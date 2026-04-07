Dari segi olahraga, apa yang terjadi dalam laga Bosnia-Italia benar-benar sebuah tragedi. Ini adalah Piala Dunia ketiga yang tidak kami ikuti; berbeda dengan turnamen sebelumnya, Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko (dijadwalkan pada 11 Juni hingga 19 Juli) ini diikuti oleh 48 tim nasional. Dan Italia tidak akan ikut serta. Setelah 2018 dan 2022, kita juga harus mengubur harapan untuk 2026: pertandingan terakhir Azzurri di Piala Dunia adalah pada 24 Juni 2014; gol terakhir dicetak oleh Mario Balotelli. Lalu, kekosongan total. Kekecewaan, kepahitan, kemarahan. Persis seperti malam itu, ketika setelah pertandingan pelatih Rino Gattuso meminta maaf kepada seluruh negara, dan melakukannya dengan mata berkaca-kaca. Sebelum mencapai kesepakatan mengenai pemutusan kontrak secara damai beberapa hari kemudian dan meninggalkan jabatannya. Kini perburuan pelatih baru telah dimulai, di antara nama-nama yang sedang dipertimbangkan oleh petinggi FIGC terdapat juga nama pelatih Milan, Massimiliano Allegri.
Diterjemahkan oleh
Mengapa Allegri bisa menjadi pelatih baru tim nasional setelah kepergian Gattuso
PROFIL ALLEGRI UNTUK JABATAN PELATIH TIM NASIONAL ITALIA
Dalam beberapa bulan terakhir musim ini, Allegri akan fokus sepenuhnya pada akhir musim bersama Milan dan upaya lolos ke Liga Champions musim depan yang masih harus diraih, namun pada musim panas nanti tidak tertutup kemungkinan ia akan meninggalkan klub Rossoneri — meskipun kontraknya berlaku hingga 2027 dengan opsi perpanjangan untuk satu musim lagi — untuk duduk di bangku pelatih tim nasional. Menurut laporan Alfredo Pedullà, profil Allegri disukai oleh Federasi terutama karena kemampuannya dalam menangani kesulitan dan situasi rumit seperti yang sedang dialami timnas Italia saat ini. Meskipun ada bantahan publik, Massimiliano Allegri tetap menjadi salah satu nama yang sedang dipertimbangkan untuk posisi pelatih kepala.
KANDIDAT LAINNYA
Salah satu kandidat utama untuk posisi pelatih timnas Italia tetaplah Antonio Conte, yang setelah laga Napoli vs Milan mengatakan bahwa jika ia menjadi presiden FIGC, ia akan mempertimbangkan hal tersebut. Selain pelatih Napoli, dalam beberapa pekan terakhir nama Daniele De Rossi—yang saat ini melatih Genoa—juga dikaitkan dengan posisi pelatih timnas Italia. Ia sebenarnya sudah menjadi kandidat sebelum Gattuso dipilih, sama halnya dengan Stefano Pioli, yang saat ini menganggur setelah dipecat dari Fiorentina pada November lalu. Kembalinya Roberto Mancini, yang saat ini melatih Al-Sadd di Qatar, juga menjadi kemungkinan lain. Selain itu, ada spekulasi yang mengarah ke Simone Inzaghi, namun ia telah menyatakan bahwa ia bahagia di Al-Hilal di Arab Saudi.