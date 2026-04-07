Mengapa Allegri bisa menjadi pelatih baru tim nasional setelah kepergian Gattuso

Dari segi olahraga, apa yang terjadi dalam laga Bosnia-Italia benar-benar sebuah tragedi. Ini adalah Piala Dunia ketiga yang tidak kami ikuti; berbeda dengan turnamen sebelumnya, Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko (dijadwalkan pada 11 Juni hingga 19 Juli) ini diikuti oleh 48 tim nasional. Dan Italia tidak akan ikut serta. Setelah 2018 dan 2022, kita juga harus mengubur harapan untuk 2026: pertandingan terakhir Azzurri di Piala Dunia adalah pada 24 Juni 2014; gol terakhir dicetak oleh Mario Balotelli. Lalu, kekosongan total. Kekecewaan, kepahitan, kemarahan. Persis seperti malam itu, ketika setelah pertandingan pelatih Rino Gattuso meminta maaf kepada seluruh negara, dan melakukannya dengan mata berkaca-kaca. Sebelum mencapai kesepakatan mengenai pemutusan kontrak secara damai beberapa hari kemudian dan meninggalkan jabatannya. Kini perburuan pelatih baru telah dimulai, di antara nama-nama yang sedang dipertimbangkan oleh petinggi FIGC terdapat juga nama pelatih Milan, Massimiliano Allegri.



