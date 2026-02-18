Mengapa Cesc Fabregas seharusnya masuk dalam daftar calon manajer teratas klub-klub besar Eropa musim panas ini, saat Como mengejar trofi dan kualifikasi Liga Champions

Fabregas juga menghabiskan waktu dan usaha yang luar biasa dalam mengembangkan filosofi sepak bolanya.

"Kami menganalisis setiap struktur taktik yang ada dalam sepak bola dan bertanya, apa yang menurut kami cara terbaik untuk menyerang struktur ini? Kami pada dasarnya memiliki basis data informasi berdasarkan apa yang selalu saya anggap sebagai cara terbaik untuk menyerang formasi yang saya hadapi," jelas Fabregas. "Saya tidak ingin menjadi pelatih yang selalu memiliki cara bermain yang sama, cara menyerang dan bertahan yang sama. Ya, Anda memiliki prinsip dan struktur. Tapi saya ingin menjadi sekuat mungkin, dan saat ini untuk menjadi dominan, Anda perlu memiliki sebanyak mungkin solusi.

"Karena menyerang tim yang bertahan dalam formasi 4-5-1 berbeda dengan menyerang tim yang bermain man-to-man dan mengikuti Anda di seluruh lapangan, seperti Atalanta."

Pendekatan yang teliti dan mendalam ini tentu saja membuahkan hasil. Pada akhir musim pertama Fabregas sebagai pelatih, Como promosi ke Serie A melalui posisi kedua di Serie B, dengan janji perjalanan gratis ke Ibiza menjadi langkah jitu dalam manajemen pemain.

Kemudian, setelah awal yang sulit dalam kampanye pertama mereka di kasta tertinggi setelah 21 tahun, Como berakhir di posisi ke-10, yang membuat Inter melakukan pendekatan kepada Fabregas, namun langsung ditolak oleh klubnya. "Perjalanan kami masih panjang, akan berlangsung beberapa musim dan berpusat pada Cesc Fabregas, yang tidak akan meninggalkan klub," kata presiden Mirwan Muwarso.

Meskipun ada laporan bahwa Fabregas terbuka untuk menggantikan Simone Inzaghi di San Siro, dia tidak pernah berniat memaksa keluar dari klub yang dia cintai dan investasikan secara mendalam. Lebih dari itu, tetap di Sinigaglia tidak merugikan perkembangan atau prospek karirnya sama sekali, karena kini Como berada di ambang kualifikasi kompetisi kontinental untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

Menjelang pertandingan Rabu melawan AC Milan, Lariani berada di peringkat ketujuh Serie A, hanya satu poin di belakang Atalanta di posisi Conference League, sementara mereka juga sudah lolos ke semifinal Coppa Italia, di mana mereka akan menghadapi Inter dalam pertandingan dua leg.