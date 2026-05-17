Xabi Alonso akan menjadi manajer baru klub Liga Utama Inggris FC Chelsea pada musim mendatang. Seperti yang diumumkan The Blues pada hari Minggu, pelatih asal Spanyol itu akan mulai menjabat di Stamford Bridge pada 1 Juli dan mendapatkan kontrak berdurasi empat tahun.
Diterjemahkan oleh
"Membuatku bangga": Xabi Alonso mengambil alih FC Chelsea
"Chelsea adalah salah satu klub terbesar di dunia sepak bola, dan saya merasa sangat bangga bisa menjadi pelatih klub hebat ini," kata Alonso. "Dari pembicaraan saya dengan kelompok pemilik dan jajaran manajemen olahraga, terlihat jelas bahwa kami memiliki tujuan yang sama. Kami ingin membangun tim yang mampu bersaing di level tertinggi secara konsisten dan memperebutkan gelar juara."
Alonso diharapkan dapat mengakhiri kekacauan kepelatihan di Stamford Bridge
Alonso, yang membawa Bayer Leverkusen meraih gelar ganda pada 2024 dan menjabat sebagai pelatih Real Madrid hingga Januari, diharapkan dapat mengakhiri kekacauan kepelatihan di kubu The Blues. Pada musim lalu, Chelsea memiliki tiga pelatih kepala: Enzo Maresca, yang membawa tim Inggris itu meraih gelar di Piala Dunia Antarklub, meninggalkan klub setelah berselisih dengan manajemen pada awal tahun.
Dia digantikan oleh Liam Rosenior, yang meskipun memiliki kontrak jangka panjang hingga 2032, dipecat setelah kurang dari empat bulan. Calum McFarlane dari Inggris mengambil alih dua kali sebagai pelatih sementara.
Premier League mengenal Alonso dari masa aktifnya di FC Liverpool. Di sana, mantan pelatih tersebut bermain dari tahun 2004 hingga 2009.