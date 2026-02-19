Getty
Mengapa Chelsea telah menyambut pemain baru senilai £40 juta ke markas latihan Cobham berbulan-bulan sebelum pemain muda berbakat tersebut menyelesaikan transfernya
Quenda yang cedera bersiap untuk menyelesaikan transfer bernilai besar.
Quenda saat ini sedang menjalani pemulihan akibat cedera, setelah mengalami patah tulang metatarsal. Alih-alih menyelesaikan program rehabilitasinya di Lisbon, pemain berusia 18 tahun ini - seperti yang diungkapkan oleh BBC Sport - telah diundang untuk memanfaatkan "fasilitas kelas dunia di Cobham".
Transfer bernilai besar yang telah disetujui ini akan secara resmi diselesaikan pada bulan Juli. Persyaratan pra-kontrak telah disepakati pada Maret 2025, dengan Chelsea mengakui potensi yang dimiliki oleh salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Eropa.
Mengapa Quenda tidak akan lama berada di London Barat.
Quenda tidak diharapkan berada di Inggris untuk waktu yang lama, dengan rencana agar ia kembali beraksi pada bulan Maret. Ia telah absen sejak mengalami cedera yang tidak beruntung dalam pertandingan melawan Benfica pada Desember lalu. Mungkin ia sudah siap untuk pertandingan babak 16 besar Liga Champions bersama Sporting, sekaligus membantu mereka dalam upaya meraih gelar domestik lainnya.
Perpindahannya ke Stamford Bridge cukup mengejutkan, karena Chelsea membiarkan pemain-pemain cedera lainnya yang mereka miliki untuk menyelesaikan pemulihan di klub pinjaman masing-masing - Emanuel Emegha di Strasbourg dan Dastan Satpaev di Timur Tengah bersama FC Kairat.
The Blues, bagaimanapun, memiliki harapan tinggi untuk Quenda dan ingin ia beradaptasi secepat mungkin. Ia dilaporkan telah menyetujui kontrak tujuh tahun dengan raksasa Premier League tersebut, yang termasuk opsi perpanjangan 12 bulan.
Bintang muda Portugal yang sering dibandingkan dengan winger Arsenal, Saka.
Quenda menolak tawaran dari beberapa klub lain untuk mengejar mimpi profesionalnya bersama Chelsea - klub yang menawarkan visi paling menarik untuk masa depannya. Pemain muda ini mampu mengisi posisi wing-back di kedua sayap, atau bermain lebih maju di lapangan.
Dia sering dibandingkan dengan bintang Arsenal, Bukayo Saka, dengan Fabio Roque - mantan pelatih akademi di Sporting - mengatakan kepada Sky Sports: “Geo sangat ketat pada dirinya sendiri dalam situasi bertahan. Untuk menutup ruang, pulih dengan cepat, dan memenangkan duel bertahan untuk rekan setimnya. Hal itu mengingatkan saya pada Bukayo Saka di awal karirnya saat dia bermain sebagai bek sayap.
“Namun, hanya ada satu Geovany Quenda. Dia berbeda dari pemain lain yang pernah saya latih. Dia bisa meninggalkan jejak yang benar-benar berbeda di dunia sepak bola. Kita berbicara tentang, bersama Lamine Yamal dan Estevao Willian, mungkin pemain terbaik dari generasi yang lahir pada tahun 2007.”
Bagaimana Quenda terpesona oleh Ronaldo
Pemain internasional Portugal U21, Quenda, telah masuk ke skuad senior negaranya, setelah pertama kali dipanggil ke skuad tersebut pada September 2024 saat usianya baru 17 tahun.
Dia berkesempatan bertemu Cristiano Ronaldo selama kamp tersebut, namun terpesona oleh pemenang Ballon d’Or lima kali itu. Quenda menceritakan pengalaman yang sedikit surreal kepada Canal 11: “Dia [Ronaldo] sedang naik lift, sementara saya sedang turun. Saat saya menekan tombol lift, dia sedang naik dan tiba-tiba muncul. Saya sedikit malu, tapi itu wajar! Saya tidak berkata apa-apa. Dia adalah teladan bagi semua orang, bagi semua anak-anak yang bermimpi menjadi pesepakbola.”
Ronaldo mengatakan tentang pertemuan itu: “Banyak dari mereka malu untuk berbicara denganku. Beberapa waktu lalu, aku sedang naik ke kamarku dan melihat anak baru, 17 tahun, Quenda. Aku mendekatinya dan berkata: 'Jadi, sudah pulih dari pertandingan?' Aku melihat dia malu.
“Saya tidak mengatakan saya adalah ayah, tapi seorang kakak yang lebih tua. Bisa jadi ayah bagi beberapa orang, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, saya telah mengalami hal yang sama dengan mereka, dan tim nasional adalah sebuah keluarga.”
Quenda telah mendapatkan pengalaman berharga sejak saat itu, karena dia mulai merasa lebih nyaman di tengah para pemain ternama, dan hal itu seharusnya membantunya beradaptasi dengan lancar di Chelsea saat tantangan baru yang menarik sepenuhnya diterima.
