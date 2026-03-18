Kekalahan dari Fiorentina menjadi pemicu pemecatan Davide Nicola di Cremonese: keputusan klub ini diambil di akhir periode sulit bagi tim, di mana Grigiorossi mencatatkan 15 pertandingan tanpa kemenangan; kemenangan terakhir mereka terjadi pada 7 Desember lalu melawan Lecce. Oleh karena itu, klub menilai perlunya perubahan arah untuk menghindari degradasi ke Serie B, dan untuk memberikan dorongan, Marco Giampaolo dipilih, yangtidak aktif sejak pengalaman terakhirnya di Serie A sebagai pelatih Lecce pada musim lalu.
Mengapa Cremonese memilih Giampaolo: formasi baru dan posisi di zona aman
GIAMPAOLO ALLA CREMONESE, ALASANNYA
Giampaolo telah menandatangani kontrak dengan Cremonese hingga 30 Juni 2026, dengan opsi perpanjangan otomatis untuk satu musim lagi jika tim berhasil bertahan di liga. Setelah berjam-jam melakukan evaluasi dan mempelajari profil-profil kandidat secara mendetail, klub memutuskan untuk memilih Giampaolo berkat pengalamannya sebagai pelatih di level tersebut—ia telah melatih selama sekitar dua puluh tahun di Serie A—dengan tujuan untuk mengubah mentalitas seluruh tim guna mencoba menemukan kembali semangat menjelang fase krusial musim ini. Selain itu, Giampaolo juga dipilih karena ia sudah sangat mengenal lingkungan tersebut, mengingat ia pernah bekerja di Cremonese di Serie C antara November 2014 dan Mei 2015.
Kembalinya Giampaolo ke Serie A dijadwalkan pada Sabtu, 21 Maret, saat Cremonese akan bertanding melawan Parma pukul 15.00 untuk berusaha menghindari kekalahan kelima berturut-turut. Dengan sembilan pertandingan tersisa hingga akhir musim, tim Grigiorossa berada di peringkat ketiga dari bawah klasemen—terpaut tiga poin dari zona aman—dan memiliki pertahanan terburuk keempat di liga dengan 44 gol yang kebobolan (hanya Verona, Pisa, dan Torino yang kebobolan lebih banyak). Perhatikan formasi: tahun lalu Giampaolo menyelamatkan Lecce dengan bergantian menggunakan formasi 4-3-3 dan 4-2-3-1; di masa lalu, formasi yang paling sering digunakan oleh pelatih ini dalam pengalaman utamanya adalah 4-3-1-2.