Mengapa Calhanoglu bisa meninggalkan Inter pada musim panas: siapa yang menginginkannya dan siapa yang bisa menggantikannya di Inter

Dalam beberapa tahun terakhir, di Inter, hampir semuanya berputar di sekitar Calhanoglu. Dia dan sepuluh pemain lainnya, dan ketika dia tidak tersedia (seperti dalam periode terakhir), ketidakhadirannya sangat terasa. Jika dia pergi, jelas Nerazzurri akan mencari penggantinya, seorang gelandang serang sekelasnya yang mampu mengendalikan permainan dan mengatur lapangan tengah: sebelum cedera, Nicolò Rovella menjadi pilihan, tetapi setelah musim ini yang hampir selalu dihabiskan di bangku cadangan, sorotan bursa transfer tidak lagi tertuju pada pemain Lazio kelahiran 2001 itu; Pada musim panas, ada upaya untuk mendatangkan Manu Koné dari Roma, dan dalam daftar untuk musim panas ada Leon Goretzka yang akan meninggalkan Bayern Munich dengan status bebas transfer, serta Aleksandar Stankovic yang dapat kembali dari Bruges dengan harga pembelian kembali sebesar 23 juta euro (meningkat menjadi 25 juta euro pada musim panas 2027) yang dimiliki Inter. Solusi internal adalah Piotr Zielinski, tetapi kesannya hanya sebagai pengganti sementara musim ini ketika Calhanoglu tidak tersedia.