Getty
Diterjemahkan oleh
Mengapa Estevao Willian tidak dimasukkan ke dalam skuad Chelsea oleh Liam Rosenior untuk pertandingan melawan Burnley
No Estevao as Chelsea host Burnley
Manajer Chelsea, Liam Rosenior, telah mengumumkan skuadnya untuk menghadapi Burnley, dan Estevao tidak masuk dalam daftar pemain. Rosenior telah meraih delapan kemenangan dari 11 pertandingan sejak menggantikan Enzo Maresca sebagai manajer, dan ia akan berusaha mempertahankan performa bagusnya melawan Burnley. Rosenior menunjuk Joao Pedro, Cole Palmer, Pedro Neto, dan Enzo Fernandez sebagai penyerang untuk pertandingan ini, sementara Andrey Santos berpasangan dengan Moises Caicedo di lini tengah. Robert Sanchez mengambil posisinya yang biasa di bawah mistar gawang, di belakang barisan pertahanan yang terdiri dari Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, dan Malo Gusto.
Chelsea XI: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Joao Pedro
- Getty Images Sport
Rosenior memberikan pembaruan tentang Estevao.
Rosenior memberikan pembaruan sebelum pertandingan dimulai. Ia mengatakan kepada wartawan: "Sayangnya, dalam sesi latihan kemarin, ia merasakan ketegangan di otot hamstringnya. Saat ini kami sedang melakukan pemindaian untuk memastikan tidak ada yang serius, tetapi ia tidak dapat bermain dalam pertandingan hari ini dan kami akan melihat perkembangannya dari sana."
Rosenior mengirim peringatan
Rosenior mendesak timnya untuk tetap fokus menjelang pertandingan setelah melihat Arsenal ditahan imbang oleh Wolves pada awal pekan ini. Ia mengatakan kepada wartawan: "Saya tidak berpikir ini hanya soal kelengahan. Setelah Wolves tampil luar biasa kemarin, saya menonton pertandingan itu. Liga ini sekarang sangat kuat. Setiap tim bisa mengalahkan siapa saja. Itulah mengapa selisih poin antara banyak tim di liga ini begitu tipis. Yang harus kita lakukan adalah fokus pada performa kita sendiri. Kita harus memastikan bahwa kita mempersiapkan diri dengan benar. Tapi cara yang saya sukai adalah konsisten dalam proses kita, apakah kita bermain melawan Wolves, apakah kita bermain melawan Burnley besok, apakah kita bermain melawan Manchester City atau Arsenal. Proses kita sama. Itu harus begitu agar kita bisa konsisten dalam performa kita."
Parker kembali ke Chelsea
Pertandingan Sabtu ini menandai kembalinya Parker ke Stamford Bridge, dengan manajer Burnley mengakui bahwa ini akan menjadi momen spesial. Dia mengatakan kepada wartawan: "Ya, tentu saja. Jelas, saya pernah berada di Chelsea dan tentu saja itu pengalaman yang baik untuk berbagai alasan, benar-benar.
“Tapi ya, klub sepak bola yang fantastis, dan tentu saja berhadapan dengan Liam, yang telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam waktu singkat di sana. Dan melihatnya berkembang sebagai pelatih muda, saya bertemu dengannya saat dia menjadi asisten Wayne di Derby. Jadi, dia telah berada di bawah bimbingannya dan melakukan pekerjaan yang luar biasa di Strasbourg, pergi ke luar negeri, dan apa yang dirasakannya, tentu saja. Jadi, ya, dia telah melakukan pekerjaan yang baik dan kami tentu saja menantikan pertandingan ini.”
- Getty Images Sport
Arsenal selanjutnya untuk Chelsea
Pertandingan berikutnya Chelsea adalah melawan Arsenal di Emirates dalam Liga Premier. Dua kekalahan tunggal Rosenior sebagai manajer Chelsea terjadi saat melawan Arsenal di Carabao Cup, dan dia pasti ingin menghindari kekalahan timnya lagi dari The Gunners dalam seminggu ke depan.
Iklan