Mengalahkan Real Madrid dan berselisih dengan Ronaldo... Kematian "musuh utama Guardiola"

Meskipun kondisinya awalnya stabil setelah mengalami serangan jantung, namun kondisinya memburuk secara serius setelah ia mengalami serangan jantung kedua pada Jumat lalu.

Pada Minggu pagi lalu, perwakilan Rumah Sakit Universitas Bukarest untuk Keadaan Darurat mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa kondisi kesehatan Lucescu memburuk, dan ia kemudian dipindahkan ke unit perawatan intensif pada malam hari.

Menteri Kesehatan Alexandru Rogopetean mengumumkan bahwa kondisi Lucescu "kritis", dan tak lama setelah itu, ia dimasukkan ke dalam koma buatan. Pada malam hari Minggu, anak-anaknya, termasuk Razvan, pelatih klub PAOK, tiba di rumah sakit untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir.

Luchescu pernah bermain untuk klub Dinamo Bucharest dan membela tim nasional negaranya sebanyak 64 kali, termasuk di Piala Dunia 1970, namun ketenarannya meningkat secara signifikan ketika ia beralih ke dunia kepelatihan.

Lucescu dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik dalam sejarah Rumania, di mana ia melatih di Rumania, Italia, Turki, Ukraina, dan Rusia, serta mencetak sejarah bersama Shakhtar selama 12 tahun yang dihabiskannya di klub tersebut, dengan meraih 8 gelar liga, 7 piala, dan Piala UEFA.