Mendy: Gelar juara Maroko datang begitu saja... dan kami mengira keputusan itu hanyalah "lelucon April Mop"

Mendy mengatakan dalam wawancara di podcast "The Mo Show": "Apa yang terjadi saat melawan Maroko merupakan situasi yang luar biasa bagi saya, karena ini adalah pertama kalinya saya mengalami hal seperti itu. Belum pernah ada pemain cadangan lawan yang mengambil 'handuk' saya seperti itu selama pertandingan yang pernah saya jalani, apalagi di final."

Dia menambahkan: "Sayangnya, hal-hal seperti ini bisa terjadi di sepak bola dan harus diterima. Itu adalah pertandingan besar dan saya ingin tetap fokus, jadi saya tidak terpengaruh oleh keributan itu, berkat bantuan kiper cadangan kami."

Dia melanjutkan: "Pertandingan melawan Maroko adalah yang paling sulit dalam karier saya mengingat peristiwa yang terjadi. Kami bermain di bawah tekanan yang luar biasa, baik dari suporter maupun pertengkaran dengan pemain lain, serta hal-hal aneh lainnya."

Dia menambahkan: "Penonton Maroko sangat riuh. Sulit bermain di hadapan tuan rumah di stadion dengan 80 ribu penonton. Saat keluar untuk pemanasan, saya berkata, 'Saya belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidup saya'."

Dia menambahkan: "Dua hari setelah pertandingan, suara riuh penonton masih terngiang di telinga dan kepalaku. Jadi, seperti yang aku katakan, aku belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya sepanjang karierku."



