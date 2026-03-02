AFP
Diterjemahkan oleh
"Menakutkan saat mendengar rudal" - Mantan bintang Manchester United, Rio Ferdinand, berbagi kisah mengerikan tentang lockdown di Dubai saat "bom besar" meledak di tengah konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran
Pindah ke Dubai di tengah ketegangan di Timur Tengah
Mantan bek Manchester United, Rio Ferdinand, dan istrinya, Kate, pindah ke Uni Emirat Arab pada Agustus lalu untuk mencari awal yang baru. Pria berusia 47 tahun itu pindah bersama anak-anaknya - Shae, Cree, dan Tia - bergabung dengan daftar selebriti yang semakin panjang yang memilih Dubai sebagai tempat tinggal mereka. Tokoh-tokoh ternama seperti mantan petinju Amir Khan dan aktris Hollywood Lindsey Lohan sebelumnya juga melakukan langkah serupa, menyoroti daya tarik kuat kota ini sebagai tempat tinggal eksklusif dan aman bagi orang kaya dan terkenal.
Namun, eskalasi mendadak dalam ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat telah menghancurkan rasa aman tersebut. Konflik ini telah mengubah kediaman mewah keluarga Ferdinand menjadi tempat perlindungan darurat. Alih-alih menikmati gaya hidup mewah yang biasanya identik dengan kota tersebut, keluarga Ferdinand kini harus menghadapi situasi lockdown yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuat mereka merasa rentan dan sangat tidak pasti tentang masa depan mereka.
- Getty Images Sport
Rio Ferdinand berbagi pengalamannya selama lockdown di Dubai.
Berbicara secara terbuka di podcast-nya, Rio Ferdinand Presents, ikon Old Trafford itu menjelaskan dampak psikologis dari serangan udara yang mengerikan. Mantan bintang timnas Inggris itu menjelaskan bagaimana situasi tersebut mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. "Ini adalah minggu yang berbeda bagi saya, saya tidak akan berbohong. Pertama, saya dalam kondisi baik pagi ini karena seluruh keluarga melakukan latihan. Seperti saat pandemi Covid, seluruh keluarga melakukan hal-hal yang biasanya tidak kami lakukan bersama," ujarnya.
Ketidakpastian tersebut memberikan beban berat bagi Ferdinand. Ia menggambarkan dengan jelas suara-suara mengerikan yang bergema di atas rumah mereka, mengakui: "Sangat menakutkan saat mendengar misil, pesawat, dan jet tempur... dan mendengar ledakan bom besar." Menyadari perannya yang krusial, ia menambahkan: "Ini tentang menjelaskan kepada anak-anak apa yang terjadi dan membantu mereka melewati momen ini, yang sangat penting terutama sebagai ayah di rumah. Anda ingin mencoba tetap tenang."
Keluarga mencari perlindungan di dalam bunker darurat.
Seiring meningkatnya tingkat ancaman, keluarga Ferdinand terpaksa mengambil tindakan penghindaran. Otoritas dan protokol keamanan mendorong mereka untuk turun ke bawah tanah. Mencermati perubahan drastis ini, Ferdinand mengungkapkan: "Saya harus jujur, teman-teman, situasinya memang menakutkan, tapi anehnya, saya merasa sangat aman dan terjaga. Studio saya telah menjadi bunker saya. Kami disarankan untuk turun ke basement... dan kami tidur di sini dengan selimut dan sebagainya."
Istri Ferdinand, Kate, memberikan pembaruan yang mengkhawatirkan kepada pengikutnya di media sosial, mengakui bahwa keparahan serangan awalnya membuatnya terdiam. Menenangkan penggemarnya, mantan presenter televisi itu menulis: "Terima kasih atas semua pesan kalian dan maaf atas keheningan... Kami aman. Pemerintah melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk menjaga keamanan ini, dan meskipun saya merasa gugup, saya merasa kami berada di tangan yang sangat aman."
- AFP
Mengelola kehidupan keluarga selama ketidakstabilan regional
Meskipun ada bahaya yang nyata, anak-anak yang lebih muda berhasil menemukan sisi positif yang tak terduga dalam situasi menakutkan tersebut. Terlindung dari kenyataan pahit konflik geopolitik, anak-anak melihat pengungsian darurat sebagai aktivitas yang menyenangkan. Seperti yang Kate catat dalam pesannya yang penuh perasaan: "Kami berharap malam ini akan lebih tenang, malam kemarin sangat menakutkan. Meskipun Cree dan Shae menyukainya karena mereka tidak percaya kami semua bisa menginap di basement."
Situasi semakin rumit karena keluarga tersebut terpisah di dua benua. Anak-anak laki-laki Rio yang lebih tua, Lorenz dan Tate, tetap tinggal di Inggris untuk mengejar karier sepak bola, sehingga terhindar dari ancaman militer aktif. Sementara itu, Ferdinand membagi waktunya antara tugas media dan tanggung jawab melindungi anak-anaknya yang lebih muda di Dubai. Ia mengandalkan infrastruktur lokal, mempertahankan ketahanan yang kuat saat keluarganya menghadapi periode yang sangat tidak stabil di Timur Tengah.
Iklan