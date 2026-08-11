Setelah 15 tahun ketegaran dan perjuangan di garis pinggir lapangan, Diego Simeone memecah keheningannya dan mengungkap wajah lain dari perjalanan legendarisnya bersama Atletico Madrid, di antara kegembiraan masa-masa awal, beban ekspektasi, dan tekanan persaingan dengan dua raksasa Spanyol.
Simeone mengatakan dalam wawancara panjang yang dilakukannya dengan majalah Prancis "France Football", yang dikutip oleh surat kabar Prancis "L'Equipe", bahwa bertahan di satu klub menuntut pembaruan yang terus-menerus, seraya menjelaskan: "Saya terpaksa membangun ulang tim dalam banyak kesempatan, dengan mengandalkan kemampuan para pemain yang bergabung dengan kami, dan ini penting untuk bertahan selama bertahun-tahun."