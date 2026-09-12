Klub tersebut secara resmi mengumumkan kemunduran kebugaran sang penyerang pada 12 Agustus. Pada saat itu, staf medis memperkirakan jadwal latihan individual untuk menangani pemulihannya.

"Alexander Sorloth mengalami kontraktur otot, sebagaimana ditentukan oleh layanan medis klub," konfirmasi Atletico dalam pernyataan mereka. "Striker Norwegia itu akan berlatih dalam sesi individual dan perkembangannya akan menentukan kapan ia kembali ke kelompok."

Namun, satu bulan kemudian, sang striker masih belum juga tampil di lapangan rumput. Absennya yang berkepanjangan membuat rencana agar ia memainkan peran kunci di lini depan Simeone menjadi terganggu.