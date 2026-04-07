Mengalahkan Real Madrid dan berselisih dengan Ronaldo... Kematian "musuh utama Guardiola"

Pada hari Selasa ini, seorang pelatih legendaris yang telah meraih kesuksesan besar di beberapa negara Eropa dan berhasil merebut gelar Liga Super Eropa dari Real Madrid, telah meninggal dunia.
Surat kabar "AS" melaporkan bahwa pelatih asal Rumania, Mircea Lucescu, yang dijuluki sebagai "musuh utama Guardiola", meninggal dunia pada usia sekitar 80 tahun, beberapa hari setelah mengundurkan diri dari jabatan pelatih tim nasional negaranya.
Rumah Sakit Darurat Universitas Bucharest mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Mircea Lucescu meninggal dunia pada hari Selasa, 7 April 2026, sekitar pukul 20.30 (waktu setempat).