بيب جوارديولا

Mengalahkan Real Madrid dan berselisih dengan Ronaldo... Kematian "musuh utama Guardiola"

Telah meraih prestasi besar di dunia pelatihan

 Pada hari Selasa ini, seorang pelatih legendaris yang telah meraih kesuksesan besar di beberapa negara Eropa dan berhasil merebut gelar Liga Super Eropa dari Real Madrid, telah meninggal dunia.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa pelatih asal Rumania, Mircea Lucescu, yang dijuluki sebagai "musuh utama Guardiola", meninggal dunia pada usia sekitar 80 tahun, beberapa hari setelah mengundurkan diri dari jabatan pelatih tim nasional negaranya.

 Rumah Sakit Darurat Universitas Bucharest mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Mircea Lucescu meninggal dunia pada hari Selasa, 7 April 2026, sekitar pukul 20.30 (waktu setempat).

    Kondisinya memburuk secara drastis sebelum meninggal dunia

     Meskipun kondisinya awalnya stabil setelah mengalami serangan jantung, namun kondisinya memburuk secara serius setelah ia mengalami serangan jantung kedua pada Jumat lalu.

     Pada Minggu pagi lalu, perwakilan Rumah Sakit Universitas Bukarest untuk Keadaan Darurat mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa kondisi kesehatan Lucescu memburuk, dan ia kemudian dipindahkan ke unit perawatan intensif pada malam hari.

    Menteri Kesehatan Alexandru Rogopetean mengumumkan bahwa kondisi Lucescu "kritis", dan tak lama setelah itu, ia dimasukkan ke dalam koma buatan. Pada malam hari Minggu, anak-anaknya, termasuk Razvan, pelatih klub PAOK, tiba di rumah sakit untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir.

    Luchescu pernah bermain untuk klub Dinamo Bucharest dan membela tim nasional negaranya sebanyak 64 kali, termasuk di Piala Dunia 1970, namun ketenarannya meningkat secara signifikan ketika ia beralih ke dunia kepelatihan.

     Lucescu dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik dalam sejarah Rumania, di mana ia melatih di Rumania, Italia, Turki, Ukraina, dan Rusia, serta mencetak sejarah bersama Shakhtar selama 12 tahun yang dihabiskannya di klub tersebut, dengan meraih 8 gelar liga, 7 piala, dan Piala UEFA.

    Krisis antara Lucescu dan Guardiola

     Momen ketika ia menerobos konferensi pers Pep Guardiola setelah pertandingan melawan Barcelona, sambil berteriak "Malu!" karena Barcelona tidak mengembalikan bola yang berujung pada salah satu gol mereka, masih terpatri dalam ingatan.

     Meskipun insiden tersebut, yang membuat surat kabar menyebutnya sebagai musuh utama Guardiola, Pep dan Mircea kemudian membangun persahabatan yang kokoh berdasarkan saling menghormati.

    Lucescu juga melatih Ronaldo di Inter Milan, di mana ia berselisih dengannya karena perbedaan kepribadian.

     Di Turki, ia meraih salah satu prestasi terbesarnya bersama Galatasaray saat memenangkan Piala Super Eropa di Monako melawan Real Madrid pada tahun 2000.

    Dia juga memenangkan gelar Liga Turki bersama Galatasaray dan Besiktas, namun kesuksesan ini diikuti oleh periode yang kurang sukses saat melatih tim nasional Turki.

  • Perhentian terakhir bagi Luchesko

    Jabatan terakhirnya adalah melatih tim nasional negaranya, Rumania, yang ia pimpin kembali setelah 38 tahun sejak masa jabatannya yang pertama. Meskipun berhasil mencapai babak play-off kualifikasi Piala Dunia, kekalahan di semifinal melawan Turki membuat Rumania gagal lolos ke Piala Dunia.

     Beberapa jam kemudian, diumumkan bahwa Lucescu telah meninggal dunia, dan yang lebih menyedihkan lagi, ia mengalami serangan jantung yang merenggut nyawa salah satu legenda sepak bola Rumania.

