"Menakutkan saat mendengar rudal" - Mantan bintang Manchester United, Rio Ferdinand, berbagi kisah mengerikan tentang lockdown di Dubai saat "bom besar" meledak di tengah konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran

Mantan bek Manchester United, Rio Ferdinand, dan istrinya, Kate, pindah ke Uni Emirat Arab pada Agustus lalu untuk mencari awal yang baru. Pria berusia 47 tahun itu pindah bersama anak-anaknya - Shae, Cree, dan Tia - bergabung dengan daftar selebriti yang semakin panjang yang memilih Dubai sebagai tempat tinggal mereka. Tokoh-tokoh ternama seperti mantan petinju Amir Khan dan aktris Hollywood Lindsey Lohan sebelumnya juga melakukan langkah serupa, menyoroti daya tarik kuat kota ini sebagai tempat tinggal eksklusif dan aman bagi orang kaya dan terkenal.

Namun, eskalasi mendadak dalam ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat telah menghancurkan rasa aman tersebut. Konflik ini telah mengubah kediaman mewah keluarga Ferdinand menjadi tempat perlindungan darurat. Alih-alih menikmati gaya hidup mewah yang biasanya identik dengan kota tersebut, keluarga Ferdinand kini harus menghadapi situasi lockdown yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuat mereka merasa rentan dan sangat tidak pasti tentang masa depan mereka.