengatasi periode krisis yang mendalam, ia kini meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya.
Kemenangannya pada 2021 adalah kemenangan telak, didorong oleh rasa rindu dan janji harapan. Kali ini, ia mencalonkan diri berdasarkan rekam jejak stabilisasi dan rekonstruksi. Dengan Toni Freixa memilih tidak mencalonkan diri, suara anti-Laporta mungkin akan berkumpul di sekitar Font, menjadikan pemilihan ini berpotensi lebih ketat daripada lima tahun lalu. Bulan depan diprediksi akan menjadi periode yang sibuk dengan debat, janji-janji, dan manuver politik saat para socios memutuskan siapa yang akan memimpin Barca menuju stadion baru dan era baru.
