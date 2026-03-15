Beberapa bulan menjelang akhir musim, klub-klub mulai merencanakan bursa transfer musim panas, dan di Barcelona ada fokus khusus untuk memperkuat lini pertahanan. Di antara para pemain yang masuk dalam daftar klub Spanyol sebagai target potensial untuk musim panas ini, terdapat nama Alessandro Bastoni, pemain kelahiran 1999 dari Inter dan pemain inti timnas Italia asuhan Gattuso. Rumor bursa transfer ini membuat para penggemar Inter cemas, karena menurut laporan harian Spanyol Sport, Barcelona telah melakukan pendekatan awal untuk mengetahui apakah ada peluang untuk negosiasi lebih lanjut.
Mengapa Barcelona menginginkan Bastoni: permintaan Flick dan kontak awal
AKANKAH BARCELONA MENERIMA PUKULAN? ALASAN DI BALIK SERANGAN YANG MUNGKIN TERJADI
Barcelona kemungkinan akan melakukan perombakan di lini pertahanan pada musim panas ini, dengan Christensen dan Araujo yang berpotensi hengkang dari klub. Oleh karena itu, manajemen sedang mempertimbangkan beberapa kandidat, dan di antaranya, seperti yang telah disebutkan, ada nama Bastoni: bek tengah Inter Milan ini telah diidentifikasi sebagai salah satu target utama karena menurut manajemen, ia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Eropa dalam hal membangun serangan di antara pemain dengan posisi yang sama, dan tim asuhan Flick sangat mengandalkan gaya permainan membangun serangan dari belakang; selain itu, ia adalah nama yang disepakati oleh semua pihak di Barça dan yang meyakinkan baik pelatih maupun direktur olahraga Deco.
TUJUAN LAINNYA DARI BARCELONA
Seperti yang telah disebutkan, Bastoni bukanlah satu-satunya nama yang menjadi sorotan Barcelona. Bek Inter ini disukai oleh Flick yang menganggapnya sebagai salah satu profil ideal untuk membangun serangan dari belakang, namun manajemen juga mempertimbangkan pemain lain: di antara nama-nama yang paling disukai adalah Josko Gvardiol, kelahiran 2002 dari Manchester City, dan Gonçalo Inacio, kelahiran 2001 dari Sporting Lisbon. Tidak tertutup kemungkinan bahwa lebih dari satu pemain baru akan didatangkan untuk memperkuat lini belakang, mengingat tujuan utamanya adalah untuk meremajakan skuad.