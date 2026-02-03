Go Ahead Eagles
Mendekat Ke Zona Merah, Dean James Optimistis Go Ahead Eagles Bertahan Di Eredivisie
Go Ahead Eagles sedang berjuang menghindari degradasi
Go Ahead Eagles telah tersingkir dari Liga Europa, namun masih berpeluang memenangkan KNVB Beker untuk kembali berkompetisi di benua biru pada musim depan. Tetapi performa Go Ahead Eagles di Eredivisie tidak begitu bagus, karena mereka kini sedang berjuang menghindari degradasi. Tekanan kepada tim pun makin menguat, termasuk pengadangan bus selepas bermain imbang 1-1 melawan FC Volendam pada akhir pekan kemarin yang dilakukan suporter. Kendati demikian, Dean James optimistis Go Ahead Eagles akan segera keluar dari masa kritis untuk tetap bertahan di Eredivisie.
Kowet kini hanya berselisih lima poin dari penghuni play-off
Hasil imbang melawan Volendam membuat Go Ahead Eagles kini terpuruk di peringkat 14 klasemen sementara. Mereka hanya berselisih lima poin dengan Heracles Almelo, tim yang berada di zona play-off degradasi. James menyayangkan kegagalan mereka merebut poin penuh di pertandingan itu dengan mengatakan: “Tentu saja itu hal positifnya (meraih satu poin) dengan sepuluh pemain. Ini hanya tentang bertahan, dan memastikan Anda tidak kebobolan gol lagi. Tapi ini benar-benar disayangkan.”
James berharap pelonggaran jadwal memberikan keuntungan
Meski jadwal padat turut berpengaruh terhadap performa Kowet pada putaran pertama, James enggan menjadikan hal itu sebagai sebuah alasan. Bek timas Indonesia itu meyakini Go Ahead Eagles akan mengakhiri musim dengan posisi lebih baik, sehingga mereka tidak terjerumus ke Eerste Divisie.
“Saya rasa kami tidak perlu khawatir. Saya memiliki kepercayaan penuh pada tim, kami pasti akan tetap berada di Eredivisie. Kami harus berjuang lebih keras di setiap pertandingan. Tapi saya punya firasat itu akan berhasil,” tegas James.
“Kami juga memiliki jadwal yang sangat berat. Saya tidak ingin mengatakan itu adalah alasan, tapi sekarang kami mendapatkan lebih sedikit pertandingan agar bisa fokus pada satu pertandingan seminggu saja. Siapa tahu, mungkin itu akan membantu.”
Melawan tim yang sama secara beruntun di dua kompetisi berbeda
Sebelum kembali berjuang untuk bertahan di Eredivisie, Go Ahead Eagles terlebih dulu mengalihkan fokus mereka ke perempat-final KNVB Beker melawan Telstar, Jumat (6/2) dini hari WIB, di Stadion BUKO. Dua hari berselang, mereka akan menghadapi lawan yang sama dalam lanjutan Eredivisie di De Adelaarshorst.
“Sekarang kami harus menatap pertandingan piala, dan kami sangat yakin. Saya pikir kami memiliki pengalaman dari tahun lalu, dan kami telah mencapai sejauh ini. Jika menang, kami berada di semi-final. Jadi, kami akan melakukan semua yang kami bisa,” tegas James.
