Cesc Fabregas GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Mengapa Cesc Fabregas seharusnya masuk dalam daftar calon manajer teratas klub-klub besar Eropa musim panas ini, saat Como mengejar trofi dan kualifikasi Liga Champions

Cesc Fabregas adalah salah satu gelandang terbaik di generasinya. Ia melakukan debutnya bersama Arsenal pada usia 16 tahun dan, pada usia 23 tahun, ia telah memenangkan Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia bersama Spanyol. Jadi, ketika direktur olahraga Como, Carlalberto Ludi, mengatakan bahwa Fabregas "lebih baik sebagai pelatih" daripada saat ia masih menjadi pemain, itu adalah pernyataan yang cukup mengejutkan.

Tidak dapat dipungkiri, Fabregas memiliki potensi untuk menjadi manajer yang hebat, itulah mengapa pria berusia 38 tahun ini sudah dijagokan untuk mengambil alih salah satu tim teratas di Eropa - dan kemungkinan besar dalam waktu dekat.

Namun, mengapa Fabregas begitu dihargai di Como? Dan apakah dia benar-benar siap untuk salah satu pekerjaan terbesar di dunia sepak bola? Di sini, GOAL mengulas lebih dalam salah satu tokoh kunci dalam salah satu kisah sukses paling mengejutkan di Serie A...

  • "Tidak peduli dengan uangnya"

    Penting untuk diakui sejak awal bahwa Como tidak akan bisa naik dari divisi keempat sepak bola Italia pada 2019 menjadi peringkat ketujuh di Serie A saat ini tanpa dukungan finansial besar-besaran dari Grup Djarum, yang dipimpin oleh saudara Hartono, Robert Budi dan Michael Bambang, dua di antara orang terkaya di dunia.

    Fakta bahwa stadion klub terletak tepat di tepi salah satu danau terindah di Italia, Lago di Como, juga membantu menarik wisatawan - dan selebriti - dari seluruh dunia.

    Namun, janji untuk berperan penting dalam proyek ambisius yang luar biasa lah yang meyakinkan Fabregas untuk bergabung dengan Como pada tahun 2022 - tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai pemegang saham.

    "Saya tidak peduli dengan uang," tegas pria Spanyol itu. "Saya hanya ingin bergabung dengan proyek yang membuat saya antusias. Saya melihat masa depan jangka panjang untuk klub ini."

  • 'Pada dasarnya dimulai dari nol'

    Mungkin yang paling penting bagi Fabregas, ia dianggap sebagai bagian integral dari rencana tersebut, karena jalur yang jelas menuju manajemen merupakan bagian dari tawaran awal Como kepada gelandang serang yang sudah tua. Mantan manajer Arsenal, Arsene Wenger, tidak pernah ragu bahwa seorang pemain sepak bola yang cerdas dan serba bisa seperti Fabregas pada akhirnya akan beralih ke manajemen, tetapi promosi Fabregas ke skuad senior Como tetap datang lebih cepat dari yang diperkirakan siapa pun.

    Setelah pensiun pada musim panas 2023, ia langsung mulai bekerja dengan tim U-19 dan tim B Como, tetapi belum menyelesaikan semua kualifikasi UEFA-nya ketika klub memecat Moreno Longo kurang dari tiga bulan setelah musim baru dimulai. Akibatnya, Como harus menunjuk Osian Roberts sebagai pelatih sementara hingga akhir musim 2023-24, dan menunjuk Fabregas sebagai asisten pelatih Welshman tersebut.

    Namun, pria Spanyol itu jelas memegang kendali, dan diberikan pengaruh serta kontrol yang lebih besar atas klub dibandingkan kebanyakan rekan-rekannya yang menjadi manajer di Italia. Bayangkan Pep Guardiola di Manchester City - tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil.

    "Di Como, kami基本上从零开始," jelasnya. "Kami bahkan tidak memiliki lapangan latihan. Struktur di sekitar klub sangat buruk. Jadi, saya mengambil waktu untuk memikirkan apa yang bisa kami lakukan tidak hanya untuk tim utama tetapi juga akademi."

  • Como v Cosenza Calcio - Serie BGetty Images Sport

    "Sebanyak mungkin solusi"

    Fabregas juga menghabiskan waktu dan usaha yang luar biasa dalam mengembangkan filosofi sepak bolanya.

