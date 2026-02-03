Mendekat Ke Zona Merah, Dean James Optimistis Go Ahead Eagles Bertahan Di Eredivisie

Meski jadwal padat turut berpengaruh terhadap performa Kowet pada putaran pertama, James enggan menjadikan hal itu sebagai sebuah alasan. Bek timas Indonesia itu meyakini Go Ahead Eagles akan mengakhiri musim dengan posisi lebih baik, sehingga mereka tidak terjerumus ke Eerste Divisie.

“Saya rasa kami tidak perlu khawatir. Saya memiliki kepercayaan penuh pada tim, kami pasti akan tetap berada di Eredivisie. Kami harus berjuang lebih keras di setiap pertandingan. Tapi saya punya firasat itu akan berhasil,” tegas James.

“Kami juga memiliki jadwal yang sangat berat. Saya tidak ingin mengatakan itu adalah alasan, tapi sekarang kami mendapatkan lebih sedikit pertandingan agar bisa fokus pada satu pertandingan seminggu saja. Siapa tahu, mungkin itu akan membantu.”