Mengapa Chelsea telah menyambut pemain baru senilai £40 juta ke markas latihan Cobham berbulan-bulan sebelum pemain muda berbakat tersebut menyelesaikan transfernya

Pemain internasional Portugal U21, Quenda, telah masuk ke skuad senior negaranya, setelah pertama kali dipanggil ke skuad tersebut pada September 2024 saat usianya baru 17 tahun.

Dia berkesempatan bertemu Cristiano Ronaldo selama kamp tersebut, namun terpesona oleh pemenang Ballon d’Or lima kali itu. Quenda menceritakan pengalaman yang sedikit surreal kepada Canal 11: “Dia [Ronaldo] sedang naik lift, sementara saya sedang turun. Saat saya menekan tombol lift, dia sedang naik dan tiba-tiba muncul. Saya sedikit malu, tapi itu wajar! Saya tidak berkata apa-apa. Dia adalah teladan bagi semua orang, bagi semua anak-anak yang bermimpi menjadi pesepakbola.”

Ronaldo mengatakan tentang pertemuan itu: “Banyak dari mereka malu untuk berbicara denganku. Beberapa waktu lalu, aku sedang naik ke kamarku dan melihat anak baru, 17 tahun, Quenda. Aku mendekatinya dan berkata: 'Jadi, sudah pulih dari pertandingan?' Aku melihat dia malu.

“Saya tidak mengatakan saya adalah ayah, tapi seorang kakak yang lebih tua. Bisa jadi ayah bagi beberapa orang, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, saya telah mengalami hal yang sama dengan mereka, dan tim nasional adalah sebuah keluarga.”

Quenda telah mendapatkan pengalaman berharga sejak saat itu, karena dia mulai merasa lebih nyaman di tengah para pemain ternama, dan hal itu seharusnya membantunya beradaptasi dengan lancar di Chelsea saat tantangan baru yang menarik sepenuhnya diterima.