Timnas Indonesia
Menang Atas Myanmar, Timnas Indonesia U-22 Tetap Tersingkir
Timnas U-22 tidak mampu melanjutkan langkah ke semi-final
Ambisi timnas Indonesia U-22 untuk mendapatkan medali SEA Games 2025 kandas setelah dalam pertandingan terakhir Grup C, Jumat (12/12) malam WIB, hanya meraih kemenangan 3-1 atas Myanmar di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai.
Timnas U-22 yang membutuhkan kemenangan dengan selisih tiga gol langsung menekan Myanmar yang menerapkan permainan bertahan sambil sesekali melakukan serangan balik.
Myanmar akhirnya berhasil membuka keunggulan pada menit ke-29 melalui tendangan Min Maw Oo dari luar kotak penalti. Upaya skuad Garuda untuk menyamakan kedudukan membuahkan hasil ketika Toni Firmansyah memanfaatkan kesalahan kiper Hein Htet Soe yang tak sempurna menangkap bola sepak pojok dengan sempurna menjelang babak pertama usai.
Tim besutan Indra Sjafri ini kemudian menggempur pertahanan Myanmar. Namun gol baru bisa dilesakkan pada menit ke-89 melalui Jens Raven. Pemain bernomor 21 ini lalu mencetak brace di injury time, tetapi itu tidak cukup untuk meloloskan timnas U-22 ke semi-final.
Tersingkir karena kalah agresivitas gol dari Malaysia
Hasil ini membuat timnas U-22 menempati peringkat kedua klasemen akhir dengan tiga poin, serta memasukkan tiga gol dan kebobolan dua. Raihan angka dan selisih gol itu sama dengan Malaysia yang berada di Grup B selepas dikalahkan Vietnam 2-0 kemarin. Namun Malaysia berhak melangkah ke semi-final, karena mereka unggul agresivitas gol dari timnas U-22.
Kegagalan lolos ke semi-final untuk keenam kalinya
Ini menjadi yang keenam kalinya timnas U-22 gagal berlaga di semi-final pesta olahraga multievent se-Asia Tengggara tersebut setelah terakhir kali 16 tahun lalu ketika menjadi juru kunci Grup B dengan poin satu saat SEA Games digelar di Laos. Timnas U-22 pun tidak berhasil mengikuti jejak timnas wanita yang berhasil tampil di empat besar, sehingga menjaga peluang meraih medali.
Susunan pemain
Indonesia U-22: Daffa Fasya; Kakang Rudianto, Kadek Arel, Robi Darwis, Rayhan Hannan, Ivar Jenner, Dony Tri Pamungkas, Toni Firmansyah, Frengky Missa, Mauro Zijlstra, Rafael Struick.
Myanmar U-22: Hein Htet Soe; Zaw Win Thein, Myat Phone Khant, Moe Swe, Than Tow Aung, Phyo Pyae Sone, Kaung Htet Paing, Ya Yint Phyo, Thurain Tun, Oakkar Naing, Min Maw Oo.
Iklan