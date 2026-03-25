Beberapa bulan menjelang akhir musim, banyak yang berpendapat bahwa Michael Kayode adalah salah satu bek sayap terbaik di Liga Premier: kelahiran 2004, pada Januari 2025 ia meninggalkan Italia dan Fiorentina untuk pindah ke Inggris bergabung dengan Brentford: transfer senilai 18 juta euro yang mencakup pinjaman dan opsi pembelian, dengan kontrak hingga Juni 2030 dan opsi perpanjangan hingga 2031. Dan kini, setelah masa adaptasi awal, ia telah menjadi pemain yang tak tergantikan di sayap kanan. Hal ini bahkan membuatnya menjadi sorotan pasar transfer dengan kabar yang mengaitkannya dengan Juventus baru-baru ini; beberapa pihak mengharapkan sang pemain juga dipanggil oleh pelatih timnas Italia, Gattuso, menjelang pertandingan kualifikasi penting menuju Piala Dunia mendatang, namun pelatih Azzurri itu membuat pilihan lain.
Diterjemahkan oleh
Mengapa Gattuso tidak memanggil Kayode ke tim nasional: siapa yang menggantikannya dan pemanggilan Baldini ke tim U-21
SIAPA YANG DIPANGGIL UNTUK MENGGANTIKAN KAYODE
Bagi Kayode, ini seharusnya menjadi pemanggilan pertamanya ke timnas senior, namun hal itu ditunda karena untuk saat ini Gattuso lebih memilih pemain lain: sang pelatih telah mengonfirmasi skuad yang telah menjalani babak kualifikasi hingga saat ini; meskipun awalnya ia berencana untuk memasukkan pemain baru, namun karena harus membuat pilihan, ia memanggil Marco Palestra, yang lahir pada 2005 dan dimiliki oleh Atalanta, yang tampil sangat baik saat dipinjamkan ke Cagliari pada musim pertamanya di Serie A. Melawan Irlandia Utara, pemain inti di sisi kanan kemungkinan besar adalah Matteo Politano yang akan bermain sebagai bek sayap dalam formasi 3-5-2, dengan kemungkinan juga melihat Cambiaso atau Spinazzola di posisi tersebut.
PEMANGGILAN KE TIM NASIONAL U-21
Setelah awalnya tidak masuk dalam daftar pemanggilan tim U-21 untuk pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa mendatang melawan Makedonia dan Swedia, Michael Kayode dipanggil oleh pelatih tim U-21 Silvio Baldini untuk bergabung dengan skuad yang besok, Kamis, 26 Maret, akan bertanding pada pukul 18.15 melawan Makedonia dan pada Selasa, 31 Maret, akan menjalani pertandingan kedua. Bek sayap Brentford ini baru dipanggil oleh Baldini pada tahap selanjutnya, dan pemanggilannya tidak terkait dengan cedera pemain lain. Ketika ditanya mengapa ia tidak dimasukkan dalam daftar, pelatih tersebut menjawab bahwa ia selalu mempertimbangkan pemain tersebut.