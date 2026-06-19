Mengapa Ismail Koné menggunakan "peluit hijau" setelah mengalami cedera serius?

Berdasarkan lembar informasi resmi obat tersebut, Pentrox hanya boleh digunakan di bawah pengawasan medis khusus, dan tidak tersedia untuk dijual langsung di apotek.

Dokumen medis yang diterbitkan oleh Badan Obat dan Produk Kesehatan Spanyol menjelaskan bahwa pengobatan ini ditujukan untuk kasus-kasus yang memerlukan respons cepat guna mengendalikan nyeri akut, terutama dalam situasi darurat.

Meskipun obat ini telah memperoleh persetujuan medis yang diperlukan di sejumlah negara Eropa sejak beberapa tahun lalu, petunjuk penggunaannya menekankan bahwa obat ini harus diberikan secara eksklusif oleh dokter atau tenaga medis yang berkualifikasi, baik di rumah sakit maupun oleh tim ambulans dan darurat.

Salah satu keunggulannya yang paling menonjol adalah cara penggunaannya yang berbeda dari obat penghilang rasa sakit konvensional; obat ini tidak diberikan melalui suntikan maupun diminum, melainkan berbentuk cairan yang dituangkan oleh tenaga medis ke dalam alat inhalasi berwarna hijau yang dirancang khusus untuk tujuan ini, kemudian dihirup oleh pasien melalui mulut alat tersebut untuk mendapatkan penghilang rasa sakit yang cepat.

Pedoman medis merekomendasikan agar tarikan napas pertama dilakukan dengan tenang dan bertahap hingga pasien terbiasa dengan aroma buah yang khas dari obat ini.

Selain itu, lembar informasi medis juga menyebutkan bahwa pasien dapat mengontrol sebagian kekuatan efek analgesiknya; efektivitas obat dapat ditingkatkan dengan menutup lubang khusus pada alat tersebut menggunakan jari, namun hal ini hanya boleh dilakukan sesuai petunjuk dari tenaga kesehatan yang berwenang.