Estevao Liam Rosenior
Gill Clark



Mengapa Estevao Willian tidak dimasukkan ke dalam skuad Chelsea oleh Liam Rosenior untuk pertandingan melawan Burnley

Manajer Chelsea, Liam Rosenior, telah mengonfirmasi bahwa bintang muda Brasil, Estevao Willian, tidak dapat tampil dalam laga Premier League melawan Burnley di Stamford Bridge pada Sabtu mendatang. The Blues akan menghadapi tim Burnley yang sedang terpuruk di bawah asuhan Scott Parker dengan target meraih tiga poin penuh, yang akan membawa mereka masuk ke empat besar klasemen sebelum laga Manchester United melawan Everton pada Senin mendatang.

  • No Estevao as Chelsea host Burnley

    Manajer Chelsea, Liam Rosenior, telah mengumumkan skuadnya untuk menghadapi Burnley, dan Estevao tidak masuk dalam daftar pemain. Rosenior telah meraih delapan kemenangan dari 11 pertandingan sejak menggantikan Enzo Maresca sebagai manajer, dan ia akan berusaha mempertahankan performa bagusnya melawan Burnley. Rosenior menunjuk Joao Pedro, Cole Palmer, Pedro Neto, dan Enzo Fernandez sebagai penyerang untuk pertandingan ini, sementara Andrey Santos berpasangan dengan Moises Caicedo di lini tengah. Robert Sanchez mengambil posisinya yang biasa di bawah mistar gawang, di belakang barisan pertahanan yang terdiri dari Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, dan Malo Gusto.

    Chelsea XI: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Joao Pedro

  Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth Round

    Rosenior memberikan pembaruan tentang Estevao.

    Rosenior memberikan pembaruan sebelum pertandingan dimulai. Ia mengatakan kepada wartawan: "Sayangnya, dalam sesi latihan kemarin, ia merasakan ketegangan di otot hamstringnya. Saat ini kami sedang melakukan pemindaian untuk memastikan tidak ada yang serius, tetapi ia tidak dapat bermain dalam pertandingan hari ini dan kami akan melihat perkembangannya dari sana."

  • Rosenior mengirim peringatan

    Rosenior mendesak timnya untuk tetap fokus menjelang pertandingan setelah melihat Arsenal ditahan imbang oleh Wolves pada awal pekan ini. Ia mengatakan kepada wartawan: "Saya tidak berpikir ini hanya soal kelengahan. Setelah Wolves tampil luar biasa kemarin, saya menonton pertandingan itu. Liga ini sekarang sangat kuat. Setiap tim bisa mengalahkan siapa saja. Itulah mengapa selisih poin antara banyak tim di liga ini begitu tipis. Yang harus kita lakukan adalah fokus pada performa kita sendiri. Kita harus memastikan bahwa kita mempersiapkan diri dengan benar. Tapi cara yang saya sukai adalah konsisten dalam proses kita, apakah kita bermain melawan Wolves, apakah kita bermain melawan Burnley besok, apakah kita bermain melawan Manchester City atau Arsenal. Proses kita sama. Itu harus begitu agar kita bisa konsisten dalam performa kita."

  • Parker kembali ke Chelsea

    Pertandingan Sabtu ini menandai kembalinya Parker ke Stamford Bridge, dengan manajer Burnley mengakui bahwa ini akan menjadi momen spesial. Dia mengatakan kepada wartawan: "Ya, tentu saja. Jelas, saya pernah berada di Chelsea dan tentu saja itu pengalaman yang baik untuk berbagai alasan, benar-benar.

    “Tapi ya, klub sepak bola yang fantastis, dan tentu saja berhadapan dengan Liam, yang telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam waktu singkat di sana. Dan melihatnya berkembang sebagai pelatih muda, saya bertemu dengannya saat dia menjadi asisten Wayne di Derby. Jadi, dia telah berada di bawah bimbingannya dan melakukan pekerjaan yang luar biasa di Strasbourg, pergi ke luar negeri, dan apa yang dirasakannya, tentu saja. Jadi, ya, dia telah melakukan pekerjaan yang baik dan kami tentu saja menantikan pertandingan ini.”

  Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second Leg

    Arsenal selanjutnya untuk Chelsea

    Pertandingan berikutnya Chelsea adalah melawan Arsenal di Emirates dalam Liga Premier. Dua kekalahan tunggal Rosenior sebagai manajer Chelsea terjadi saat melawan Arsenal di Carabao Cup, dan dia pasti ingin menghindari kekalahan timnya lagi dari The Gunners dalam seminggu ke depan.

