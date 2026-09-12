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Mengapa cedera misterius Alexander Sorloth membuat pelatih Atletico Madrid Diego Simeone sangat pusing
Sorloth masih menepi setelah absen selama sebulan
Sorloth masih belum bisa berlatih di lapangan di Majadahonda satu bulan setelah mengalami kontraktur otot, menurut Mundo Deportivo. Pemain internasional Norwegia itu masih belum kembali berlatih bersama rekan-rekan setimnya di Atletico. Cedera tersebut sudah memaksa sang penyerang absen dalam lima laga resmi pertama Atletico pada musim baru. Absennya dia yang masih berlanjut telah menciptakan lubang besar di lini serang bagi pelatih Simeone.
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Pernyataan medis menyoroti proses pemulihan penyerang yang tertunda
Klub tersebut secara resmi mengumumkan kemunduran kebugaran sang penyerang pada 12 Agustus. Pada saat itu, staf medis memperkirakan jadwal latihan individual untuk menangani pemulihannya.
"Alexander Sorloth mengalami kontraktur otot, sebagaimana ditentukan oleh layanan medis klub," konfirmasi Atletico dalam pernyataan mereka. "Striker Norwegia itu akan berlatih dalam sesi individual dan perkembangannya akan menentukan kapan ia kembali ke kelompok."
Namun, satu bulan kemudian, sang striker masih belum juga tampil di lapangan rumput. Absennya yang berkepanjangan membuat rencana agar ia memainkan peran kunci di lini depan Simeone menjadi terganggu.
Simeone dipaksa melakukan perombakan taktik secara terus-menerus
Absennya Sorloth memperparah kekurangan besar penyerang murni pada awal musim. Julian Alvarez bergabung terlambat setelah spekulasi transfer pada musim panas dan sakit, dan baru menjalani starter pertamanya saat menghadapi Liverpool di Anfield pada Rabu.
Sementara itu, rekrutan hari terakhir bursa transfer Jonathan David juga datang terlambat pada jendela transfer. Akibatnya, Simeone terpaksa memainkan Ademola Lookman di luar posisi sebagai penyerang tengah, sementara Alex Baena dan Kang-in Lee juga mengisi lini depan.
Sorloth santer dikaitkan dengan kepindahan pada musim panas, menarik minat serius dari Juventus disertai pendekatan dari Turki. Namun, Atletico menolak menjual penyerangnya itu dengan harga kurang dari valuasi penuh mereka, yaitu lebih dari €30 juta.
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Penyerang Norwegia menargetkan kembali beraksi usai jeda
Atletico kini menghadapi rangkaian berat tiga pertandingan dalam tujuh hari sebelum jeda internasional mendatang. Los Colchoneros akan bertandang ke markas Real Sociedad pada Minggu sebelum menjamu Osasuna pada Rabu dan rival Real Madrid dalam derby pada Minggu berikutnya.
Kecuali Sorloth membuat comeback dramatis ke latihan tim pada awal pekan depan, ia praktis dipastikan absen dalam laga-laga penting tersebut. Tanggal comeback yang realistis kini ditetapkan pada 10 Oktober melawan Alaves di Mendizorroza.
Simeone berharap jeda tiga pekan yang akan datang memberi penyerang asal Skandinavia itu cukup waktu untuk mencapai kebugaran penuh. Kembalinya Sorloth ke skuad akhirnya akan memberi Atletico sosok target man yang selama ini hilang dari lini serang mereka.
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