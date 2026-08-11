Menyoal perdebatan yang tak kunjung usai seputar gaya bermainnya, pelatih asal Argentina itu menjelaskan bahwa semua pelatih memiliki satu tujuan yang sama, yaitu meraih kemenangan. Namun, ia mempertanyakan dengan nada sinis apakah para penganut aliran ofensif mampu mempertahankan gaya yang sama ketika melatih tim lain tanpa kebobolan lebih banyak gol.

Dalam wawancara tersebut, "El Cholo" mengakui bahwa beban tanggung jawab semakin berlipat ganda seiring berjalannya waktu: "Semua beban yang saya rasakan sekarang setelah 15 tahun ini, tidak saya rasakan pada tiga atau empat musim pertama."

Ia melanjutkan: "Dulu saya merasa bebas dan tenang, kemenangan adalah sebuah kesenangan, sedangkan hari ini ia hanya sekadar kelegaan. Kami menderita karena kami telah membawa klub ini ke posisi yang membuat kami lebih terekspos dan berada di bawah tekanan yang luar biasa."