Dalam beberapa jam terakhir terjadi pergantian pelatih di Serie B: Cesena memecat Michele Mignani dan, secara mengejutkan, memutuskan untuk menyerahkan tim kepada Ashley Cole. Mantan bek kiri Inggris ini, yang pernah bermain di Italia sebagai pemain Roma, memulai debutnya sebagai pelatih tim utama setelah melatih tim U-15 Chelsea dan bekerja sebagai staf pelatih tim U-21 Inggris serta Everton saat Frank Lampard masih menjadi pelatih (keduanya pernah menjadi rekan setim saat masih di Chelsea). Cole pensiun dari sepak bola pada musim panas 2019, mengakhiri kariernya di Derby County setelah lebih dari 700 penampilan bersama Crystal Palace, Arsenal, Chelsea, Roma, dan Los Angeles Galaxy.
Mengapa Cesena memilih Ashley Cole: kariernya, alasannya, dan pertandingan debutnya di Serie B
MENGAPA CESENA MEMILIH ASHLEY COLE
Keputusan Cesena untuk mengandalkan Ashley Cole terkait dengan keinginan pemilik klub asal Amerika Serikat (yang dipimpin oleh Mike Melby dari California) untuk semakin menginternasionalkan klub, dengan menunjuk seorang pelatih yang, meskipun belum pernah menangani tim utama, memiliki pengalaman internasional yang panjang sebagai pemain dan telah bekerja di staf pelatih terkemuka. Cole telah menandatangani kontrak hingga Juni 2026 dengan opsi perpanjangan. Dalam stafnya juga akan ada Jack Mesure, yang pernah bekerja sama dengannya dalam pengalaman sebelumnya di Chelsea, tim U-21, dan Everton.
DEBUT COLE BERSAMA CESENA
Debut Ashley Cole sebagai pelatih Cesena dijadwalkan pada Selasa, 17 Maret, hari di mana Bianconeri akan bertanding tandang di Mantova dalam laga tengah pekan Serie B, pekan ke-31 kompetisi. Mignani meninggalkan tim di posisi kedelapan - posisi terakhir yang masih memungkinkan untuk lolos ke babak playoff - dengan 40 poin; dengan delapan pertandingan tersisa hingga akhir musim, Cesena unggul 2 poin atas Sudtirol. Bagi mantan pelatih tersebut, hasil imbang kandang terakhir melawan Frosinone menjadi penentu, yang menandai pertandingan ketujuh tanpa kemenangan: selama periode ini, Cesena mencatatkan tiga hasil imbang dan empat kekalahan.