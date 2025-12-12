Menang Atas Myanmar, Timnas Indonesia U-22 Tetap Tersingkir

Ambisi timnas Indonesia U-22 untuk mendapatkan medali SEA Games 2025 kandas setelah dalam pertandingan terakhir Grup C, Jumat (12/12) malam WIB, hanya meraih kemenangan 3-1 atas Myanmar di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai.

Timnas U-22 yang membutuhkan kemenangan dengan selisih tiga gol langsung menekan Myanmar yang menerapkan permainan bertahan sambil sesekali melakukan serangan balik.

Myanmar akhirnya berhasil membuka keunggulan pada menit ke-29 melalui tendangan Min Maw Oo dari luar kotak penalti. Upaya skuad Garuda untuk menyamakan kedudukan membuahkan hasil ketika Toni Firmansyah memanfaatkan kesalahan kiper Hein Htet Soe yang tak sempurna menangkap bola sepak pojok dengan sempurna menjelang babak pertama usai.

Tim besutan Indra Sjafri ini kemudian menggempur pertahanan Myanmar. Namun gol baru bisa dilesakkan pada menit ke-89 melalui Jens Raven. Pemain bernomor 21 ini lalu mencetak brace di injury time, tetapi itu tidak cukup untuk meloloskan timnas U-22 ke semi-final.