    "Kami menganalisis setiap struktur taktik yang ada dalam sepak bola dan bertanya, apa yang menurut kami cara terbaik untuk menyerang struktur ini? Kami pada dasarnya memiliki basis data informasi berdasarkan apa yang selalu saya anggap sebagai cara terbaik untuk menyerang formasi yang saya hadapi," jelas Fabregas. "Saya tidak ingin menjadi pelatih yang selalu memiliki cara bermain yang sama, cara menyerang dan bertahan yang sama. Ya, Anda memiliki prinsip dan struktur. Tapi saya ingin menjadi sekuat mungkin, dan saat ini untuk menjadi dominan, Anda perlu memiliki sebanyak mungkin solusi.

    "Karena menyerang tim yang bertahan dalam formasi 4-5-1 berbeda dengan menyerang tim yang bermain man-to-man dan mengikuti Anda di seluruh lapangan, seperti Atalanta."

    Pendekatan yang teliti dan mendalam ini tentu saja membuahkan hasil. Pada akhir musim pertama Fabregas sebagai pelatih, Como promosi ke Serie A melalui posisi kedua di Serie B, dengan janji perjalanan gratis ke Ibiza menjadi langkah jitu dalam manajemen pemain.

    Kemudian, setelah awal yang sulit dalam kampanye pertama mereka di kasta tertinggi setelah 21 tahun, Como berakhir di posisi ke-10, yang membuat Inter melakukan pendekatan kepada Fabregas, namun langsung ditolak oleh klubnya. "Perjalanan kami masih panjang, akan berlangsung beberapa musim dan berpusat pada Cesc Fabregas, yang tidak akan meninggalkan klub," kata presiden Mirwan Muwarso.

    Meskipun ada laporan bahwa Fabregas terbuka untuk menggantikan Simone Inzaghi di San Siro, dia tidak pernah berniat memaksa keluar dari klub yang dia cintai dan investasikan secara mendalam. Lebih dari itu, tetap di Sinigaglia tidak merugikan perkembangan atau prospek karirnya sama sekali, karena kini Como berada di ambang kualifikasi kompetisi kontinental untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

    Menjelang pertandingan Rabu melawan AC Milan, Lariani berada di peringkat ketujuh Serie A, hanya satu poin di belakang Atalanta di posisi Conference League, sementara mereka juga sudah lolos ke semifinal Coppa Italia, di mana mereka akan menghadapi Inter dalam pertandingan dua leg.

  • Como 1907 v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Menguji dirinya sendiri melawan Allegri

    Kunjungan Milan asuhan Massimiliano Allegri juga menjadi ujian menarik lainnya, tidak hanya bagi kecerdasan taktis Fabregas, tetapi juga kematangan dirinya sebagai manajer. Saat kedua tim bertemu di Sinigaglia lebih dari sebulan yang lalu, Como mendominasi penguasaan bola dan wilayah, mencatatkan angka yang jauh lebih unggul dalam hampir setiap aspek permainan, kecuali di tempat yang paling penting - papan skor.

    Akibatnya, saat menghadapi kamera setelah kekalahan 3-1 yang sangat mengecewakan timnya, Fabregas terdengar sedikit kecewa.

    "Mereka yang fokus pada hasil akan menikmati pertandingan ini," katanya, seolah-olah menargetkan mentalitas 'menang adalah satu-satunya yang penting' yang umum di Italia. "Tapi mereka yang menikmati menonton sepak bola akan berpikir Como menang delapan dari sepuluh kali. Kami melakukan 700 umpan, mereka 200 - luar biasa."

    Allegri, yang terkenal pragmatis dan sukses, tidak terkesan dengan pernyataan Fabregas bahwa Milan beruntung menang.

    "Keberuntungan adalah bagian dari hidup, tapi tidak sopan untuk mengurangi hasil kami menjadi sekadar keberuntungan," kata pelatih Rossoneri kepada wartawan. "Kami tahu kami harus bekerja keras, tapi tim ini memiliki kerendahan hati untuk memahami batasannya dan bekerja di dalamnya. Fabregas adalah pelatih muda yang sudah banyak meraih prestasi dan akan meraih lebih banyak lagi, tapi, dalam pertandingan, 'jika' dan 'tapi' tidak berarti apa-apa."

  • Como 1907 v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    Belajar dari kesalahannya

    Secara adil bagi Fabregas, dia tidak terlihat sedikit pun sombong sebelum pertandingan, ketika dia mengatakan bahwa dibandingkan dengan manajer level Liga Champions seperti Allegri, dia berada di level Serie D, sementara dia juga dengan rendah hati mengakui bahwa dia perlu lebih baik dalam "mengelola emosinya" segera setelah pertandingan.

    Dia sama sekali bukan salah satu pelatih paling emosional di Italia - Allegri lebih terkenal karena ledakan emosinya daripada Fabregas - dan berdasarkan reaksinya yang cukup terkendali terhadap kekalahan mengejutkan di kandang melawan Fiorentina akhir pekan lalu, dia sudah belajar cara menghadapi kekecewaan.

