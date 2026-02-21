Mengapa Estevao Willian tidak dimasukkan ke dalam skuad Chelsea oleh Liam Rosenior untuk pertandingan melawan Burnley

Pertandingan Sabtu ini menandai kembalinya Parker ke Stamford Bridge, dengan manajer Burnley mengakui bahwa ini akan menjadi momen spesial. Dia mengatakan kepada wartawan: "Ya, tentu saja. Jelas, saya pernah berada di Chelsea dan tentu saja itu pengalaman yang baik untuk berbagai alasan, benar-benar.

“Tapi ya, klub sepak bola yang fantastis, dan tentu saja berhadapan dengan Liam, yang telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam waktu singkat di sana. Dan melihatnya berkembang sebagai pelatih muda, saya bertemu dengannya saat dia menjadi asisten Wayne di Derby. Jadi, dia telah berada di bawah bimbingannya dan melakukan pekerjaan yang luar biasa di Strasbourg, pergi ke luar negeri, dan apa yang dirasakannya, tentu saja. Jadi, ya, dia telah melakukan pekerjaan yang baik dan kami tentu saja menantikan pertandingan ini.”