Mengapa Gattuso tidak memanggil Kayode ke tim nasional: siapa yang menggantikannya dan pemanggilan Baldini ke tim U-21

Beberapa bulan menjelang akhir musim, banyak yang berpendapat bahwa Michael Kayode adalah salah satu bek sayap terbaik di Liga Premier: kelahiran 2004, pada Januari 2025 ia meninggalkan Italia dan Fiorentina untuk pindah ke Inggris bergabung dengan Brentford: transfer senilai 18 juta euro yang mencakup pinjaman dan opsi pembelian, dengan kontrak hingga Juni 2030 dan opsi perpanjangan hingga 2031. Dan kini, setelah masa adaptasi awal, ia telah menjadi pemain yang tak tergantikan di sayap kanan. Hal ini bahkan membuatnya menjadi sorotan pasar transfer dengan kabar yang mengaitkannya dengan Juventus baru-baru ini; beberapa pihak mengharapkan sang pemain juga dipanggil oleh pelatih timnas Italia, Gattuso, menjelang pertandingan kualifikasi penting menuju Piala Dunia mendatang, namun pelatih Azzurri itu membuat pilihan lain.