    Selain itu, sementara Fabregas menegur striker senior - dan mantan rekan setimnya - Alvaro Morata karena secara bodoh membuat dirinya diusir dari lapangan melawan Fiorentina pada Sabtu, dia sepenuhnya bertanggung jawab atas kegagalan Como membuang tiga poin yang seharusnya membuat mereka kembali bersaing untuk finis di empat besar.

    "Saya kesal karena tidak bisa membantu para pemain memahami pentingnya pertandingan ini," katanya kepada DAZN. " Saya berbicara kepada mereka tentang pengalaman saya sebagai pemain sepak bola selama seminggu, mungkin terlalu banyak, tapi itu tidak cukup. Kami membuat kesalahan dalam sikap kami, kami harus menunjukkan lebih banyak keinginan dan bermain lebih baik dalam serangan jika ingin memainkan permainan kami."

  • Como 1907 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    'Melakukan hal-hal dengan cara yang benar'

    Permainan Como berfokus pada membangun serangan dari belakang dan menguasai bola dalam formasi 4-2-3-1 yang tampak jelas. Ini adalah pendekatan berani yang disukai oleh pemain-pemain berbakat secara teknis, itulah mengapa pemain seperti Nico Paz dan Jacobo Ramon berkembang pesat di bawah asuhan Fabregas - dan mungkin saja dibeli kembali oleh Real Madrid dalam waktu dekat.

    "Memiliki legenda sebagai pelatih adalah hal yang luar biasa," kata Paz kepada saluran media klub. "Dia adalah orang yang membuat Anda merasa nyaman dan yang mengajarkan banyak hal, baik tentang kehidupan maupun sepak bola."

    Namun, terkadang Fabregas menghadapi kritik dari media Italia karena terlalu terpaku pada pendekatan taktis yang jelas-jelas terpengaruh oleh tim Spanyol yang obsesif dengan penguasaan bola, di mana dia meraih banyak kesuksesan. Misalnya, setelah kekalahan 4-0 dari Inter di San Siro pada Desember, dia ditanya apakah dia mempertimbangkan untuk mengadopsi strategi yang kurang menyerang dan menjawab, "Saya memang memikirkannya, tapi pikiran saya berkata tidak. Saya senang dengan ini, jujur saja. Mungkin ini membuat saya terlihat bodoh atau seperti pecundang.

    "Tapi saya merasa tim saya mengalami perkembangan hari ini, yang tidak terjadi saat Anda menang dan orang-orang menyebut Anda jenius. Setelah kekalahan telak, Anda belajar lebih banyak, Anda menghargai segala sesuatu sedikit lebih baik. Tapi Como melakukan hal yang benar. Anda bisa mendekati pertandingan dengan formasi 6-3-1 atau 5-4-1, tapi saya lebih memilih kalah 4-0 daripada melakukan itu."

    Namun, Fabregas tentu tidak sekeras kepala seperti yang terdengar pada kesempatan itu. Dalam wawancara yang sama, dia mengungkapkan bahwa dia akan kembali ke San Siro sendiri untuk menonton Inter melawan Liverpool pada bulan itu untuk mencari tahu apa yang bisa dia lakukan lebih baik melawan Nerazzurri, sementara dia juga berusaha menekankan bahwa dia terpapar berbagai pendekatan taktis selama karier bermainnya.

    "Saya menang bersama Antonio Conte, saya menang bersama [Jose] Mourinho, saya menang bersama Wenger, saya menang bersama Guardiola," katanya kepada The Coaches' Voice. " Saya menang dengan setiap gaya bermain yang berbeda, jadi Anda tidak akan pernah mendengar saya mengatakan bahwa satu gaya bekerja dan yang lain tidak.

    "Selain itu, saat saya tiba, klub dan pemiliknya berbicara kepada saya tentang Danau Como, gaya hidup, dan orang-orang yang ingin melihat gaya bermain yang agresif. Itulah yang diminta dari saya. Mereka tidak mengatakan: 'Menang, menang, menang.' Mereka mengatakan: 'Menang, tapi ciptakan identitas, ciptakan jenis pemain tertentu yang ingin datang dan bermain di Como.'"

    Dia tanpa ragu telah mewujudkan tujuan tersebut. Como tidak lagi hanya menjadi destinasi menarik bagi selebriti. Kini, Como juga menjadi rumah bagi salah satu proyek paling dihormati di dunia sepak bola - dan seorang figur menarik yang mungkin saja terbukti sama baiknya sebagai pelatih seperti saat dia menjadi pemain.

