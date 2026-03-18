Mengapa Cremonese memilih Giampaolo: formasi baru dan posisi di zona aman

Giampaolo telah menandatangani kontrak dengan Cremonese hingga 30 Juni 2026, dengan opsi perpanjangan otomatis untuk satu musim lagi jika tim berhasil bertahan di liga. Setelah berjam-jam melakukan evaluasi dan mempelajari profil-profil kandidat secara mendetail, klub memutuskan untuk memilih Giampaolo berkat pengalamannya sebagai pelatih di level tersebut—ia telah melatih selama sekitar dua puluh tahun di Serie A—dengan tujuan untuk mengubah mentalitas seluruh tim guna mencoba menemukan kembali semangat menjelang fase krusial musim ini. Selain itu, Giampaolo juga dipilih karena ia sudah sangat mengenal lingkungan tersebut, mengingat ia pernah bekerja di Cremonese di Serie C antara November 2014 dan Mei 2015.



