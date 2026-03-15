Mengapa Barcelona menginginkan Bastoni: permintaan Flick dan kontak awal

Barcelona kemungkinan akan melakukan perombakan di lini pertahanan pada musim panas ini, dengan Christensen dan Araujo yang berpotensi hengkang dari klub. Oleh karena itu, manajemen sedang mempertimbangkan beberapa kandidat, dan di antaranya, seperti yang telah disebutkan, ada nama Bastoni: bek tengah Inter Milan ini telah diidentifikasi sebagai salah satu target utama karena menurut manajemen, ia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Eropa dalam hal membangun serangan di antara pemain dengan posisi yang sama, dan tim asuhan Flick sangat mengandalkan gaya permainan membangun serangan dari belakang; selain itu, ia adalah nama yang disepakati oleh semua pihak di Barça dan yang meyakinkan baik pelatih maupun direktur olahraga Deco.