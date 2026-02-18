Mengapa Cesc Fabregas seharusnya masuk dalam daftar calon manajer teratas klub-klub besar Eropa musim panas ini, saat Como mengejar trofi dan kualifikasi Liga Champions

Permainan Como berfokus pada membangun serangan dari belakang dan menguasai bola dalam formasi 4-2-3-1 yang tampak jelas. Ini adalah pendekatan berani yang disukai oleh pemain-pemain berbakat secara teknis, itulah mengapa pemain seperti Nico Paz dan Jacobo Ramon berkembang pesat di bawah asuhan Fabregas - dan mungkin saja dibeli kembali oleh Real Madrid dalam waktu dekat.
"Memiliki legenda sebagai pelatih adalah hal yang luar biasa," kata Paz kepada saluran media klub. "Dia adalah orang yang membuat Anda merasa nyaman dan yang mengajarkan banyak hal, baik tentang kehidupan maupun sepak bola."
Namun, terkadang Fabregas menghadapi kritik dari media Italia karena terlalu terpaku pada pendekatan taktis yang jelas-jelas terpengaruh oleh tim Spanyol yang obsesif dengan penguasaan bola, di mana dia meraih banyak kesuksesan. Misalnya, setelah kekalahan 4-0 dari Inter di San Siro pada Desember, dia ditanya apakah dia mempertimbangkan untuk mengadopsi strategi yang kurang menyerang dan menjawab, "Saya memang memikirkannya, tapi pikiran saya berkata tidak. Saya senang dengan ini, jujur saja. Mungkin ini membuat saya terlihat bodoh atau seperti pecundang.
"Tapi saya merasa tim saya mengalami perkembangan hari ini, yang tidak terjadi saat Anda menang dan orang-orang menyebut Anda jenius. Setelah kekalahan telak, Anda belajar lebih banyak, Anda menghargai segala sesuatu sedikit lebih baik. Tapi Como melakukan hal yang benar. Anda bisa mendekati pertandingan dengan formasi 6-3-1 atau 5-4-1, tapi saya lebih memilih kalah 4-0 daripada melakukan itu."
Namun, Fabregas tentu tidak sekeras kepala seperti yang terdengar pada kesempatan itu. Dalam wawancara yang sama, dia mengungkapkan bahwa dia akan kembali ke San Siro sendiri untuk menonton Inter melawan Liverpool pada bulan itu untuk mencari tahu apa yang bisa dia lakukan lebih baik melawan Nerazzurri, sementara dia juga berusaha menekankan bahwa dia terpapar berbagai pendekatan taktis selama karier bermainnya.
"Saya menang bersama Antonio Conte, saya menang bersama [Jose] Mourinho, saya menang bersama Wenger, saya menang bersama Guardiola," katanya kepada The Coaches' Voice. " Saya menang dengan setiap gaya bermain yang berbeda, jadi Anda tidak akan pernah mendengar saya mengatakan bahwa satu gaya bekerja dan yang lain tidak.
"Selain itu, saat saya tiba, klub dan pemiliknya berbicara kepada saya tentang Danau Como, gaya hidup, dan orang-orang yang ingin melihat gaya bermain yang agresif. Itulah yang diminta dari saya. Mereka tidak mengatakan: 'Menang, menang, menang.' Mereka mengatakan: 'Menang, tapi ciptakan identitas, ciptakan jenis pemain tertentu yang ingin datang dan bermain di Como.'"
Dia tanpa ragu telah mewujudkan tujuan tersebut. Como tidak lagi hanya menjadi destinasi menarik bagi selebriti. Kini, Como juga menjadi rumah bagi salah satu proyek paling dihormati di dunia sepak bola - dan seorang figur menarik yang mungkin saja terbukti sama baiknya sebagai pelatih seperti saat dia menjadi pemain.