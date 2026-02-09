Mengapa Joan Laporta 'mengundurkan diri' sebagai presiden Barcelona menjelang pemilihan - dijelaskan

Laporta masuk ke dalam perlombaan sebagai favorit utama, tetapi dia tidak akan bertarung sendirian. Jumlah calon penantang telah meningkat menjadi empat, dengan Víctor Font kembali muncul sebagai lawan utama. Font, yang finis di posisi kedua di belakang Laporta dalam pemilihan 2021 dengan 16.679 suara dibandingkan 30.184 suara Laporta, telah menghabiskan lima tahun terakhir untuk mengembangkan platform modernisasi dan kehati-hatian finansial.

Bergabung dengan Font dalam perlombaan ini adalah Marc Ciria, Xavier Vilajoana, dan Joan Camprubi, yang semuanya telah mengumumkan niat mereka untuk mencalonkan diri. Namun, mengumumkan pencalonan hanyalah langkah pertama. Untuk nama mereka tercetak di kertas suara pada bulan Maret, setiap calon harus melewati fase pengumpulan tanda tangan yang terkenal sulit.

Setiap calon, termasuk Laporta, diwajibkan untuk menyajikan 2.321 tanda tangan sah dari anggota klub yang mendukung pencalonan mereka. Ambang batas ini sering bertindak sebagai penyaring, menyisakan hanya mereka yang memiliki dukungan akar rumput yang sejati. Dalam pemilihan sebelumnya, banyak "calon awal" gagal melewati hambatan ini, dan perburuan tanda tangan akan menjadi ujian pertama yang sesungguhnya terhadap sentimen anti-Laporta di kalangan pendukung.

Mencari taruhan sepak bola yang lebih cerdas? Dapatkan ulasan ahli, prediksi berbasis data, dan wawasan pemenang dengan GOAL Tips di Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang terus berkembang sekarang!