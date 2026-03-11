Dalam beberapa minggu terakhir, rumor tentang kemungkinan kepergian Hakan Calhanoglu dari Inter pada akhir musim semakin menguat. Setelah bertahun-tahun, gelandang Turki ini mungkin akan mengakhiri petualangannya di Italia, dan sering dibicarakan tentang kembalinya dia ke tanah airnya, sementara Galatasaray tetap menunggu. Kontraknya dengan Inter akan berakhir pada Juni 2027. Dalam beberapa bulan terakhir, direncanakan akan ada pembicaraan untuk membahas kemungkinan perpanjangan kontrak, tetapi kedua belah pihak belum pernah bertemu. Dengan sisa kontrak hanya satu setengah tahun, klub mungkin mempertimbangkan untuk melepas Calhanoglu pada musim panas ini untuk menghindari risiko kehilangan dia secara gratis dalam setahun.
Mengapa Calhanoglu bisa meninggalkan Inter pada musim panas: siapa yang menginginkannya dan siapa yang bisa menggantikannya di Inter
KE MANA CALHANOGLU BISA PERGI
Di satu sisi, ada kepentingan klub untuk mendapatkan keuntungan finansial, di sisi lain ada keinginan pemain yang tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke Turki suatu saat nanti. Musim panas lalu, Galatasaray datang ke Milan dengan tawaran konkret untuk gelandang yang baru saja merayakan ulang tahun ke-32 bulan lalu, namun tawaran tersebut dianggap terlalu rendah oleh Inter dan bahkan tidak dipertimbangkan. Di latar belakang, ada kemungkinan minat dari klub-klub Arab yang siap untuk menawar tinggi: Liga Pro Saudi selalu memperhatikan pergerakan pasar Eropa, dan Calhanoglu bisa menjadi profil yang cocok untuk beberapa tim.
Siapa yang bisa menggantikan Calhanoglu di Inter?
Dalam beberapa tahun terakhir, di Inter, hampir semuanya berputar di sekitar Calhanoglu. Dia dan sepuluh pemain lainnya, dan ketika dia tidak tersedia (seperti dalam periode terakhir), ketidakhadirannya sangat terasa. Jika dia pergi, jelas Nerazzurri akan mencari penggantinya, seorang gelandang serang sekelasnya yang mampu mengendalikan permainan dan mengatur lapangan tengah: sebelum cedera, Nicolò Rovella menjadi pilihan, tetapi setelah musim ini yang hampir selalu dihabiskan di bangku cadangan, sorotan bursa transfer tidak lagi tertuju pada pemain Lazio kelahiran 2001 itu; Pada musim panas, ada upaya untuk mendatangkan Manu Koné dari Roma, dan dalam daftar untuk musim panas ada Leon Goretzka yang akan meninggalkan Bayern Munich dengan status bebas transfer, serta Aleksandar Stankovic yang dapat kembali dari Bruges dengan harga pembelian kembali sebesar 23 juta euro (meningkat menjadi 25 juta euro pada musim panas 2027) yang dimiliki Inter. Solusi internal adalah Piotr Zielinski, tetapi kesannya hanya sebagai pengganti sementara musim ini ketika Calhanoglu tidak tersedia.