Mengapa Cesena memilih Ashley Cole: kariernya, alasannya, dan pertandingan debutnya di Serie B

Dalam beberapa jam terakhir terjadi pergantian pelatih di Serie B: Cesena memecat Michele Mignani dan, secara mengejutkan, memutuskan untuk menyerahkan tim kepada Ashley Cole. Mantan bek kiri Inggris ini, yang pernah bermain di Italia sebagai pemain Roma, memulai debutnya sebagai pelatih tim utama setelah melatih tim U-15 Chelsea dan bekerja sebagai staf pelatih tim U-21 Inggris serta Everton saat Frank Lampard masih menjadi pelatih (keduanya pernah menjadi rekan setim saat masih di Chelsea). Cole pensiun dari sepak bola pada musim panas 2019, mengakhiri kariernya di Derby County setelah lebih dari 700 penampilan bersama Crystal Palace, Arsenal, Chelsea, Roma, dan Los Angeles Galaxy.