Goal.com
Live
FBL-FRIENDLY-SEN-PERAFP
GOAL

Diterjemahkan oleh

Mendy: Gelar juara Maroko datang begitu saja... dan kami mengira keputusan itu hanyalah "lelucon April Mop"

E. Mendy
Senegal vs Morocco
Senegal
Morocco
Africa Cup of Nations
Al Ahli
Saudi Pro League
Senegal
Maroko
Arab Saudi

Pernyataan mengejutkan dari kiper Al-Ahli Saudi

Kiper asal Senegal, Édouard Mendy, yang bermain untuk Al-Ahli Saudi, meluapkan kemarahannya terkait pencabutan gelar Piala Afrika dari timnas negaranya dan pemberiannya kepada Maroko.

Timnas Senegal sebelumnya dinobatkan sebagai juara Piala Afrika setelah mengalahkan Maroko dengan skor 1-0 dalam final Piala Afrika 2025.

Namun, insiden yang terjadi selama pertandingan, yaitu Senegal meninggalkan lapangan selama beberapa menit sebagai protes atas keputusan penalti yang diberikan kepada Maroko, menyebabkan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengeluarkan keputusan resmi pada bulan Maret lalu, mencabut gelar tersebut dari "Singa Teranga" dan memberikannya kepada Maroko.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Insiden handuk dan suasana final

    Mendy mengatakan dalam wawancara di podcast "The Mo Show": "Apa yang terjadi saat melawan Maroko merupakan situasi yang luar biasa bagi saya, karena ini adalah pertama kalinya saya mengalami hal seperti itu. Belum pernah ada pemain cadangan lawan yang mengambil 'handuk' saya seperti itu selama pertandingan yang pernah saya jalani, apalagi di final."

    Dia menambahkan: "Sayangnya, hal-hal seperti ini bisa terjadi di sepak bola dan harus diterima. Itu adalah pertandingan besar dan saya ingin tetap fokus, jadi saya tidak terpengaruh oleh keributan itu, berkat bantuan kiper cadangan kami."

    Dia melanjutkan: "Pertandingan melawan Maroko adalah yang paling sulit dalam karier saya mengingat peristiwa yang terjadi. Kami bermain di bawah tekanan yang luar biasa, baik dari suporter maupun pertengkaran dengan pemain lain, serta hal-hal aneh lainnya."

    Dia menambahkan: "Penonton Maroko sangat riuh. Sulit bermain di hadapan tuan rumah di stadion dengan 80 ribu penonton. Saat keluar untuk pemanasan, saya berkata, 'Saya belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidup saya'."

    Dia menambahkan: "Dua hari setelah pertandingan, suara riuh penonton masih terngiang di telinga dan kepalaku. Jadi, seperti yang aku katakan, aku belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya sepanjang karierku."


    • Iklan

  • Penarikan Piala Afrika

    Mendy menyinggung keputusan pencabutan gelar juara Afrika, dengan mengatakan: "Kita harus ingat bahwa pertandingan itu telah diselesaikan hingga akhir, dan kami berhasil meraih kemenangan. Hasilnya diakui oleh semua pihak, dan kami juga menyaksikan perayaan tersebut; semuanya menunjukkan bahwa kami telah dinobatkan sebagai juara."

    Dia melanjutkan: "Kami tampil luar biasa melawan Maroko yang termasuk dalam 10 tim terkuat di dunia. Mereka adalah tim yang sangat kuat dan memiliki pemain-pemain hebat."

    Dia memuji Maroko, dengan mengatakan: "Timnas Maroko telah menunjukkan performa tinggi selama lebih dari 5 tahun, dan pantas berada di posisi ini. Mereka mencapai semifinal Piala Dunia 2022, dan hampir meraih banyak hal, namun kami berhasil unggul dan memenangkan Piala Afrika di hadapan semua orang."

    Dia melanjutkan: "Kami merasa sangat terkejut dengan keputusan CAF mengenai pencabutan gelar dan pemberiannya kepada Maroko, karena keputusan itu muncul begitu saja. Perasaan kami campur aduk saat melihat berita tersebut, dan saya mengira itu hanyalah lelucon."

    Mendy menjelaskan: "Saya mengira situs-situs berita salah dalam menyebarkan berita tersebut, lalu saya sendiri masuk ke situs Konfederasi Sepak Bola Afrika, dan kami mengira keputusan itu hanyalah 'April Mop', tetapi kenyataannya memang benar."

    Mengenai langkah-langkah untuk mengembalikan gelar tersebut, Mendy menegaskan: "Federasi Sepak Bola Senegal bekerja keras untuk merebut kembali gelar tersebut, dan hasilnya haruslah satu, yaitu Senegal dinobatkan sebagai juara Piala Afrika."


  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Keluar dari stadion

    Mengenai keluarnya para pemain Senegal dari lapangan, kiper veteran itu berkata: "Ada yang mengatakan bahwa seluruh tim Senegal meninggalkan lapangan, tetapi kenyataannya berbeda karena masih ada pemain yang berada di dalam lapangan dan kami tidak mundur dari pertandingan; itu hanyalah reaksi semata."

    Dia melanjutkan: "Dalam laporan pertandingan disebutkan bahwa permainan dihentikan selama beberapa menit lalu kembali normal, dan tim kami tidak meninggalkan lapangan secara keseluruhan seperti yang disebutkan. Jika hal itu terjadi, wasit pasti akan meniup peluit akhir, mengumumkan kemenangan Maroko karena lawan mundur."

  • Serangan terhadap FIFA

    Mendy menyerang Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dalam pernyataannya, dengan mengatakan: "Slogan terkenal di FIFA adalah bahwa olahraga menyatukan dunia, tetapi apa yang terjadi saat melawan Maroko justru sebaliknya."

    Dia menegaskan: "Saya tidak menyangka besarnya dukungan yang kami terima selama beberapa hari terakhir, setelah keputusan CAF, kami telah mendapatkan banyak penggemar."

    Dia melanjutkan: "Anak saya merasa sangat bahagia setelah meraih gelar juara, dan saya tidak tahu bagaimana cara memberitahunya tentang keputusan penarikan turnamen ini, karena ini tentu saja perasaan yang sulit."

  • FBL-FRIENDLY-SEN-PERAFP

    Perayaan menjelang pertandingan melawan Peru

    Mengenai hal ini, Mendy berkata: "Ada yang menganggap kami bersikap sombong atau mencoba memanipulasi keputusan CAF, tetapi sebenarnya kami tidak merencanakan semua hal ini."

    Dia menyimpulkan: "Perayaan itu sudah direncanakan sebelum keputusan tersebut, dan semua biaya telah ditanggung agar kami bisa mengangkat trofi di hadapan semua orang. Kami tidak bermaksud menyinggung siapa pun, meskipun kami tidak mengakui keputusan CAF."