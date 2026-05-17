"Membuatku bangga": Xabi Alonso mengambil alih FC Chelsea

Alonso, yang membawa Bayer Leverkusen meraih gelar ganda pada 2024 dan menjabat sebagai pelatih Real Madrid hingga Januari, diharapkan dapat mengakhiri kekacauan kepelatihan di kubu The Blues. Pada musim lalu, Chelsea memiliki tiga pelatih kepala: Enzo Maresca, yang membawa tim Inggris itu meraih gelar di Piala Dunia Antarklub, meninggalkan klub setelah berselisih dengan manajemen pada awal tahun.

Dia digantikan oleh Liam Rosenior, yang meskipun memiliki kontrak jangka panjang hingga 2032, dipecat setelah kurang dari empat bulan. Calum McFarlane dari Inggris mengambil alih dua kali sebagai pelatih sementara.

Premier League mengenal Alonso dari masa aktifnya di FC Liverpool. Di sana, mantan pelatih tersebut bermain dari tahun 2004 hingga 2009.